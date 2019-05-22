Gastronomi öğrencilerinden leziz bitirme projeleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriGastronomi öğrencilerinden leziz bitirme projeleri
GeriYemek Kültürü Gastronomi öğrencilerinden leziz bitirme projeleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
DHA
22.05.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Gastronomi öğrencilerinden leziz bitirme projeleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gastronomi öğrencilerinden leziz bitirme projeleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden 27 son sınıf öğrencisi, geleneksel ve çağdaş teknikleri harmanlayarak bir yıl boyunca bitirme projesi kapsamında üzerinde çalıştıkları farklı lezzetleri, gerçekleştirdikleri sergi ile tadım için konuklarına sundu. Sergide en çok dikkat çeken projeler; karpuz kabuğundan turşu, enginar atıklarından yapılan sağlıklı kraker, glüten ve şeker yerine leblebi ve pekmez kullanılan kek gibi yiyecekler oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün dördüncü sınıf öğrencileri, bitirme projesi kapsamında bir yıl boyunca üzerinde çalıştıkları lezzetleri konuklara ve sektördeki profesyonellere sundu. 27 öğrencinin projelerini sunduğu sergide, geleneksel ve çağdaş tekniklerin harmanlanmasıyla hazırlanan özgün lezzetler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Birbirinden yaratıcı projeler arasında domates, vişne ve ağaç kavunu aromalı ramazan şerbeti, karpuz kabuğundan turşu, enginar atıklarından yapılan sağlıklı kraker, glüten ve şeker yerine leblebi ve pekmez kullanılan kek, şalgam suyu ve bozadan yapılan ekşi maya ekmekler, çay dolgusu yapılarak üretilen çikolatalar, farklı aromalarda yapılan ayran gibi lezzetler yer aldı. Sergiye konuk olarak gelen İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Metin Necmettin Erşahin ve yönetim kurulu üyeleri, teker teker proje stantlarını gezerek öğrencilere yorum yapıp, önerilerde bulundu.

Sergi hakkında bilgi veren Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Betül Öztürk, şunları söyledi:

"Dördüncü sınıf öğrencileri, projelerinde özellikle Ege Bölgesi’nde yer alan coğrafi ürünleri ya da ülkemize has ürünleri kullanarak yeni yeni lezzetler oluşturdular. Projelerimizin bir kısmı sektörel anlamda da teste tabi tutuldu. Hatta sektörden bazı isimlerle anlaşma yapan öğrencilerimiz var. Bazı projelerimiz için telif hakkı alınması konusunda çalışmalar da devam ediyor. Kültürümüzün dayanmış olduğu Osmanlı mutfağının günümüze uyarlanması ile ilgili çalışmalar yapan öğrencilerimiz var. Bir o kadar leziz, bir o kadar merak uyandırıcı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıllık süren proje sergisi bu. Günlük hayatta tükettiğimiz gıda ürünlerine farklı bir lezzet kattığınızda çok hoşunuza gitmeyen bir ürünü çok daha fazla tüketmeye başlayabiliyorsunuz." 

Gastronomi öğrencilerinden leziz bitirme projeleri

KARPUZ KABUĞUNDAN TURŞU, KEREVİZ YAPRAĞINDAN ERİŞTE

Gıda atıklarını değerlendirmeyi amaçlayan projesini anlatan Ege Atikoğlu, "Dünyada üretilen gıdaların toplamının 3’te 1’i atılıyor. Bu atıkların yüzde 70’lik kısmı önlenebilir. Buna çözüm için mutfak personeli iyi bir eğitim almalı ve normalde çöpe atılan ama yenilebilir olan gıdalardan yeni tarifler geliştirilmeli. Ben bunun için bir balık restoranıyla görüşerek en çok atığı çıkan ürünlerin yeşillik atıkları, limon, domates, kavun ve karpuz kabuğu olduğunu öğrendim. Karpuz kabuğundan turşu yaptım, artık limonların aromasını çıkartarak buzlu çay yaptım. Küçük balıkların filetosu alındıktan sonra kalan yenilebilir kısmını tekrar kızarttım. Kerevizin yaprağından da erişte makarnası yaptım. Aynı zamanda kışın pancar ve kereviz sapından da turşu yapılabiliyor" diye konuştu.

Enginarın atılan yapraklarını kurutarak içine chia tohumu, çörek otu, badem unu ve tereyağı koyarak yaptığı sağlıklı krakeri anlatan Berker Özkan, "Projemin amacı fazla atık miktarına sahip olan enginarı farklı tariflerle geri kazandırmaktı" dedi.

RAFİNE ŞEKERSİZ VE GLÜTENSİZ KEKLER

Kendisi de 14 yaşından beri şeker hastası olan Mine Yılmaz ise glütensiz ve rafine şekersiz ürettiği ıslak kekleri tanıtarak, "Günümüzde glüten intoleransı, çölyak hastalığı, diyabet gibi hastalıkların hızla artışı böyle ürünlerin piyasadaki açıklığını ortaya çıkarıyor. Son zamanlarda insanların sağlıklı yaşama daha çok rağbet göstermesi nedeni ile de bu ürünleri geliştirdim. Un yerine leblebi kulandım, karabuğdayı fermente ederek bu ürünleri yaptım. ’Fit brownie’ adını verdiğim üründe leblebi, hurma, keçi boynuzu özü kullandım. Fit muffini ise doğal şeker olarak muz, elma, hurma, keçi boynuzu özü ve pekmezle tatlandırarak glütensiz şekilde ürettim. Bu ürünler pastanelerde bulunmuyor, devamlılığını getirebilirsem ilerde kendi pastanemde de üretmek istiyorum" dedi.

Gastronomi öğrencilerinden leziz bitirme projeleri

ÇAY DOLGULU ÇİKOLATALAR

Çay ve çikolatanın birbiri ile olan aromatik uyumu üzerine çalışma yapan Hande Özseyhan ise, "Çikolataları, içerisine çay aromalı dolgu ile doldurarak ürettim. Siyah ve beyaz çikolata kullanarak içlerini siyah çay, limon otu ile matcha, karışık bitki çayı ve ıhlamur ile doldurdum" diye anlattı.

’USTA AŞÇILAR ÜNİVERSİTE MUTFAKLARINA GİRMELİ’

Sergiyi beğendiğini fakat gastronomi bölümlerinin genel olarak eksiklikleri olduğunu belirten İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Metin Necmettin Erşahin, "Eksikliklerden biri teknik olarak mutfaklarının yeterli olmayışı, hocalarımızın maalesef teorik bilgilendirme yapmaları. Pratik yaşamdaki eksikliklerini gideremiyor öğrenciler. Ustalarımızın mutlaka üniversite mutfaklarına usta öğretici olarak girmesi lazım. Bu projeleri ustalar ile beraber yapmış olsalardı, ustalarımızın deneyimlerini öğrencilere aktarmış olacaklardı. Gençlerimize üniversiteden mezun olmadan önce bu deneyimler verilirse mezun olan gencimizin o eksikliği giderilmiş olur. Bize gelen mezunları görüyoruz, hepsinin pratiği eksik. Bizim mesleğimizde biz insanlara yemek sunuyoruz, pratik bizde çok önemli. Öğrencilerin yaptıkları projeler kendi içlerinde çok güzel, çok güzel fikirler var. Üniversitelerimizin böyle şeyler yapması çok değerli" diye konuştu.

İftarda da yenir sahurda da: Çıtır çıtır pide pizzaRamazan pidesini kullanarak birkaç dakika içinde kolay ve leziz bir pizza yapmaya ne dersiniz? İftarda da sahurda da zevkle yiyebileceğiniz enfes pide pizza Sevin Turan’ın yapımıyla huzurlarınızda…
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Gastronomi öğrencilerinden leziz bitirme projeleri
Konya'da ramazan denince akla ilk o geliyor: Tahinli pide
Bu köfteyi tatmak için Türkiye'nin birçok ilinden kalkıp Turgutlu'ya gidiyorlar
Dünyanın en prestijli şef yarışması Bocuse d’Or Sirha İstanbul’da