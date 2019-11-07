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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
07 Kasım 2019 - 10:44,

Yöresel tatları sevenler Kars ve Ardahan mutfağının leziz tariflerini kaçırmasın

Doğu Anadolu, renkli kültürüyle olduğu kadar zengin mutfağıyla da ünlüdür. Hamur işinden et yemeklerine kadar enfes tariflerle dolu... Bölgenin iki güzel şehri Kars ve Ardahan'ın tadına doyum olmayan enfes yöresel tariflerini sizler için derledik. Kaçırmayın!

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1Feselli tarifi

Feselli tarifi

Ardahan'a özgü olan feselliyi ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama katmer dediğimizde nasıl bir şey olduğu aklınızda canlanacaktır. Feselli yaparken hamur açma işi sizi biraz yorabilir fakat yediğinizde buna dediğini anlayacaksınız. Özellikle kahvaltılarda yenen bu hamur işini yanında istediğiniz yiyecekle beraber tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...

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2Hörre aşı tarifi

Hörre aşı tarifi

Kış kapıdayken çorbalara ihtiyaç duymaya başlarız. Hörre çorbasına Kars ve Ardahan çevresinde sıklıkla rastlayabilirsiniz. Kışı en sert biçimde geçiren bu illerde böyle çorbalara ihtiyaç oldukça fazla oluyor. Bu çorbanın diğer bir adı da ana malzemesinin un olmasından dolayı un çorbasıdır. Hörre aşı yapımı oldukça basit ve sizi uğraştırmayacak cinsten. Mutlaka deneyin...

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3Kete tarifi

Kete tarifi

Kete birçok yörede farklı şekillerde yapılan bir lezzettir. Bu tarifimiz ise Ardahan'a özgü... Sabah kahvaltılarda sıcacık çayın yanında harika gidecek olan ketenin yapımı oldukça basit. Mayalı bir hamur elde edip içine kavrulmuş un ekliyorsunuz ve kapatıp fırına veriyorsunuz. Günün her saati yenebilen keteyi ister sade isterseniz de peynir, kıyma gibi harçlarla hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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4Bozbaş tarifi

Bozbaş tarifi

Yöresel lezzetlerden hoşlananların son dönemdeki favorisi Kars-Iğdır çevrelerinde çok yaygın olarak pişirilen ve zevkle tüketilen bozbaş. Pıtı ya da piti kebabı diye de bilinen bozbaş, kemikli et ve nohutla yapılıyor. Azerbaycan mutfağında da yeri olan bu yemeği siz de mutlaka denemelisiniz. İşte nefis bozbaş tarifi…

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5Haşıl tarifi

Haşıl tarifi

Haşıl eskiden tarlalarda işçilerin karınlarını hem ucuz hem de besleyici bir yemekle doyurmak istediklerinde pişirdikleri bir yemekmiş. Ancak o kadar sevilmiş ki zamanla evlerin mutfaklarında da pişmeye başlamış. Evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yapılan bu doyurucu yemek, "Akşama ne yemek pişirsem?" derdinize çözüm olabilir. Tek yapmanız gereken yarmaları haşlayıp üstüne yağ ve yoğurt dökmek, işte bu kadar basit...

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6Hengel tarifi

Hengel tarifi

Hingel olarak da bilinen hengel birçok yörede karşımıza çıksa da Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu yörelerinde oldukça yaygın. Mantıya çok benzer olan bu lezzetli yemeği denemek isterseniz Kars usulü hazırladığımız hengel tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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7Kars ketesi tarifi

Kars ketesi tarifi

Kete, Anadolu’nun birçok farklı yöresinde yapılan yağlı ve tuzlu çöreklerin genel adı. Ancak her yörenin kete tarifi farklı oluyor. Biz bugün Kars usulü kete yapalım dedik, çok da güzel oldu. Gayet de besleyici ve doyurucu olan keteden kahvaltılarda ve çay saatlerinde vazgeçemeyeceksiniz.

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8Piti tarifi

Piti tarifi

Kars yöresine ait olan piti özellikle iftar sofralarında ve özel günlerde tercih edilen bir yemek. Yapımı göründüğü kadar zor olmayan bu yemek için güveçlere et, domates, biber konuluyor ve fırına veriliyor. Misafirlerinize güzel bir akşam ziyafeti çekmek isterseniz piti kolayca yapabileceğiniz bir tarif.

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9Umaç helvası tarifi

Umaç helvası tarifi

Helva sevmeyen yoktur. İrmik helvası, un helvası gibi çeşitleri olan helvayı yemeklerden sonra hafif bir tatlı arıyorsanız tercih edebilirsiniz. Bu helva da Kars'a özgü bir lezzet olan umaç helvası. Çabuk hazırlanıyor olması tercih etme nedenlerinizin başında gelebilir. "Akşama nasıl bir tatlı yapsam?" diye düşünüyorsanız umaç helvasını denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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Trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte trileçe malzemeleri ve tarifi

Trileçe, son birkaç yılda ülkemizde de çok popüler olan bir Balkan tatlısıdır. Orjinalinde üç sütle yapılan ve üzerine karamel sos eklenen trileçenin böğürtlenli ve çikolatalı çeşitleri de mevcut. Peki, trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte, trileçe malzemeleri ve tarifi...

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Batonette

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