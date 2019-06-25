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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
25 Haziran 2019 - 12:51,

Arkeologların kazılarında ortaya çıktı: Meğer 2600 yıllıkmış!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Pteria Antik Kenti olarak da bilinen Kerkenes’te kazı çalışmalarını sürdüren Arkeolog Doç. Dr. Scott Brating, M.Ö. 600 yıllarında halk tarafından yiyecekleri pişirmekte kullanılan çanak ve çömlek bulguları üzerinden Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden olan ‘testi kebabı’na dikkat çekti.

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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Pteria Antik Kenti olarak da bilinen Kerkenes’te kazı çalışmalarını sürdüren Arkeolog Doç. Dr. Scott Brating, M.Ö. 600 yıllarında halk tarafından yiyecekleri pişirmekte kullanılan çanak ve çömlek bulguları üzerinden Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden olan ‘testi kebabı’na dikkat çekti.

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Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında Kerkenes Harabeleri olarak da bilinen ‘Pteria Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı. M.Ö. 600 yıllarında demir çağında medeniyetlerin yaşadığı tahmin edilen Kerknes antik kentinde yaklaşık 27 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor.

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7 kilometre sur duvarları bulunan ve 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanına sahip antik kent, kazıldıkça tarih fışkırıyor.

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Kazı çalışmalarını yürüten ABD’li Arkeolog ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Scott Brating, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Brating, bu süre içerisinde önemli bulgular elde ettiklerini belirterek Frigce yazıtlar, kurt ve köpek betimli kemik üzerine yapılmış plaka, bir mobilyaya ait fildişi süsleme parçası, öğütme taşları, yanmış tohum ve mutfakta kullandıkları çanak ve çömlek parçaları gibi birçok tarihi eseri çıkardıklarını söyledi.

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ABD’li Arkeolog ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Scott Brating, kazı çalışmalarında mutfak bölümünde çanak ve çömlek içerisinde et ve hayvan kemiklerinin bulunduğunu söyleyerek Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden olan testi kebabına da dikkat çekti.

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Brating açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

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“Biz bayramdan sonra geldik. Kerkenez kazı bir hafta önce başladık bir ay daha devam edeceğiz. Kerkenes demir çağının en büyük kenti. Burada Frigler yaşamış, Frig kralı var.”

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“Projeye 1993 yılında başladık ve 27 yıldır kazı yapıyoruz. Bu yıl şehrin bloklarını açıyoruz. Burada fildişi plakaları var. Bunlar Ankara’da müzede sergileniyor. Şimdi daha küçük plaklar çıkartıyoruz.”

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“Bu yerleşim yerinde mutfakta bölümleri bulundu. Topraktan çanak parçaları var, demir kaplar var. Yanmış tohumlar var. Çanaklarda yemek bulguları gördük. Şimdiki testi kebap gibi. Çanak mutfaklarda çok fazla var, çanakta et var, hayvan kemikleri var. Muhtemelen kebap gibi, testi kebabı gibi diyebiliriz.”

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Ayrıca Bakanlığın bu yılki çalışma programında kuzey yapı adası dışında kale diye bilinen kentin en yüksek noktasında jeofizik çalışmaları da yapılacak. Jeofizik çalışmalar sonucunda yeraltındaki yapılaşmalar görüntülenecek.

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Bu yapılaşma görüntülendikten sonra oradaki yaklaşık 2 metre yüksekliğinde harçla örülmüş ve günümüze kadar sağlam kalmış sur duvarlarının ortaya çıkarılması için 2020 yılı itibariyle bir çalışma başlatılacak. Böylece Kerkenes’in görselliği ve turist potansiyelinin birkaç sene içerisinde artması amaçlanacak.

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