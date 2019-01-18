Sadece birkaç usta yapabiliyor, kokusu sokağın başından duyuluyor: Perde ciğeri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Çiğ köfte Güneydoğu Anadolu illerimizden Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış benzersiz lezzetlerimizden. Özellikle son dönemde yaygınlaşan etsiz çiğ köfte mekanları, bu lezzeti daha çok kişiye sevdirdi. Ancak yine de birçok kişi çiğ köfteyi evde yapıp gönül rahatlığıyla yemek istiyor. Eğer siz de bu gruptaysanız, etli ve etsiz çiğ köftenin yapılışıyla ilgili püf noktalarıyla zenginleştirdiğimiz tariflerimize bir göz atmalısınız. İşte çok beğeneceğinizden emin olduğumuz çiğ köfte tarifleri…
Patlıcan yemeklerinde yeni bir alternatif arayanlar için pratik ve bir o kadar da ağız sulandıran bir tarifimiz var: Zeytinyağlı patlıcan rulo. Kızartılan patlıcanlar, nefis iç harcıyla fırına veriliyor, kıyılmış maydanozla servise sunuluyor. Peki, zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır?İşte, ana yemeklerinizin yanına meze olarak ya da tek başına bile tüketebileceğiniz patlıcan rulo tarifi!