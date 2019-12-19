Gazete baklavası nedir? Gazete baklavası nasıl yapılır?

Özellikle bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklavanın en güzel hallerinden birin derledik: Gazete baklavası. Gazete baklavasının iç harcı için isterseniz ceviz ve fındık isterseniz de antep fıstığı tercih edebilirsiniz. Peki, gazete baklavası nasıl yapılır?

Gazete Baklavası İçin Malzemeler:



2 Adet yumurta sarısı

1 Çay bardağı yoğurt

1 Çay bardağı eritilmiş tereyağı

2 Paket kabartma tozu

1/2 Adet limon

Aldığı kadar un

Nişasta

Ceviz



Üzeri İçin:



2 Su bardağı sıvıyağ

250 gr tereyağı

Antep fıstığı



Şerbeti İçin:



3 Su bardağı toz şeker

3 bardak su

1/2 Limon



Gazete Baklavası Nasıl Yapılır?



2 Adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı ve 2 paket kabartma tozu derin bir kapta karıştırılır. Üzerine yarım limon suyu sıkılır. Alabildiği kadar un eklenerek, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Hamurdan bezeler elde edilir ve üzeri örtülerek yarım saat dinlendirilir. Un ve nişasta karıştırılıp hamur açılacak tezgaha serpilir. Bütün bezeler açılır ve açılan yufkalar oklavaya sarılır. Daha sonra kenarlarından tutularak ortaya çekilir ve yufka büzülür.Buruşan yufkalar tek tek temiz bir kağıdın üzerine açılarak serilir fakat oluşan pililerin kaybolmamasına dikkat edilir. Açılan ilk yufkanın üzerine ikinci yufka serilir ve üzerine ceviz serpildikten sonra kağıt yardımı ile kol böreği sarar gibi rulo şekli verilir. 4 parmak kalınlığında dilimlenip, fırın tepsisine dizilir. 250 dereceye ayarlanan fırında pişmeye bırakılır. 2 Su bardağı sıvıyağ ve 250 gr tereyağı eritilip, fırından çıkan baklavanın üzerine sıcakken gezdirilir. Diğer tarafta ayrı bir tencerede; 3 su bardağı toz şeker, 3 bardak su ve birkaç damla limon suyu karıştırılır ve sıkılan limon, kabuğu ile birlikte tencereye atılır. Kısık ateşte ağır ağır kaynatılıp, koyu kıvamlı bir şerbet elde edilir. Ilıdıktan sonra, ılık olan tatlının üzerine gezdirilir. Son olarak üzeri antep fıstığı ile süslenip servis yapılır.