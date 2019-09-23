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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23 Eylül 2019 - 16:54,

Yöresel lezzetleri sevenler bu Amasya yemeklerini kaçırmasın

Adana, Hatay, Gaziantep gibi şehirlerimiz mutfaklarının lezzetiyle ünlü ama bu diğer şehirlerimizin yöresel lezzetlerinin buralarla yarışamayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Örneğin Karadeniz'in güzeller güzeli şehri Amasya'nın birbirinden nefis yemekleri var. Sizin için Amasya mutfağının en sevilen yemeklerinden bazılarını derledik. Yöresel lezzetleri sevenler bu Amasya yemeklerini kaçırmasın...

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1Ayva gallesi tarifi

Ayva gallesi tarifi

İsmine baktığınızda bir tatlı sanabilirsiniz ama aslında içinde et olan bir yemekten bahsediyoruz. Et ile ayvanın aynı tarifte olduğu bir yemek sizi şaşırtabilir ama ayva gallesi Amasya yöresinde çok seviliyor. Siz isterseniz ayva yerine kuru kayısı veya erikle de galle yapabilirsiniz. Her şekilde bu yemeği çok beğeneceğinize eminiz.

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2Bat yemeği tarifi

Bat yemeği tarifi

Yaprak sarmanın harcını çiğ yiyenler batı çok sevecektir. Amasya mutfağının meşhur lezzetlerinden biri olan batın malzemeleri doğal, yapılışı ise çok kolay. Bu nedenle çok iştah açıcı bir yemek haline gelen batı siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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3Borani tarifi

Borani tarifi

Evde herkesin yapabileceği ve bütün malzemelerin kolaylıkla bulunduğu bir yemekle karşınızdayız. Her yörede farklı şekilde yapılan borani bu tarifte Amasya usulü yapılıyor. Hafif ve bir o kadar da doyurucu oluşu sizi mutfağa gitmeye yönlendirebilir. İşte nefis bir yumurtalı yemek: Borani...

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4Burmalı Amasya çöreği tarifi

Burmalı Amasya çöreği tarifi

Amasyalılar haşhaşı çok sevdikleri için birçok hamur işinde kullanıyorlar. Bu tarif de onlardan bir tanesi. Burmalı Amasya çöreğinin yapımı oldukça basit ve çok da lezzetli. Çayın yanında iyi giden bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte Burmalı Amasya çöreği tarifi...

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5Dene hasudası tarifi

Dene hasudası tarifi

Amasya yöresine ait bir lezzet olan dene hasudası, adının da verdiği ilhamla mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Yapımı oldukça basit ve herkesin evinde olabilecek malzemeler kullanılıyor. Dene hasudasını bizce de hemen denemelisiniz. Çok beğeneceksiniz...

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6Unutma beni tatlısı tarifi

Unutma beni tatlısı tarifi

İsmi kulağa ilginç gelen bir tatlıyla karşınızdayız: Amasya mutfağına ait unutma beni tatlısı tarifi. Enfes bir lezzeti olan bu tatlı yapımı oldukça basit olmasıyla da avantajlı. Çay saatinde sevdiklerinize yapıp hem siz hem de tatlınız akıllarda yer eder unutulmaz hale gelebilirsiniz.

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7Pastırma gağelleme tarifi

Pastırma gağelleme tarifi

Pastırma sevenlerin bayılacağı bir tarifle karşınızdayız. Amasya'ya özgü pastırma gağellemesi. İsmi biraz tuhaf gelebilir ama tadına baktığınızda bu fikirden vazgeçeceksiniz. Yapımı oldukça basit ve bir o kadar da doyurucu olan pastırma gağellemenin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun...

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8Amasya gömbesi tarifi

Amasya gömbesi tarifi

Amasya yöresinde hamur işi tariflerinin ne kadar yaygın olduğunu biliyorsunuzdur. Özellikle de haşhaşlı ekmeği duymayan ve sevmeyen yoktur. Bu tarif de haşhaşlı ekmeğe çok benziyor aynı zamanda çok da kolay. Çayın yanında da çok iyi gidecek olan Amasya gömbesinin yapılışı ve malzemeleri aşağıda. Afiyet olsun...

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9İşkefe (Yoka) böreği tarifi

İşkefe (Yoka) böreği tarifi

Sabah akşam fark etmez, her daim zevkle yenir börek. Bir de bahsettiğimiz börek Amasya yöresine ait işkefe böreği ise tadından yenmez. Yapımı oldukça basit ve bir o kadar da doyurucu bu böreğe kimse hayır diyemez. Hemen denemelisiniz. İşte işkefe böreğinin malzemeleri ve tarifi...

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10Kabak kabuğu kavurması tarifi

Kabak kabuğu kavurması tarifi

Kabak sevenlerin bayılacağı harika bir tarifimiz var: Amasya yöresine ait kabak kabuğu kavurması tarifi... Bu tarifte kabakların sadece kabuklarını kullanmanız gerekiyor adından da anlaşıldığı gibi. İçini ise başka tarifte kullanıp bir kabaktan iki farklı yemek çıkarabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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11Kipe tarifi

Kipe tarifi

Şırdan ya da mumbar sevenlerin çok beğeneceği, evde kolaylıkla yapabileceği bir tarif Amasya'ya özgü kipe yemeği. Yapımı biraz zahmetli olsa da yediğiniz zaman değdiğini göreceksiniz. İşte kipenin malzemeleri ve tarifi...

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12Sakala çarpan çorbası tarifi

Sakala çarpan çorbası tarifi

Kış yaklaşırken içimizi ısıtacak ve doyurucu tarifler ararız. Çorba da bu yemeklerin başında geliyor. Amasya'ya ait sakala çarpan çorbasının yapımı çok basit. Üstelik bu çorba içindeki mercimekle de oldukça doyurucu bir özellik taşıyor.

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13Paluze tarifi

Paluze tarifi

Canınız tatlı çektiyse ve evde pek malzeme yoksa bu tarif tam size göre. Amasya'ya özgü paluze tatlısı hem şeker ihtiyacınızı karşılayacak hem de mutfakta işiniz çok kısa sürede bitmiş olacak. Paluzeyi hemen denemelisiniz, çok seveceksiniz...

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14Patlıcan pehli tarifi

Patlıcan pehli tarifi

Yaz aylarının sen sevilen sebzesi patlıcanla yapılan ağzınızı sulandıracak bir tarifimiz var: Amasya'ya özgü patlıcan pehli tarifi... Türkiye'nin farklı yörelerinde farklı isimlerle karşınıza çıkabilen bu yemeği denemeden geçmemenizi tavsiye ederiz. Özellikle patlıcan sevenler pehliye bayılacak...

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