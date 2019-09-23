Yöresel lezzetleri sevenler bu Amasya yemeklerini kaçırmasın

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Çeşmi Nigar çorbası, Osmanlı mutfağı lezzetlerinden biridir. Görüntüsü itibariyle mercimek çorbasını andıran Çeşmi Nigar çorbasının farkı içerisinde terbiye kullanılması. Peki, Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır?
Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılan ve tanınanı sütlaçtır. Her evde bulunan yapılan sütlacın en güzel hali ise fırında yapılanı. Sütlaçın genellikle bir güveç içerisinde fırında pişirilmesi suretiyle yapılır. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır, dikkat edilmesi gereken noktalar neler? İşte, adım adım fırında sütlaç tarifi