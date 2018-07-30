Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Yunan adalarına gidince uğramadan dönmemeniz gereken mekanlar
Bu yaz planlarınız arasında Yunan Adaları'na gitmek varsa bu mekanları incelemeden yola çıkmayın!
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Yunan adalarında tatil yapmak bu sene de oldukça popüler. Konum olarak ülkemize yakın olmasının yanı sıra zengin Akdeniz mutfağı ile de tercih sebebi olan Yunan adalarına yolunuz düşerse bu mekânlara mutlaka uğrayın! (Fotoğraf: Klearchos Kapoutsis/Visual Hunt)
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Seaside by Notos, Santorini
Romantizm adası Santorini’ye yolunuz düşerse Sea Side by Nodos nefis manzarası ve harika lezzetleriyle sizi bekliyor. Gündüz beach kısmında denize girebilir akşam yemeği sonrası da bar kısmına geçerek eğlenebilirsiniz. (Fotoğraf: Sea Side)
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La Maison, Santorini
Santorini’nin büyüleyici manzarasına karşı şık bir akşam yemeğine ne dersiniz? La Maison Akdeniz’in en özel lezzetlerini, füzyon mutfağı konseptinde sunuyor. Sunum ve servisi ile de tam puan alan mekâna gelmeden önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın. (Fotoğraf: La Maison)
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Interni Restoran, Mikonos
Yeşillikler içerisindeki bahçesi, dekorasyonu, dünya mutfağından lezzetleri ve yemeğinize eşlik eden kaliteli müzikleri ile Interni Restoran Mikonos’un en iyi mekânlarından biri. Birçok yerde olduğu gibi burada da önceden rezervasyon şart! Yunan salatası, baharatlı kuzu filetosu ve limonlu pie deneyebileceğiniz lezzetlerden sadece birkaçı. (Fotoğraf: Interni)
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Nammos, Mikonos
Son yıllarda Mikonos’un yükselişe geçen adreslerinden biri olan Nammos’ta gündüz denizin tadını çıkarabilir, akşam üstü beach partilerine katılabilir, akşam ise ünlü şeflerin hünerlerini sergilediği yemeklerle gastronomi yolculuğuna çıkabilirsiniz. Bar kısmında ise eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor, aklınızda bulunsun! (Fotoğraf: Nammos)
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Scorpios, Mikonos
Mikonos’ta mutlaka gitmeniz gerekenler arasında ilk sırada yer alan Scorpios Paraga koyunda yer alıyor. Birkaç yıldır ünlülerin de akınına uğrayan mekân akşamüstü partileri ile adından sıkça söz ettiriyor. En lezzetli Akdeniz ürünlerini yiyebileceğiniz Scorpios’ta zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. (Fotoğraf: Scorpios)
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Mavrikos Restaurant, Lindos
Lindos’ta denize tepeden bakan bir konumda bulunan Mavrikos’ta yemekler hem lezzetli hem de uygun fiyatlı. Deniz ürünlerine ve mezeye doyacağınız restoran bir aile işletmesi olduğu için servisi de oldukça hızlı. Rodos’a gitme planınız varsa Mavrikos aklınızda bulunsun. (Fotoğraf: Trip Advisor)
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Tamam Restaurant, Rodos
Rodos’ta karnınız acıktığında gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz Tamam Restaurant adanın en iyilerinden biri. Akşam saatlerinde rezervasyonsuz gitmek isterseniz kuyrukta beklemeye hazır olun, çünkü burası her daim tıklım tıklım. Kuzu incik ve portakallı roka salatası damakları şenlendirecek cinsten. (Fotoğraf: Pinterest)
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Nick the Fisherman, Kos
Kos adasında deniz ürünlerine doyacağınız enfes bir yer, Nick the Fisherman. Bodrum’dan Kos’a günübirlik yemek yemeğe gelenlerin uğrak noktası olan mekân, deniztarağı, karidesi, ahtapot salatası ile midelere bayram ettiriyor. Vedat Milor onaylı restorana gelmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırın. (Fotoğraf: Hürriyet Arşiv)
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Lofaki, Kos
Adanın yüksek tepesine konumlanmış Lofaki, nefis Bodrum manzarasını izleyerek keyifli yemek yiyebileceğiniz adreslerden biri. Yunan ve dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyebilir, gün batımında giderseniz şahane manzaranın tadına varabilirsiniz. (Fotoğraf: Lofaki)
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Manos Fish Restaurant, Simi
En şirin Yunan adalarından biri olan Simi’nin ünlü restoranı Manos, hem mutfağı hem servisiyle tam puan alıyor. Özellikle hafta sonları Datça’dan gelen Türklerin akınına uğrayan mekân denizkestanesi çorbası, karides ve kalamarı ile meşhur. Simi’ye uğrarsanız Manos’un lezzetlerini mutlaka keşfedin. (Fotoğraf: Trip Advisor)