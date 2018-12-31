Ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla tarifi
Çikolatalı pastayı sevmeyen insan yok denecek kadar az. Durum böyle olunca çikolata severler için, bu bol çikolatalı pasta vazgeçilmez bir lezzet oluyor… Çay sofralarınızın gözdesi, özel günlerinizin baş tacı olacak bu lezzetli bol çikolatalı ganajlı pastanın tarifi ve "Ganajlı pasta nasıl yapılır? Çikolatalı ganajlı pasta yapmanın püf noktaları nelerdir? Çikolatalı pasta nasıl yapılır?" gibi sorularınızın cevapları bütün incelikleri ile aşağıda…
Bu tarifte keki yapmak için, 200 gram tereyağına, 150 gram bitter çikolataya, 1 su bardağı toz şekere, 1 çay bardağı una, 1 çay kaşığı kabartma tozuna, 3 yemek kaşığı kakaoya ve 3 yumurtaya ihtiyacınız var.
Çikolatalı pasta kremasınıı yapmak için, 2 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 su bardağı süt ve 1 paket vanilya gerekiyor.
Son olarak çikolatalı ganajı yapmak için ise 1 su bardağı krema, 200 gram bitter çikolata ve 50 gram tereyağı yeterli olacaktır.
Ganaj veya ganaş, pasta, kek, bisküvi ve kurabiyelerin arasına krema olarak veya üzerini kaplamak, süslemek için kullanılan bir kremadır. Bu krema dinlendirilip kullanıldığı için öncelikle ganajı hazırlayıp bir kenara bırakalım.
Kremayı kaynatmadan ısıtın. Çikolataları küçük parçalara bölün ve tereyağı ile birlikte bütün malzemeler eriyene kadar güzelce karıştırın. Mikserle 5-6 dakika çırpın. Ganaj kremanız hazır. Buzdolabında dinlenmeye bırakın.
Bu sırada keki yapmaya başlayın. Çikolatayı küçük parçalara bölün. Tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Karışıma şeker ekleyerek, 5 dakika mikserle çırpın. Yumurtaları yavaş yavaş ekleyerek çırpın. Un, kakao ve kabartma tozunu başka bir kapta güzelce karıştırıp tahta kaşıkla, çikolatalı karışıma ekleyin. Yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz tepsinizi, önceden ısıttığınız 170 derece fırında pişirmeye bırakın. Kremasını yapmaya başlayın.
Süt, nişasta ve şekeri karıştırarak bir tencerede pişirin. Kıvamını alınca tencereyi ocaktan alın. Vanilya ve kakaoyu ekleyerek güzelce karıştırın. 2-3 dakika mikserle çırpın.
Kek soğuduktan sonra, Yatay olarak ortadan ikiye doğru kesin ve arasında kremayı sürün. Buzdolabında beklettiğiniz çikolatalı ganajı, kremalı kekinizin üstüne dilerseniz dökerek, dilerseniz ganaj kremasından motifler oluşturarak servis edebilirsiniz. Bol çikolatalı ganajlı pastanızı afiyetle tüketebilirsiniz…
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