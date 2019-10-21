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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Sirha İstanbul
21.10.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Gastronomi dünyasının yeni trendleri Sirha İstanbul’da

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Gastronomi dünyasının yeni trendleri Sirha İstanbul’da

Türkiye’de gastronomi sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Sirha İstanbul, 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. HORECA sektörünün uluslararası buluşması bu yıl şeflerin olimpiyatı Bocuse d’Or ve dünyanın en önemli kahve organizasyonu SCA’nın Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak. Sirha İstanbul’un bu yılki teması ise gastronomi dünyasının trendlerinden artizan ekmek olacak.

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaretçilerini bu yıl da İstanbul Kongre Merkezi’nde ağırlayacak. HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul’un 7. organizasyonunda sektör profesyonelleri firmalarına vizyon katacak yenilikler ve teknolojilerle buluşacak.

360 DERECE GASTRONOMİ SEKTÖRÜ

Gıdadan pişirme ekipmanlarına, otel ve servis sektöründen paketlemeye kadar sektörün her alanından katılımcı firmayı ağırlayan Sirha İstanbul, gastronomi sektörüne 360 derecelik bakış açısı getiriyor. Geleceğin trendlerini de öne çıkaran Sirha İstanbul, yeni teknolojiler, malzeme ve ekipmanları tanıtacak, yeni iş modelleri konusunda ilham verici etkinlikler gerçekleştirecek.  

Firma ve ziyaretçi katılımı açısından her yıl büyüyerek gelişen Sirha İstanbul, bu yıl da yüzlerce marka ve firmaya ev sahipliği yapacak, binlerce sektör profesyoneli ve karar vericiyi ağırlayacak. Sirha İstanbul, 2017 yılında başlattığı yurtdışı alım heyetleri çalışmalarını bu yıl da sürdürerek Balkanlar ve Ortadoğu‘dan çok sayıda alım heyetini fuar katılımcılarıyla buluşturacak. Yeme içmeden mutfak ekipmanlarına, sofra takımlarından dekorasyona, kafe–bar ürünlerinden sektöre yönelik hizmet ve teknolojilere kadar geniş bir yelpazede yer alan katılımcı firmalar fuarda bir araya gelecek.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ŞEF YARISMASI

Sirha İstanbul, dünyanın en önemli gastronomi yarışması Bocuse d’Or’un Türkiye seçmelerine ev sahipliği yapacak. Seçmelerde dereceye giren şefler, Estonya Talin Avrupa finallerinde yarışacak ve dereceye girdiklerinde 2021 yılında Fransa Lyon‘da düzenlenecek Bocuse d’Or Dünya Finali‘nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak. Türkiye seçmelerinin ön elemeleri Gastronometro’da düzenlendi. Serhat Eliçora, Ahmet Can Aras, Sezer Deniz ve Emre İnanır, 15 Kasım’da Sirha İstanbul’da düzenlenecek Türkiye seçmelerinde yarışacak 4 şef arasında yer aldı. Şeflerden Serhat Eliçora The St. Regis Hotel İstanbul’da Junior Sous Chef, Ahmet Can Aras Say Hello Brasserie’de Executive Chef, Sezer Deniz JW Marriott Hotel Ankara’da Head Chef, Emre İnanır ise Aila Restaurant Fairmont Quasar Hotel İstanbul’da Chef de Cuisine olarak çalışıyor. 

Şeflik sanatının çok ötesinde bir yarışma olan Bocuse d’Or dünya genelinde dev bir medya desteği alıyor ve gastronomi sektörüne büyük katma değer yaratıyor. 1987 yılında ilk kez düzenlenen Bocuse d’Or, gastronomi dünyasının efsanevi şefi Paul Bocuse tarafından hayata geçirildi. Kısa bir zaman diliminde dünyanın en prestijli gastronomi yarışması konumuna yükselen Bocuse d’Or, kıtasal ön elemeleri 2007 yılında başlattı. Olimpiyatları örnek alan Bocuse d’Or‘a katılan ülke şefleri, 5 kıtada yapılan elemelerin ardından iki yılda bir Lyon kentinde düzenlenen dünya finallerine katılıyorlar. Dev organizasyona iki yıllık gastronomi maratonu boyunca 60‘dan fazla ülke katılıyor.

SCA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DA SİRHA İSTANBUL’DA

SCA Türkiye Şampiyonası ise Sirha İstanbul’da ilk kez düzenleniyor. Şampiyona “Latte Art Şampiyonası, “Cezve/İbrik Şampiyonası” ve “Cup Tasters Şampiyonası” olmak üzere 3 kategoride yapılacak. SCA Türkiye şampiyonları, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen şampiyonlarla buluşarak 2020 World Coffee Events’te Türkiye adına yarışacaklar. Binlerce kahve profesyoneli ve kahve tutkununun bilgi ve deneyimlerini paylaşabildiği SCA (The Speciality Coffee Association), dünyada kahve endüstrisinin merkezinde konumlanıyor.

“ARTİZAN EKMEK” ALANI MERAKLILARI BEKLİYOR

Sirha İstanbul’un bu yılki teması Rational işbirliğiyle gerçekleştirdiği, usta şeflerin yer aldığı artizan ekmek. Son yıllarda sayıları giderek artan artizan ekmek üreticileri arasından tanınmış markaların ve usta fırıncıların yer alacağı Artizan Ekmek alanında ziyaretçiler yüzlerce farklı çeşidi olan artizan ekmekleri tadabilecek; tahılın üretiminden mayasına, ölçü ve formülasyonlardan pişirme tekniklerine kadar özel yapım ekmeklerin öyküsü hakkında bilgi sahibi olabilecek.

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