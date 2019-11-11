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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
11 Kasım 2019 - 11:23,

Yöre halkının vazgeçilmezi! 6 saatte hazırlanıp...

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yıllar boyu süregelen ve gelenek halini almış bir lezzet olan bandırma (cevizli sucuk) 6 saat süren işlem sonrası kurutulmaya bırakılıyor. Bandırma üreticileri, yorgunluklarını ise oyun oynayarak gideriyor.

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Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yöre halkının vazgeçilmez lezzeti cevizli sucuk olarak da bilinen bandırma yapımı gelenek haline geldi. Nesilden nesile aktarılan bir lezzet olan bandırma, hummalı bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkıyor.

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Önce ceviz daha sonra da üzüm hasadını yapan üreticiler, cevizleri kuruttuktan sonra iplere diziyor. Üzümler ise saplarından ayrıldıktan sonra sabahın erken saatlerinde yakılan ateşin üzerine kazanlar konulup üzüm pekmezi hazırlanıyor.

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Pekmez, nişasta ve un ile karıştırılıp kaynatıldıktan sonra ipe dizilen ceviz veya bademler kazanın içine bandırılıp çıkarılıyor. Hazır hale gelen bandırmalar daha sonra kurutulmak üzere iplere seriliyor ve 10 gün boyunca bekletiliyor.

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Yaklaşık 6 saati bulan çalışmanın ardından çalışanlar, yorgunluklarını karşılıklı oynayarak atıyor.

5SEVGİMİZİ KATIYORUZ, ÇOK LEZZETLİ OLDUĞU İÇİN OYNAMAYA BAŞLIYORUZ

"SEVGİMİZİ KATIYORUZ, ÇOK LEZZETLİ OLDUĞU İÇİN OYNAMAYA BAŞLIYORUZ"

Bandırma üretimi yapan ev hanımı Safiye Sevimlier, çalışmaya saban 8'den itibaren başladıklarını anlatarak, "İlk önce malzemesini koyuyoruz. Ondan sonra kazanın altını yakıyoruz. Sonra o kaynarken hamurunu yapıyoruz. Hamurunu pekmez suyu ile karıyoruz. Hamurun içinde kepekli sarı buğday unu var çok az nişastası var. Bir dizgi bandırmaya 350-400 gram ceviz gidiyor. Sipariş geliyor İstanbul'a Ankara’ya, Konya’ya siparişler gidiyor. İçine sevgimizi katıyoruz. Sonra oyunumuzu koyuyoruz. Çok lezzetli olduğu için hepsini içine bırakıyoruz. Ondan sonra oynamaya başlıyoruz" dedi.

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Yaklaşık 6 saat süren işlem sonrası hazırlanan bandırmalar kurutma yerlerine dizilerek 10 gün boyunca kurutmaya bırakılıyor.

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