Zayıflatan yaz meyveleri

Yeşil erik sindirim sistemini düzenleyen ve tok tutan bir meyve. Kansızlığa iyi gelen yeşil erik aynı zamanda düşük kalorisi ile yaz aylarının gözde meyveleri arasında. Günde bir avuç yeşil erik tüketebilirsiniz.
Yeşil erik
C vitamini ve antioksidan maddeler açısından zengin olan çilek, yağ yakan bazı maddeler de içeriyor. Bol lifli yapısı ve düşük kalorisi ile çilek yaz aylarının en sevilen meyveleri arasına girmeyi başarıyor.
Çilek
Toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran şeftali, düşük kalorisi ile de yaz aylarının aranan meyveleri arasında. Şeftali aynı zamanda lifli yapısı ile sindirime de yardımcı.
Şeftali
Potasyum açısından zengin olan mürdüm eriği, zayıflatan maddeler içeriyor. Mürdüm eriği ayrıca kurutulmuş halde de tüketiliyor.
Mürdüm eriği
Zayıflatan minerallere sahip olan yaban mersini besleyici meyveler arasında bulunuyor. Antioksidan zengini olan yaban mersini, düzenli olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı oluyor.
Yaban mersini
Lif oranı en yüksek meyvelerden olan karpuz, yaz aylarının sofralardan eksik olmayan meyvelerinin başında geliyor. Su oranı en yüksek meyveler arasında olan karpuz, susuzluk ihtiyacını gidermesinin yanında lifli yapısı ile sindirimi hızlandırıyor.
Karpuz
Demir ve potasyum açısından zengin olan kayısı, lifli yapısı ile sindirim sistemini güçlendirerek bağırsakları rahatlatıyor ve vücutta istenmeyen maddelerin kolayca atılmasını sağlıyor.
Kayısı
Yağ yakıcı özelliği bulunan mango, düşük kalorisi ile de tercih sebebi. Yaz aylarında serinletici etkisi ile tüketilmesi önerilen mango, bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlere de sahip.
Mango
Sindirim sistemine oldukça fayda sağlayan kavun, uzun süre tok tutan etkisi ile yaz aylarının sevilen meyvelerinden biri. Toksin atıcı etkisi ile kavun vücudu temizleme işlemini de gerçekleştiriyor.
Kavun