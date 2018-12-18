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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: DHA Fotoğraflar: DHA ve Alamy
18.12.2018 - 17:47, Son Güncelleme:

Gastronomi öğrencilerinden 69 yerel lezzet için patent başvurusu

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Gastronomi öğrencilerinden 69 yerel lezzet için patent başvurusu

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, Artizanal Ürünler dersi kapsamında 69 adet patent başvurusu hazırladı.

Türkiye'de en çok akredite edilmiş programına ve 200'ü aşkın patenti ile en çok patente sahip üniversitesi unvanını alan İGÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencileri güz döneminde sürdürdükleri Artizanal Ürünler dersi kapsamında 69 adet patent başvurusu hazırlayıp teslim etti. Geleneksel ürün ve yöntemlerin kullanımları ve değerlerini daha iyi anlayarak hazırlamış oldukları patent başvuruları resmi başvuru kanalı ile işleme alındı.

MİLLİ GASTRONOMİ DEĞERLERİ PATENTLE KORUNABİLİR

Gastronomi alanında çok önemli yer işgal eden "patent" veya "tescil" kurumlarının, milli değerlerin korunması hususunda evrensel değer taşıdığını belirten UBYO Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, "Milli nitelikteki yiyecek, içecek ve gıda ürünlerimizin üzerinden farklı taraflarca çıkar elde edilmesi gayreti, ancak patentlendirme yöntemi ile bertaraf edilebilir. Bu nedenle de bölümümüz bu konu üzerine eğilmekte ve öğrencilerini de bu bilinçle yetiştirmeye gayret etmektedir" ifadelerini kullandı.

Geride bırakmak üzere olduğumuz sene içerisinde, Gastronomi Bölümü tarafından 200’ü aşkın patent başvurusu gerçekleştirildiğini ifade eden Tekiner, "Bunların önemli bir bölümü resmi olarak onaylandı. Bölümümüz bu alanda üniversitemiz ve ülkemiz çapında bir lider rol üstlenmektedir" dedi.

Gastronomi öğrencilerinden 69 yerel lezzet için patent başvurusu


ÖNEMLİ LEZZETLERİ GÜNÜMÜZE UYARLADIK

Yaptığı patent çalışması ile lokma tatlısının eski değerinin geri kazandırmayı hedeflediğini belirten 3'üncü sınıf öğrencisi Beyza Nur Avcı, "Daha kolay, daha hafif ve daha şık bir görüntü kazandırarak günümüz mutfağına uyarladım. Şerbetsiz ve hafif olduğundan hem restoranlarda hem de paket olarak rahatlıkla servis edilebilir ve tüketilebilir bir hal almasını hedefledim. Türk mutfağının önemli lezzetlerini günümüze yeniden kazandırabilmek, günümüz şartlarına ayak uydurmasını sağlamak bizim için çok güzel bir fırsat ve deneyim oldu" diye konuştu.

DÜNYANIN EN ZENGİN GASTRONOMİSİNE SAHİBİZ

UBYO Müdürü Prof. Dr. Hikmet Kavruk, Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, Artizanal Ürünler dersi uygulayıcısı Öğr. Gör. Tolgahan Tabak ve öğrencilerle bir araya gelen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, patente verdikleri öneme değindi.

Attıkları her adımla Türkiye'de ve dünyada ilkleri gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ve bu doğrultuda çalışmalar ürettiklerini belirten Abdulkadir Gayretli, "Her zaman ilklerin üniversitesi olmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi de bu düşünceyle hareket etmeye teşvik ediyoruz. Dünyanın en zengin gastronomisine sahip ülkemizde, milli değerlerimizi sadece patentle ve tescille koruyabiliriz. Geleneksel lezzetlerimize farklı dokunuşlarla yarattığımız yeni tatları sahiplenmemiz gerek. Kendimize sürekli bir hedef koyuyoruz. Bu yıl da hedeflediğimiz patent başvuru sayısının üzerinde bir başvuru gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bir ders boyunca 69 adet patent başvurusunda bulundu. Bu konuya verdiğimiz önem ve destek ile önümüzdeki dönemlerde patenti zorunlu bir ders haline getirme çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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