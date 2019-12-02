Ganajlı pasta tarifi

Pastalar özel günlerin, kutlamaların olmazsa olmazlarından. Özellikle bol çikolatalı pastalara hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Bu tarifimizde malzemelerini ve yapılış aşamalarını anlattığımız pasta da tam olarak böyle hayır denemeyecek bir pasta. Nefis ganajla kaplı bu pastayı yediden yetmişe herkes çok sevecek. Peki ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte cevabı…
Keki için:
Keki ıslatmak için:
Kreması için:
Ganaj için:
Kek için yumurta ve şekeri köpürene kadar 3 dakika boyunca çırpın.
Un hariç diğer malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam edin.
Son olarak unu ilave edip karıştırın ve akışkan bir kek hamuru elde edin.
Kekinizi önceden yağladığınız dikdörtgen fırın kabına dökün.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra keki fırına verin.
Kek pişerken kremayı hazırlayın. Bunun için toz krem şantiyi sütle çırpın.
İçine labne peyniri ve sürme çikolata da ilave edip çırpın.
Kremayı soğuyup koyulaşması için buzdolabına kaldırın.
Keki fırından çıkarıp soğumasını bekleyin.
Ardından üzerine sütü gezdirin.
Kek iyice soğuyunca üzerine çikolatalı kremayı sürün ve 3-4 saat dinlendirmek üzere yeniden buzdolabına kaldırın.
Bu sürenin sonuna yakın ganajı hazırlayın. Bunun için kremayı sos tenceresinde kaynatıp içine çikolata parçalarını ekleyin ve karıştırarak eritin.
Ilınan ganajı buzdolabından çıkardığınız pastanın üzerine her tarafı kaplanacak şekilde dökün.
Pastanızı yeniden buzdolabına kaldırıp 2-3 saat daha soğuttuktan sonra dilimleyip servis edin. Afiyet olsun…