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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pasta Tarifleri>Ganajlı pasta tarifi
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Ganajlı pasta tarifi

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Ganajlı pasta tarifi

Pastalar özel günlerin, kutlamaların olmazsa olmazlarından. Özellikle bol çikolatalı pastalara hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Bu tarifimizde malzemelerini ve yapılış aşamalarını anlattığımız pasta da tam olarak böyle hayır denemeyecek bir pasta. Nefis ganajla kaplı bu pastayı yediden yetmişe herkes çok sevecek. Peki ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte cevabı…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Keki için:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağından 1 parmak eksik un

Keki ıslatmak için:

  • 1 su bardağı süt

Kreması için:

  • 1 kutu (2 paket) krem şanti
  • 1,5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı sürme çikolata
  • 3 yemek kaşığı labne peyniri

Ganaj için:

  • 200 mililitre krema
  • 120 gram bitter veya sütlü çikolata

Hazırlanışı

Kek için yumurta ve şekeri köpürene kadar 3 dakika boyunca çırpın.

Un hariç diğer malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam edin.

Son olarak unu ilave edip karıştırın ve akışkan bir kek hamuru elde edin.

Kekinizi önceden yağladığınız dikdörtgen fırın kabına dökün.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra keki fırına verin.

Kek pişerken kremayı hazırlayın. Bunun için toz krem şantiyi sütle çırpın.

İçine labne peyniri ve sürme çikolata da ilave edip çırpın.

Kremayı soğuyup koyulaşması için buzdolabına kaldırın.

Keki fırından çıkarıp soğumasını bekleyin.

Ardından üzerine sütü gezdirin.

Kek iyice soğuyunca üzerine çikolatalı kremayı sürün ve 3-4 saat dinlendirmek üzere yeniden buzdolabına kaldırın.

Bu sürenin sonuna yakın ganajı hazırlayın. Bunun için kremayı sos tenceresinde kaynatıp içine çikolata parçalarını ekleyin ve karıştırarak eritin.

Ilınan ganajı buzdolabından çıkardığınız pastanın üzerine her tarafı kaplanacak şekilde dökün.

Pastanızı yeniden buzdolabına kaldırıp 2-3 saat daha soğuttuktan sonra dilimleyip servis edin. Afiyet olsun…

Fotoğraf: Alamy
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