Gastronom nedir? Gastronorm ne demek?
Gastronom ya da gastronom şeklinde söylenen ve aşçıların derli toplu çalışabilmesi açısından çok önemli bir yer tutan küvet, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, gastronom nedir ve ne amaçla kullanılır? İşte, gastronom hakkında bazı bilgiler
“Gastronom” ya da “gastronorm” olarak da anılan küvetler mutfaklarda çalışanların en büyük yardımcılarından. Dört köşe metal ya da plastikten yapılabilen küvetler boyutlarına göre malzemelerin yıkanması, karıştırılması, servisi gibi birçok işe yarıyor.