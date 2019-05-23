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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.05.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Gastronomi öğrencisi ramazan şerbetini yeniden yorumladı

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Gastronomi öğrencisi ramazan şerbetini yeniden yorumladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencilerinden Seda Sevindi, Osmanlı ramazan şerbetini yeni bir yorumla bugüne uyarladı. Sevindi, hazırladığı 4 farklı aromadaki şerbeti ziyaretçilerin beğenisine sundu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencileri, bitirme projesi kapsamında geleneksel ve çağdaş tekniklerin harmanlanması ile hazırladıkları farklı lezzetlerin yer aldığı bir sergi açtı. Öğrencilerden Seda Sevindi, Osmanlı ramazan şerbetini bugüne uyarlayarak gençlere hitap edecek şekilde yeniden yorumladı. Projesinde 4 farklı şerbet çeşidi üreten Sevindi, atom şerbeti, acılı vişne şerbeti, baharatlı domates şerbeti ve ağaç kavunu şerbetini ziyaretçilere ikram etti.

Ramazan şerbetine farklı tatlarla yenilik katan projesini anlatan Seda Sevindi, "Hedefim bu kültürü tekrar yaşatabilmekti. Şerbet sadece ramazanda değil günlük hayatta da tüketilsin diye düşündüm. Şerbetlerin tortusuz olması için tül bezlerle süzme yöntemi kullandım. Atom, acılı vişne, baharatlı domates ve ağaç kavunundan oluşan 4 farklı çeşit şerbet ürettim. En çok tercih edilen vişneli şerbet oldu. Osmanlıda domates kırmızı olduğu zaman çöpe atılan bir sebzeydi, bunu geliştirmek için domates şerbeti yapıp tane karabiberle harmanladım. Elma, armut ve ayvadan oluşan atom şerbete çubuk tarçın ekledim. Ağaç kavunu şerbeti egzotik bir tat yarattı. Vişne Osmanlıda kullanılan bir meyveymiş fakat vişne ile acı biberi birleştirdikleri bir reçeteleri yoktu. Okulda düzenlenen bir yemekte acılı vişne şerbeti öğretim görevlilerine ikram edildi ve çok güzel yorumlar aldım" dedi.

Gastronomi öğrencisi ramazan şerbetini yeniden yorumladı

Hazırladığı şerbetlerin maliyetlerini hesaplayan Sevindi, "Şerbetler bir kafede servis edilirse fiyatlarının ne olabileceğini düşündüm. Bunun sonucunda bardak başı fiyatlandırması yaparak, atom şerbetini 10 TL, ağaç kavunu şerbetini 16 TL, domates şerbetini 9 TL, acı biberli vişne şerbetini ise 19 TL’den hesapladım. Hammadde fiyatları dönemsel olduğu için bu fiyatlarda oynamalar olabilir" diye konuştu.

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