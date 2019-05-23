Gastronomi öğrencisi ramazan şerbetini yeniden yorumladı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencilerinden Seda Sevindi, Osmanlı ramazan şerbetini yeni bir yorumla bugüne uyarladı. Sevindi, hazırladığı 4 farklı aromadaki şerbeti ziyaretçilerin beğenisine sundu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencileri, bitirme projesi kapsamında geleneksel ve çağdaş tekniklerin harmanlanması ile hazırladıkları farklı lezzetlerin yer aldığı bir sergi açtı. Öğrencilerden Seda Sevindi, Osmanlı ramazan şerbetini bugüne uyarlayarak gençlere hitap edecek şekilde yeniden yorumladı. Projesinde 4 farklı şerbet çeşidi üreten Sevindi, atom şerbeti, acılı vişne şerbeti, baharatlı domates şerbeti ve ağaç kavunu şerbetini ziyaretçilere ikram etti.
Ramazan şerbetine farklı tatlarla yenilik katan projesini anlatan Seda Sevindi, "Hedefim bu kültürü tekrar yaşatabilmekti. Şerbet sadece ramazanda değil günlük hayatta da tüketilsin diye düşündüm. Şerbetlerin tortusuz olması için tül bezlerle süzme yöntemi kullandım. Atom, acılı vişne, baharatlı domates ve ağaç kavunundan oluşan 4 farklı çeşit şerbet ürettim. En çok tercih edilen vişneli şerbet oldu. Osmanlıda domates kırmızı olduğu zaman çöpe atılan bir sebzeydi, bunu geliştirmek için domates şerbeti yapıp tane karabiberle harmanladım. Elma, armut ve ayvadan oluşan atom şerbete çubuk tarçın ekledim. Ağaç kavunu şerbeti egzotik bir tat yarattı. Vişne Osmanlıda kullanılan bir meyveymiş fakat vişne ile acı biberi birleştirdikleri bir reçeteleri yoktu. Okulda düzenlenen bir yemekte acılı vişne şerbeti öğretim görevlilerine ikram edildi ve çok güzel yorumlar aldım" dedi.
Hazırladığı şerbetlerin maliyetlerini hesaplayan Sevindi, "Şerbetler bir kafede servis edilirse fiyatlarının ne olabileceğini düşündüm. Bunun sonucunda bardak başı fiyatlandırması yaparak, atom şerbetini 10 TL, ağaç kavunu şerbetini 16 TL, domates şerbetini 9 TL, acı biberli vişne şerbetini ise 19 TL’den hesapladım. Hammadde fiyatları dönemsel olduğu için bu fiyatlarda oynamalar olabilir" diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle