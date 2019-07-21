Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriGavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi
GeriMutfak Tüyoları Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
21.07.2019 - 21:34, Son Güncelleme:

Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi

Ana yemeklerin yanında sofralarımız olmazsa olmazını salatalar oluşturuyor. Özellikle akşam yemeklerinde bol sulu domateslerle yapılmış gavurdağı salatası, kırmızı etlerin yayında tercih ediliyor. Taze sebze ve kolay malzemelerle hazırlanan gavurdağ salatasının hazırlanışı oldukça kolay. Peki, gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte, pratik ve yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi.

Nar ekşisi sosu ve ceviz ile süslenmiş gavurdağ salatası, Türk mutfağının gözde salatalarından biri. Misafir sofraları için özellikle mevsiminde sebzelerle hazırlanan bu enfes tarif, ev hanımlarının da gözdelerinden. İşte gavurdağ salatası malzemeleri ve yapımı.

MALZEMELER:

4 adet domates
1 adet yeşil biber
1 adet kuru soğan
3-4 dal taze soğan
Birkaç dal maydanoz
1 kase iri dövülmüş ceviz
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Sumak
Tuz

HAZIRLANIŞI:

Domatesleri ve yeşil biberlerii küçük küçük doğrayın.

Kuru soğanı incecik doğrayıp tuzla ovun.

Yeşil soğan ve maydanozları da incecik kıyın.

Tüm malzemeyi geniş bir kasede bir araya getirip karıştırın.

Üzerine cevizleri serpip zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin.

Sumağı da ekleyip hepsini güzelce harmanlayıp servis tabağına alın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Gavurdağ salatası nasıl yapılır? İşte yapımı kolay gavurdağ salatası tarifi
Haftada en az 2 kez! Norveç somonu hakkında bu gerçeklere çok şaşıracaksınız
Konserve nasıl yapılır? Evde konserve yapmanın püf noktaları ve konserve tarifi
Peynir nasıl yıkanmalı, nasıl saklanmalı? Cevabı uzmanı verdi