Gaziantep usulü nohut dürümü nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriGaziantep usulü nohut dürümü nasıl yapılır?
GeriMutfak Tüyoları Gaziantep usulü nohut dürümü nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
04.01.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Gaziantep usulü nohut dürümü nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep usulü nohut dürümü nasıl yapılır?

Gaziantep mutfağı denince aklımıza genellikle çeşit çeşit tatlılar ve kebaplar geliyor. Ancak Antep mutfağı bununla sınırlı değil. Nitekim, gastronomi dalında UNESCO tarafından ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmiş olması da Gaziantep yemeklerinin aslında ne kadar çeşitli olduğunun bir göstergesi adeta… Bugün sizin için Antep’in en meşhur lezzetlerinden biri olan nohut dürümünü mercek altına aldık. “Nohut dürümü nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?” sorularına cevap aradık. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu tarifi bir yere mutlaka kaydedin…

Nohut dürümü aslında Gaziantep’in sokak lezzetlerinden. Seyyar arabalarda satılan nohut dürümü Antep’te genellikle kahvaltıda yeniyor ancak siz ne zaman isterseniz o zaman yiyebilir, bu dürümün keyfini her an çıkarabilirsiniz.

Nohut dürümü normalde vegan bir lezzet. Yani içinde hiçbir hayvansal ürün yok. Ancak arzu ederseniz siz etli nohut dürüm de yapabilirsiniz. Bunun için nohutları kemikli etle birlikte haşlamanızı ve etleri kemiklerinden ayırıp didikleyerek dürümlere eklemenizi tavsiye ediyoruz.

Nohut dürümünün bol baharatlı ve ekşili bir lezzet olduğunu da hatırlatalım. Siz de kendi nohut dürümünüzü yaparken, baharatı ve ekşiyi elinizi sakınmadan, bol bol ilave ettiğinizde daha otantik bir lezzet elde edebilirsiniz.

Nohut haşlamanın püf noktaları
Nohut haşlamanın püf noktaları

Gelelim nohut dürümün yapılışına. Öncelikle nohut dürümün malzemelerine bir göz atalım:

3 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
3 dal taze soğan
2 adet yeşil biber
1 adet kapya biber
Yarım demet maydanoz
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet lavaş

Nohutları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve haşlayın.

Falafel tarifi
Falafel tarifi

Bu esnada dürümün diğer malzemelerini hazırlayın. Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Maydanoz ve taze soğanları ince ince kıyıp kuru soğanlara ekleyin. Biberleri de ince ince doğrayıp karışıma ilave edin.

Baharatları, nar ekşisini ve zeytinyağını da ekleyip karıştırın. Son olarak haşlanmış nohutlarınızı da ilave edip iyice harmanlayın.

Lavaşları tavada ya da tost makinesinde hafifçe ısıtın. Isınmış lavaşın içine 2-3 kaşık kadar nohutlu salatadan ekleyip dürüm yapın. Nohut dürümü hazır!

Mercimek Köftesi | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Mercimek Köftesi var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Gaziantep usulü nohut dürümü nasıl yapılır?

Somon nasıl pişirilir? Somon pişirme teknikleri

Bisküvili elmalı pasta nasıl yapılır? Bisküvili elmalı pasta tarifi

Gerçek mi yalancı mı? Tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır?