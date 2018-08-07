Zayıflatan yaz meyveleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Haberler >Lezizz >Mutfak Tüyoları>Zayıflatan yaz meyveleri
Mutfak Tüyoları

Zayıflatan yaz meyveleri

Hem tok tutuyor hem sindirimi düzenliyor hem kilo verdiriyorlar... İşte sofralarınızda bulunması gereken 10 yaz meyvesi...

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Yaz meyveleri hem zengin içerikleri hem de serinletici özellikleri ile sofraların vazgeçilmezi. Yüksek lif oranları ile bağırsakları çalıştıran ve sindirim sistemini düzenleyen bu meyveler sizi tok tutarak zayıflamanıza da destek oluyor. İşte zayıflatan yaz meyveleri...

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Yeşil erik

Yeşil erik sindirim sistemini düzenleyen ve tok tutan bir meyve. Kansızlığa iyi gelen yeşil erik aynı zamanda düşük kalorisi ile yaz aylarının gözde meyveleri arasında. Günde bir avuç yeşil erik tüketebilirsiniz.

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Çilek

C vitamini ve antioksidan maddeler açısından zengin olan çilek, yağ yakan bazı maddeler de içeriyor. Bol lifli yapısı ve düşük kalorisi ile çilek yaz aylarının en sevilen meyveleri arasına girmeyi başarıyor.

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Şeftali

Toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran şeftali, düşük kalorisi ile de yaz aylarının aranan meyveleri arasında. Şeftali aynı zamanda lifli yapısı ile sindirime de yardımcı.

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Mürdüm eriği

Potasyum açısından zengin olan mürdüm eriği, zayıflatan maddeler içeriyor. Mürdüm eriği ayrıca kurutulmuş halde de tüketiliyor.

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Yaban mersini

Zayıflatan minerallere sahip olan yaban mersini besleyici meyveler arasında bulunuyor. Antioksidan zengini olan yaban mersini, düzenli olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı oluyor.

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Karpuz

Lif oranı en yüksek meyvelerden olan karpuz, yaz aylarının sofralardan eksik olmayan meyvelerinin başında geliyor. Su oranı en yüksek meyveler arasında olan karpuz, susuzluk ihtiyacını gidermesinin yanında lifli yapısı ile sindirimi hızlandırıyor.

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Kayısı

Demir ve potasyum açısından zengin olan kayısı, lifli yapısı ile sindirim sistemini güçlendirerek bağırsakları rahatlatıyor ve vücutta istenmeyen maddelerin kolayca atılmasını sağlıyor.

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Mango

Yağ yakıcı özelliği bulunan mango, düşük kalorisi ile de tercih sebebi. Yaz aylarında serinletici etkisi ile tüketilmesi önerilen mango, bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlere de sahip.

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Kavun

Sindirim sistemine oldukça fayda sağlayan kavun, uzun süre tok tutan etkisi ile yaz aylarının sevilen meyvelerinden biri. Toksin atıcı etkisi ile kavun vücudu temizleme işlemini de gerçekleştiriyor.

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Avokado

Son dönemlerin favori meyveleri arasında giren avokado, kilo vermeyi sağlayan enzimlere sahip. Alınan kalorilerin vücutta depolanmasını önleyen avokado, doymamış yağlar açısından da son derece zengin bir meyve.

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