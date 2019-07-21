Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi
Ana yemeklerin yanında sofralarımız olmazsa olmazını salatalar oluşturuyor. Özellikle akşam yemeklerinde bol sulu domateslerle yapılmış gavurdağı salatası, kırmızı etlerin yayında tercih ediliyor. Taze sebze ve kolay malzemelerle hazırlanan gavurdağ salatasının hazırlanışı oldukça kolay. Peki, gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte, pratik ve yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi.
Nar ekşisi sosu ve ceviz ile süslenmiş gavurdağ salatası, Türk mutfağının gözde salatalarından biri. Misafir sofraları için özellikle mevsiminde sebzelerle hazırlanan bu enfes tarif, ev hanımlarının da gözdelerinden. İşte gavurdağ salatası malzemeleri ve yapımı.
MALZEMELER:
4 adet domates
1 adet yeşil biber
1 adet kuru soğan
3-4 dal taze soğan
Birkaç dal maydanoz
1 kase iri dövülmüş ceviz
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Sumak
Tuz
HAZIRLANIŞI:
Domatesleri ve yeşil biberlerii küçük küçük doğrayın.
Kuru soğanı incecik doğrayıp tuzla ovun.
Yeşil soğan ve maydanozları da incecik kıyın.
Tüm malzemeyi geniş bir kasede bir araya getirip karıştırın.
Üzerine cevizleri serpip zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin.
Sumağı da ekleyip hepsini güzelce harmanlayıp servis tabağına alın.