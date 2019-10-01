Yunan gazetecilerden Antep baklavasına övgü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kuzu eti ile hazırlanan külbastı geleneksel lezzetler arasında yer buluyor. Baharatlarla hazırlanan bu lezzet, yapılış aşamasında eti doğru parçalandığı zaman lokum gibi ağızda dağılıyor. Közlenmiş biber, soğan ve domatesle hazırlanan külbastı, belli püf noktalarına dikkat edildiği zaman enfes bir lezzete dönüşebilir. Peki, külbastı nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik külbastı tarifi...
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 3-6 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 4. Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel lezzetler de görücüye çıkacak.