Gaziantep usulü nohut dürümü nasıl yapılır?
Gaziantep mutfağı denince aklımıza genellikle çeşit çeşit tatlılar ve kebaplar geliyor. Ancak Antep mutfağı bununla sınırlı değil. Nitekim, gastronomi dalında UNESCO tarafından ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmiş olması da Gaziantep yemeklerinin aslında ne kadar çeşitli olduğunun bir göstergesi adeta… Bugün sizin için Antep’in en meşhur lezzetlerinden biri olan nohut dürümünü mercek altına aldık. “Nohut dürümü nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?” sorularına cevap aradık. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu tarifi bir yere mutlaka kaydedin…
Nohut dürümü aslında Gaziantep’in sokak lezzetlerinden. Seyyar arabalarda satılan nohut dürümü Antep’te genellikle kahvaltıda yeniyor ancak siz ne zaman isterseniz o zaman yiyebilir, bu dürümün keyfini her an çıkarabilirsiniz.
Nohut dürümü normalde vegan bir lezzet. Yani içinde hiçbir hayvansal ürün yok. Ancak arzu ederseniz siz etli nohut dürüm de yapabilirsiniz. Bunun için nohutları kemikli etle birlikte haşlamanızı ve etleri kemiklerinden ayırıp didikleyerek dürümlere eklemenizi tavsiye ediyoruz.
Nohut dürümünün bol baharatlı ve ekşili bir lezzet olduğunu da hatırlatalım. Siz de kendi nohut dürümünüzü yaparken, baharatı ve ekşiyi elinizi sakınmadan, bol bol ilave ettiğinizde daha otantik bir lezzet elde edebilirsiniz.
Gelelim nohut dürümün yapılışına. Öncelikle nohut dürümün malzemelerine bir göz atalım:
3 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
3 dal taze soğan
2 adet yeşil biber
1 adet kapya biber
Yarım demet maydanoz
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet lavaş
Nohutları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve haşlayın.
Bu esnada dürümün diğer malzemelerini hazırlayın. Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Maydanoz ve taze soğanları ince ince kıyıp kuru soğanlara ekleyin. Biberleri de ince ince doğrayıp karışıma ilave edin.
Baharatları, nar ekşisini ve zeytinyağını da ekleyip karıştırın. Son olarak haşlanmış nohutlarınızı da ilave edip iyice harmanlayın.
Lavaşları tavada ya da tost makinesinde hafifçe ısıtın. Isınmış lavaşın içine 2-3 kaşık kadar nohutlu salatadan ekleyip dürüm yapın. Nohut dürümü hazır!
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