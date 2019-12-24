Yozgat’ın yöresel lezzeti de askıya çıktı

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Bekir Kırdemir, “Askıda parmak çörek projemiz sosyal sorumluluk içerisinde insanlara yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine bir nebze yardımcı olabilmek için başladı. Tamamen yapmaktaki amacımız bu. Onların ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilmek. Biz bunu başlattık beklenen ilgiyi de görüyoruz. İnsanlarımız da çok duyarlı, bunun devamını inşallah getiririz de insanlarımıza yardımcı oluruz. Yozgat insanımız bu işe duyarlı olursa ihtiyaç sahibi insanlarımıza daha çok yardımcı oluruz. Buraya gelen vatandaşımız ekmeğini alıyor ve üzerine 2-3 tane fazla ekmek ücreti ödüyor. Biz de ihtiyaç sahiplerine ekmekleri dağıtıyoruz. Günlük 30-40 vatandaş, parmak çörek parası bırakıyor. İnşallah bu sayı daha da artar biz de daha çok kişiye ulaşırız” dedi.