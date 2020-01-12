Yöre halkı bu lezzetten vazgeçemiyor! Günde 400 porsiyon tüketiliyor

Bölge halkının humusu her mevsim tükettiğini ve bir meze değil de ana öğün olarak tercih ettiğini vurgulayan Uzal, "Sadece bölgede değil, Türkiye genelinde mükemmel bir ilgi var. İşletmemizde çoğu zaman yerli ve yabancı turistler ağırlıyoruz" diye konuştu.