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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
25 Temmuz 2019 - 15:45,

Yöresel lezzetleri tanıtmak için 8 yıldır Türkiye'yi şehir şehir geziyorlar

Türkiye'nin farklı bölgelerinden bir araya gelen esnafın oluşturduğu grup, il il gezerek açtıkları fuarlarda yörelerinin lezzetlerini tanıtıp satışını yapıyorlar.

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Türkiye'nin farklı bölgelerinden bir araya gelen esnafın oluşturduğu grup, yöresel lezzetler için il il geziyor.

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Yılda yaklaşık 25 şehri gezen grup, "Yöresel Ürün Festivali" adı altında, gittikleri illerde stantlar kurarak yemek kültürlerini ve yöresel ürünlerini tanıtıyor.

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Kastamonu'da, 23 Ağustos Ortaokulu bahçesine kurulan stantlarda, Gümüşhane'nin pestil ve kömesi, Erzurum'un cağ kebabı, Sivas'ın tulum peyniri, Siirt fıstığı, Trabzon peyniri, Afyonkarahisar sucuğu, Hatay'ın kağıt kebabı, Gaziantep'in içli köftesi ile baharatları, Diyarbakır mutfağının lezzetleri ile pek çok yöresel ürün ziyaretçilere tattırıldı.

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Organizasyonu düzenleyen Ejder Daloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır il il gezerek yöresel lezzetleri tanıttıklarını belirtti.

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Yılda yaklaşık 25 il gezdiklerini anlatan Daloğlu, "Türkiye'deki tüm illeri geziyoruz. Yöresel ürünleri tanıtıyoruz, satışını da yapıyoruz. Geçen ay Samsun ve Tokat'a gittik. Ayda 2 ya da 3 program yapıyoruz" dedi.

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Daloğlu, Kastamonu'daki programın 6 Ağustos'ta sona ereceğini bu tarihten sonra Çankırı ve Sinop'a hareket edeceklerini kaydetti.

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Gaziantep'ten gelen Sercan Kızılarslan ise Gaziantep'te esnaflık yaptığını söyledi.

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Kızılarslan, "Buraya Antep'i tanıtmaya geldik. Kastamonu halkını bekliyoruz" diye konuştu.

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Gümüşhane'den gelen Emir Somuncu da 15 gün aralıklarla şehir şehir gezdiklerini kaydetti.

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Somuncu, "Gümüşhane pestil, köme ürünlerinin tanıtım ve satışını yapıyoruz. Vatandaşlara ürünlerimizi denemelerini tavsiye ederiz. Burada farklı lezzetler, farklı tatlar var" ifadelerini kullandı.

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Fotoğraf: Ingimage /

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