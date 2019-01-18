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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18 Ocak 2019 - 12:12,

Sadece birkaç usta yapabiliyor, kokusu sokağın başından duyuluyor: Perde ciğeri

Diyarbakır'da, ciğer kebabının çeşitlerinden "perde ciğeri" damak tadına düşkün olanlardan yoğun ilgi görüyor.

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Diyarbakır'ın en önemli yemeklerinden ciğer kebabı, hem yöre insanı hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce sabah, öğle ve akşam, günün her saati 7'den 70'e herkes tarafından tüketiliyor. Ciğer kebabının çeşitlerinden "perde ciğeri" ise damak tadına düşkün olanlardan yoğun ilgi görüyor.

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Gün aydınlanmadan yakılan mangallarda pişen ciğer kebaplarının kokusunu, günün her saati, başta Sur ilçesi olmak üzere kebapçıların bulunduğu her sokak başından duymak mümkün.

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Bol soğan salatası, yeşillik, domates ve özellikle ayranla tüketilen ciğer kebabının daha çok kışın tüketilen lezzeti perde ciğeri ise kentte sayılı usta tarafından yapılıyor.

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5 dakika pişirilen, daha sonra iç yağına sarmalanarak 10 dakika daha ateşte pişirilerek perde ciğere dönüşen lezzet, isteğe göre kırmızı biber, karabiber, kimyon ve soğanla da hazırlanıyor.

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Kentte tescil için başvuru yapılan sayılı ürün arasında yer alan perde ciğeri, hazırlanması zahmetli olması nedeniyle sipariş üzerine yapılıyor.

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Tarihi Sur ilçesindeki yaklaşık 30 yıllık ciğer ustası İsmail Kaplan (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, perde ciğerini, çırak olarak yanında çalıştığı ustasından öğrendiğini söyledi. Perde ciğerin yapımının ciğer kebaba göre daha zahmetli olduğunu dile getiren Kaplan, ciğer ustalarının çoğunun bu zahmeti göze alamadığını aktardı.

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Perde ciğerin kentte yaklaşık 40 yıl önce daha çok hazırlandığını aktaran Kaplan, "Müşterilerin talebi üzerine bu kebabı yapıyorum. Şu an çoğu yerde yapılmadığı için yeni nesil bu tadı bilmiyor" dedi.

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Kaplan, bazı müşterilerin yeterince bilinmeyen bu ciğeri gördüklerinde ne olduğunu sorduklarını dile getirerek, bazı müşterilerin ise sabah kahvaltısında dahi perde ciğeri yediğini aktardı.

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Sipariş üzerine hazırladığı perde ciğerini İstanbul'a, Çanakkale'ye gönderdiğini anlatan Kaplan, "Bu kültürün yaşatılması için perde ciğer yapımını yanımda çalışanlara da öğrettim" diye konuştu.

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Konya'dan gelen Muzaffer Yıldız, perde ciğerinin farklı bir tadı olduğunu belirtti. "Perde ciğerini ömrümde ilk defa yiyorum" diyen Yıldız, iç yağı ile pişirilmesinin ciğere ayrı bir tat kattığını aktardı. Yıldız, "Çok güzel bir damak tadı, çok harika olmuş" ifadelerini kullandı.

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