Ganaj nedir, nasıl yapılır? Ganaj pasta tarifi
Pasta-kek tariflerinde geçen ganaj, çikolatadan yapılmaktadır. Ganajı dilerseniz sütlü çikolatayla dilerseniz de bitter çikolata kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Peki, ganaj tam olarak nedir, nasıl yapılır? Ganaj kullanarak pek çok kek ve pasta tarifi ortaya çıkarabilirsiniz. İşte, ganaj pasta tarifine bir örnek…
Ganaj nedir, nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik:
Ganaj veya Ganaş (Fransızca: ganache), pasta, kek, şekerleme, bisküvi ve kurabiye arasına veya üzerini kaplamak veya süslemek için kullanılan bir kremadır.
Ganajın yapımında kullanılan temel malzemeler kuvertür çikolata ve süt kremasıdır. Krema önce ısıtılır ve çikolata üzerine dökülür. İkisi yumuşak kıvama gelinceye kadar karıştırılır ve tercihe göre likör veya aromalar ilave edilir. Ganaj yapımında ocağın altını kısık ateşte kullanın, sık sık karıştırın. Bu aşamada kremanın kesilmesine engel olun.
GANAJ PASTA NASIL YAPILIR?
Kek için malzemeler
200 gram tereyağına,
150 gram bitter çikolata,
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
3 yumurta
Pasta kreması için malzemeler
2 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı nişasta
2 su bardağı süt
1 paket vanilya
Süslemek için
Tarife uygun olarak hazırlanan ganaj
Ganaj Pasta Yapımı
Kek hamuru için çikolatayı küçük parçalara bölün. Tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Karışıma şeker ekleyerek, 5 dakika mikserle çırpın. Yumurtaları yavaş yavaş ekleyerek çırpın. Un, kakao ve kabartma tozunu başka bir kapta güzelce karıştırıp tahta kaşıkla, çikolatalı karışıma ekleyin. Yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz tepsinizi, önceden ısıttığınız 170 derece fırında pişirmeye bırakın. Kremasını yapmaya başlayın.
Süt, nişasta ve şekeri karıştırarak bir tencerede pişirin. Kıvamını alınca tencereyi ocaktan alın. Vanilya ve kakaoyu ekleyerek güzelce karıştırın. 2-3 dakika mikserle çırpın.
Kek soğuduktan sonra, Yatay olarak ortadan ikiye doğru kesin ve arasında kremayı sürün. Buzdolabında beklettiğiniz çikolatalı ganajı, kremalı kekinizin üstüne dilerseniz dökerek, dilerseniz ganaj kremasından motifler oluşturarak servis edebilirsiniz.