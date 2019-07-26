"Gastronomi Köyü" Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü Haberleri"Gastronomi Köyü" Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak
GeriYemek Kültürü "Gastronomi Köyü" Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
AA
26.07.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

"Gastronomi Köyü" Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Gastronomi Köyü" Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak

Türk turizm sektörü, Anadolu mutfağını dünyaya tanıtmak ve seyahat acentelerinin tek bir noktadan satış yapma ihtiyacını karşılamak üzere Türk Gastronomi Köyü projesini geliştirdi. Gastronomi Turizmi Derneği'nin hayata geçirdiği Türkiye Gastronomi Köyü projesiyle, Türk mutfağı ve Anadolu lezzetleri hem dünyaya tanıtılacak hem de 700 dolar seviyesinde olan turist başına ortalama harcama seviyesi yukarılara çekilecek. 

Türkiye Gastronomi Köyü projesi, proje alanının da içinde bulunduğu Sarıyer'deki Life Park Bahçeköy'de düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. 

Burada bir konuşma yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün 2018'de rekor kırdığını hatırlatarak 2019'da yeni rekor hedeflediklerini söyledi. 

Türk turizm sektörünün çeşitlilik sıkıntısı yaşadığını ifade eden Bağlıkaya, "Deniz, kum, güneşin dışında yoğun bir trafik maalesef alamıyoruz. Kültür turlarıyla ilgili hafif hafif artan bir sayıya yaklaştık. Belli ki birkaç sene içinde istediğimiz seviyelere gelecek. Ülkedeki huzur ve güvenle doğru orantılı olarak onlar da artıyor. Ülkemizin seyahat edilmesinin riskli bulunan bölgelerinde de yavaş yavaş seyahatler öncelikle iç turizmde başladı. Yavaş yavaş dış turizme de yansıyor." bilgilerini verdi. 
Türkiye'nin turizmin çeşitlendirilmesi için tüm sektör paydaşlarının emek vermesi gerektiğini söyleyen Bağlıkaya, "Turizm çeşitliliğimiz eksik. Sezonu 12 aya yaymamızda ve kişi başı gelirin artırılmasında çok önemli bir unsur bu. Bundan yoksun olduğumuz zaman ortalama turist harcamalarımız 700 dolar civarında kalıyor" dedi. 

55
İşte Türkiyenin dört bir yanından tescillenmiş lezzetler
İşte Türkiye'nin dört bir yanından tescillenmiş lezzetler

"BURADA (GASTRONOMİ) BİZ DE EN AZ ONLAR KADAR YERİMİZİ ALMALIYIZ" 

Bağlıkaya, Türkiye'nin Akdeniz Çanağı'nda deniz, kum ve güneş turizminde rekabet edilemeyecek kadar çok avantaja sahip bir ülke olduğunu ifade ederek, servis kalitesi ve personel kalitesi konusunda iyi durumda olduklarını söyledi. 

Türk turizminin bu avantajların yanına yeni başarılar eklemesi gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, gelir düzeyi yüksek turiste ulaşabilmek için alt turizm dallarında da güç kazanmak gerektiğini kaydetti. 
Bağlıkaya, şöyle konuştu: 

"Spor turizmi, golf turizmi, sağlık turizmi, gençlik turizmi, yayla turizmi... Sayabiliriz bir sürü. En önemlilerinden bir tanesi de gastronomi turizmi. Neden? Çünkü gastronomi alanında gerçekten dünyayla rekabet edebileceğimizi biz hepimiz biliyoruz. Biz turizmciler dünyanın her yerini geziyoruz. Her yerin mutfağını biliyoruz. Kendi lezzetlerimizi de biliyoruz. Rekabet derken ille birini yenmekten bahsetmiyorum. Çeşitlilik. Brezilya'ya gittiğinizde Brezilya mutfağını denemek istiyorsanız o tatları, Türkiye'ye geldiğinizde Türk mutfağını, İtalya'da İtalyan mutfağını denemek istersiniz. Dolayısıyla burada biz de en az onlar kadar yerimizi almalıyız. Bu konuda da Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe gerçekten istisnai bir çaba sarf ediyor. Enerjisine hayranız. Bütün sektör dernekleri olarak kendisini destekliyoruz." 

13
Yöresel lezzetleri tanıtmak için 8 yıldır Türkiyeyi şehir şehir geziyorlar
Yöresel lezzetleri tanıtmak için 8 yıldır Türkiye'yi şehir şehir geziyorlar

"İSTANBUL GEÇEN YIL TÜRKİYE'DE EN FAZLA TURİST KABUL EDEN ŞEHİR OLDU" 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İstanbul'un turizm konusunda nicelik olarak geldiği noktadan memnun olduklarını belirterek, nitelik konusunda daha gidilecek çok mesafe olduğunu söyledi. 
Yerlikaya şu bilgileri verdi: 

"İstanbul geçen yıl 13 milyon 400 bin turistle Türkiye'de en fazla turist kabul eden şehir haline geldi. İstanbul için bu yeterlimi o ayrı bir tartışma konusu ama geldiğimiz nokta, bizim Antalya'nın da önünde en fazla turist kabul eden şehir olduğumuz gerçeği. En fazla Alman turistlerimiz teşrif etti, Sonra İranlı turistler ve 170'in üzerinde ülkeden turist kabul eden bir tablo var. Geçen yıl nicelik olarak evet ama birkaç başlıkta istediğimiz hedefe ulaşamadık." 

"GALATAPORT 50'NİN ÜZERİNDE CRUİSE BAĞLANTISINI SAĞLAMIŞ DURUMDA" 

Cruise turizminde İstanbul'un istediği noktaya ulaşamadığını anlatan Yerlikaya, buna karşın cruise turizminde umut verici gelişmelerin yaşandığını söyledi. Bu yıl 24 cruise gemisinin İstanbul'a geleceğini aktaran Yerlikaya, gemilerin Sarayburnu Limanı'na yanaşacağını kaydetti. 

Yerlikaya, cruise turizminin Galataport ile çok daha iyi noktalara geleceğini belirterek, "Önümüzdeki yıl Galataport bitmiş olacak ve gelen cruise'leri kabul etmeye başlayacak. Şu an bana gelen bilgiye göre, Galataport 50'nin üzerinde cruise bağlantısını sağlamış durumda. Bizim hedefimiz binli sayılar.Bu yüzden yeni cruise limanlarını da konuşuyoruz sektörle birlikte." ifadelerini kullandı. 

İstanbul'un kongre turizminde geride kaldığını anlatan Yerlikaya, bu konuda yapacak çok işleri olduğunu söyledi. 

İstanbul'da turizm konusunda güvenlikle ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. 

TÜRK LEZZETLERİ OTANTİK GÖSTERİLERLE SUNULACAK 

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Türk mutfağı lezzetlerini bir arada sergilemek ve turistlerin beğenisine sunmak için 1,5 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Orman Bakanlığı Life park, TÜRSAB, Turizm Bakanlığı ile entegrasyonlu ve hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Gastronomi Köyü'nün amacı İstanbul'a gelen turistin tek bir noktadan yerel lezzetleri otantik gösterileriyle beraber tadımlama, deneyimleme imkanına sahip olması" diye konuştu. 

Türkiye'de 12 binden, İstanbul'da da 2 binden fazla seyahat acentesinin bulunduğunu aktaran Boztepe, proje ile, bu seyahat acentelerinin ürün satışı destinasyonu ihtiyaçlarına da cevap vereceklerini söyledi. 

"TURİZMİ ANADOLU'YA DA TAŞIMIŞ OLACAĞIZ" 

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ise, Anadolu'nun lezzetlerinin turistlere sunulacağı Gastronomi Köyü'nün Anadolu'ya turist akışı için de önem arz ettiğini söyledi. 
Toprak, şöyle devam etti: 

"Burası Anadolu tatlarını bütün dünyaya tanıtacak. Bunun yanında o lezzetlerin merkezine gitmek isteyen insanların ortaya çıkmasına da destek olacak. Dolayısıyla biz burasıyla; turizmi, gastronomi turizminin kalbi niteliğindeki Anadolu'ya da taşımış olacağız. Belki ticari bir tarafı olacak elbette ama burası aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Neden? Çünkü biz yıllardır uğraşıp da sürdürülebilir şekilde kurgulayamadığımız gastronomi projelerini de bu mekan sayesinde, bu aktiviteler yerleşkesi sayesinde başaracağız." 

Ispanaklı Muffin Börek | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Ispanaklı Muffin Börek var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... Video: Koray Taşan (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
"Gastronomi Köyü" Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak
Yöresel lezzetleri tanıtmak için 8 yıldır Türkiye'yi şehir şehir geziyorlar
61 yıllık bu lezzeti tatmak için çok uzaklardan geliyorlar
Sadece 3 ayı kaldı! Et ve sebzeleri çengellere takıp ateşte pişiriyorlar