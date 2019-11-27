Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yöresel lezzetleri sevenler Diyarbakır'ın damak çatlatan yemeklerini kaçırmasın
Diyarbakır, Türkiye'nin en güzel ve mutfağı en zengin şehirlerinden biri. Özellikle et yemeklerinin geniş bir yer tuttuğu Diyarbakır mutfağının en güzel yemeklerini sizin için derledik. Hepsi birbirinden leziz Diyarbakır yemekleri seçkimiz çorbadan tatlıya aşağıda. Denediğinizde pişman olmayacaksınız. Afiyet olsun...
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Kaburga dolması tarifi
Kaburga dolması Diyarbakır mutfağına ait en lezzetli et yemeklerinin başında geliyor. Yapılışı biraz emek ve zaman istese de sonuçta ortaya çıkan lezzetle her şeye değiyor. Siz de bu geleneksel lezzeti sofralarınızda misafir etmek istiyorsanız, kaburga dolmasının malzemelerini ve adım adım tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...
Ayvalı kavurma olur mu demeyin? Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da et ve meyvenin lezzetlerinin tek tabakta buluştuğu tarifler var. Oldukça basit olan ayvalı kavurma için tek yapmanız gereken etleri kavurup içine ayva eklemek işte hepsi bu kadar. Klasik yemeklerden sıkıldıysanız ve farklı tatlar denemek isterseniz güzel bir fikir olabilir. Şimdiden kolay gelsin.
Lezzetine doyum olmayan, Diyarbakır'a ait pıçık yemeğini sizde evinizde denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda... Bulgur köftesinin Diyarbakır'a özel tarifi olarak açıklayabileceğimiz pıçık etsiz bir tarif olduğu için vejetaryenler de gönül rahatlığıyla tüketebilir.
Kısaca yumurta salatası olarak açıklayabileceğimiz nergizleme, Diyarbakır yöresine ait bir tarif. Altın günlerinde, çay sohbetlerinde ya da kahvaltılarda tüketilebilen ve çayın yanında pek güzel giden salatamızın yapımı çok kolay. Aşağıda yazılan malzemelere ek olarak kendiniz de ekstra malzeme koyarak salatanızı çeşitlendirebilirsiniz…
Babakanuç Ortadoğu mutfaklarında sık sık karşımıza çıkan babagannuşun Diyarbakır'daki versiyonu. Yapılışı da çok farklı değil ancak babakanuçta patlıcana yumurta da ilave ediliyor. Tek yapmanız gereken patlıcanları közleyip ezmek, içine baharatları ekleyip çırpılmış yumurtayla pişirmek. Babakanuçun tarifi işte bu kadar kolay. İster meze olarak isterseniz de ana yemek gibi hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Yumurta koymak istemezseniz de zaman patlıcan püresinin üzerine kızdırılmış sade yağ dökebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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Diyarbakır çöreği tarifi
Diyarbakır çöreği ya da Diyarbakır bayram çöreği, geçmişten günümüze yaşatılan en nefis geleneklerden. Bayrama birkaç gün kala yapılan bu çörekler oldukça büyük miktarlarda yapılıyor ve herkes tarafından zevkle tüketiliyor. Siz de bu geleneksel lezzeti sofralarınıza taşımak, bayram dışındaki zamanlarda da Diyarbakır çöreğinin tadını çıkarmak istiyorsanız tarifimizi mutlaka deneyin. Çok beğeneceksiniz…
Etli ve baharatlı yemeklerin sıklıkla tüketildiği Diyarbakır'da yine sıklıkla tüketilen bir pilavımız var: duvaklı pilav. Duvaklı pilav et ve pirincin buluşmasıyla ana yemek haline geliyor ve gayet de doyurucu bir lezzet oluyor. Yapımı iki aşamalı olduğundan gözünüzde büyüyebilir ama sandığınızdan daha kolay olan duvaklı pilav tarifimiz aşağıda sizler için hazır. Şimdiden afiyet olsun...
Semizotu salatası birçok yörede yapılan hafif ve kolay salatalardan bir tanesidir. Farklı malzemelerle de taçlandırılan semizotu Diyarbakır'da pırpar olarak adlandırılıyor ve yemeklerin yanında sıklıkla yapılıyor. Evde salata yapmak için pek malzemeniz yoksa bu tarife bir şans verebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Lebzuniye Diyarbakır'a özgü hafif bir tatlı. Badem ezmesi de denilen lebzuniyeyi eğer evinizde badem varsa kolayca yapabilirsiniz. Tatlı krizleriniz tuttuğunda güzel ve hafif bir kaçamak da olabilen bu tatlıyı yediğinizde vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacaktır.
Zingil tatlısı Diyarbakır yöresine ait şerbetli bir tatlıdır. Yapımı lokmaya oldukça benzer olan zingil için isterseniz mayalı hamur da kullanabilirsiniz. Pratik ve geleneksel bir tatlı aradığınızda evinizde kolayca yapabilmeniz için zingilin malzemelerini ve tarifini sizlerle paylaştık. Şimdiden afiyet olsun.
Diyarbakır'ın en bilinen lezzetlerinden bir tanesidir meftune yemeği. Etin patlıcan ve domatesle buluşmasıyla hazırlanır. Tadındaki ekşilik ise sumaktan gelir. Tabii sadece patlıcanlı ya da kabaklı olarak da yapılabilir ama en makbulü etle pişirilendir. Akşam yemeklerinizde farklı bir tat arıyorsanız meftuneyi mutlaka denemelisiniz.
Anadolu toprakları binlerce yıldır farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir coğrafya. Bunun en güzel yansımalarını da mutfağımızda görüyoruz. Örneğin Diyarbakır mutfağı dillere destan lezzetlere ev sahipliği yapıyor. Her damağa göre bir şeyler bulunabilen, oldukça geniş bir lezzet anlayışı olan bu mutfağın en meşhur ve en lezzetli yemeklerinden biri olan habenisk yemeğinin tarifini arayanların ihtiyacı olan her şey içeriğimizde mevcut. Afiyet olsun…
Ciğer en yaygın tüketilen ve en besleyici sakatatların başında geliyor. Arnavut ciğeri, ciğer kavurma, Edirne ciğeri gibi çok çeşitli tariflerde kullanabileceğiniz ciğeri, şişte kebap gibi de pişirebilirsiniz. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde kahvaltıda tüketilen bu kebabı mutlaka deneyin.
Diyarbakır mutfağında etsiz ve baharatsız yemek bulmak oldukça zordur. Üstelik Diyarbakırlılar ayvanın her yerini değerlendirip birçok yemek çeşidi çıkarırlar. Bu tarifimiz de onlardan biri. Kibe mumbar birçok yörede farklı çeşitlerle yapılan bir tarif. Dışarıdaki mumbarlara pek güvenmiyorsanız ve evinizde güzel bir mumbar yemek istiyorsanız doğru tarife geldiniz. Hem yapılışı da göründüğünden daha kolay. Afiyet olsun.