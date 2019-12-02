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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
02.12.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Ganaj nedir, nasıl yapılır? Ganaj pasta tarifi

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Ganaj nedir, nasıl yapılır? Ganaj pasta tarifi

Pasta-kek tariflerinde geçen ganaj, çikolatadan yapılmaktadır. Ganajı dilerseniz sütlü çikolatayla dilerseniz de bitter çikolata kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Peki, ganaj tam olarak nedir, nasıl yapılır? Ganaj kullanarak pek çok kek ve pasta tarifi ortaya çıkarabilirsiniz. İşte, ganaj pasta tarifine bir örnek…

Ganaj nedir, nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik:

Ganaj veya Ganaş (Fransızca: ganache), pasta, kek, şekerleme, bisküvi ve kurabiye arasına veya üzerini kaplamak veya süslemek için kullanılan bir kremadır.

Ganajın yapımında kullanılan temel malzemeler kuvertür çikolata ve süt kremasıdır. Krema önce ısıtılır ve çikolata üzerine dökülür. İkisi yumuşak kıvama gelinceye kadar karıştırılır ve tercihe göre likör veya aromalar ilave edilir. Ganaj yapımında ocağın altını kısık ateşte kullanın, sık sık karıştırın. Bu aşamada kremanın kesilmesine engel olun.

GANAJ PASTA NASIL YAPILIR?

Kek için malzemeler

200 gram tereyağına,
150 gram bitter çikolata,
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
3 yumurta

Pasta kreması için malzemeler

2 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı nişasta
2 su bardağı süt
1 paket vanilya 

Süslemek için

Tarife uygun olarak hazırlanan ganaj

Ganaj Pasta Yapımı

Kek hamuru için çikolatayı küçük parçalara bölün. Tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Karışıma şeker ekleyerek, 5 dakika mikserle çırpın. Yumurtaları yavaş yavaş ekleyerek çırpın. Un, kakao ve kabartma tozunu başka bir kapta güzelce karıştırıp tahta kaşıkla, çikolatalı karışıma ekleyin. Yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz tepsinizi, önceden ısıttığınız 170 derece fırında pişirmeye bırakın. Kremasını yapmaya başlayın.

Süt, nişasta ve şekeri karıştırarak bir tencerede pişirin. Kıvamını alınca tencereyi ocaktan alın. Vanilya ve kakaoyu ekleyerek güzelce karıştırın. 2-3 dakika mikserle çırpın.

Kek soğuduktan sonra, Yatay olarak ortadan ikiye doğru kesin ve arasında kremayı sürün. Buzdolabında beklettiğiniz çikolatalı ganajı, kremalı kekinizin üstüne dilerseniz dökerek, dilerseniz ganaj kremasından motifler oluşturarak servis edebilirsiniz.

 

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