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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriMutfak Tüyoları Ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla tarifi
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Mutfak Tüyoları
31.12.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla tarifi

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Ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla tarifi

Çikolatalı pastayı sevmeyen insan yok denecek kadar az. Durum böyle olunca çikolata severler için, bu bol çikolatalı pasta vazgeçilmez bir lezzet oluyor… Çay sofralarınızın gözdesi, özel günlerinizin baş tacı olacak bu lezzetli bol çikolatalı ganajlı pastanın tarifi ve "Ganajlı pasta nasıl yapılır? Çikolatalı ganajlı pasta yapmanın püf noktaları nelerdir? Çikolatalı pasta nasıl yapılır?" gibi sorularınızın cevapları bütün incelikleri ile aşağıda…

Bu tarifte keki yapmak için, 200 gram tereyağına, 150 gram bitter çikolataya, 1 su bardağı toz şekere, 1 çay bardağı una, 1 çay kaşığı kabartma tozuna, 3 yemek kaşığı kakaoya ve 3 yumurtaya ihtiyacınız var.

Çikolatalı pasta kremasınıı yapmak için, 2 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 su bardağı süt ve 1 paket vanilya gerekiyor.

Son olarak çikolatalı ganajı yapmak için ise 1 su bardağı krema, 200 gram bitter çikolata ve 50 gram tereyağı yeterli olacaktır.

Ganaj veya ganaş, pasta, kek, bisküvi ve kurabiyelerin arasına krema olarak veya üzerini kaplamak, süslemek için kullanılan bir kremadır. Bu krema dinlendirilip kullanıldığı için öncelikle ganajı hazırlayıp bir kenara bırakalım.

Ganaj kremalı ekmek tatlısı tarifi
Ganaj kremalı ekmek tatlısı tarifi

Kremayı kaynatmadan ısıtın. Çikolataları küçük parçalara bölün ve tereyağı ile birlikte bütün malzemeler eriyene kadar güzelce karıştırın. Mikserle 5-6 dakika çırpın. Ganaj kremanız hazır. Buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Bu sırada keki yapmaya başlayın. Çikolatayı küçük parçalara bölün. Tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Karışıma şeker ekleyerek, 5 dakika mikserle çırpın. Yumurtaları yavaş yavaş ekleyerek çırpın. Un, kakao ve kabartma tozunu başka bir kapta güzelce karıştırıp tahta kaşıkla, çikolatalı karışıma ekleyin. Yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz tepsinizi, önceden ısıttığınız 170 derece fırında pişirmeye bırakın. Kremasını yapmaya başlayın.

Çikolatalı pasta tarifi
Çikolatalı pasta tarifi

Süt, nişasta ve şekeri karıştırarak bir tencerede pişirin. Kıvamını alınca tencereyi ocaktan alın. Vanilya ve kakaoyu ekleyerek güzelce karıştırın. 2-3 dakika mikserle çırpın.

Ganajlı pasta nasıl yapılır İşte püf noktalarıyla tarifi

Kek soğuduktan sonra, Yatay olarak ortadan ikiye doğru kesin ve arasında kremayı sürün. Buzdolabında beklettiğiniz çikolatalı ganajı, kremalı kekinizin üstüne dilerseniz dökerek, dilerseniz ganaj kremasından motifler oluşturarak servis edebilirsiniz. Bol çikolatalı ganajlı pastanızı afiyetle tüketebilirsiniz…

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