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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
18 Mayıs 2019 - 12:17,

Yoğurduyla, sosuyla iftar sofralarınızı şenlendirecek çeşit çeşit mantı tarifleri

İftar sofralarına en çok yakışan lezzetlerin başında çeşit çeşit mantılar geliyor. Kimi kıymalı yapıyor mantıyı, kimi patatesli. Suda pişeni de oluyor, fırında pişeni de. Anadolu'nun farklı yerlerinde de mantıya benzeyen çeşit çeşit hamur işleri sofraları süslüyor. Bu tariflerden birkaçını sizin için derledik. İftar sofranızda sevdiklerinizle birlikte zevkle yiyin diye...

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Silor, sırın ya da siron olarak da bilinen ve Doğu illerimizde sıkça karşımıza çıkan bir yemek ziron. Hazır yufka ve kavrulmuş kıymayla çok kısa bir süre içinde yapılan bu pratik ve lezzetli yemeği siz de denemek isterseniz tarifi hemen burada. İşte “Ziron nasıl yapılır?” diye merak edenleri mutlu edecek nefis tarif…

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Adı "Boşnak mantısı" olsa da bu mantı bildiğimiz mantılardan ziyade böreğe benziyor. Çünkü katlanarak değil sarılıp kesilerek hazırlanıyor. Fakat ister mantı olsun ister börek, bir kez yedikten sonra unutamayacağınız bir lezzeti var. Mutlaka denemeniz gerektiğini düşünüyoruz. Servis ederken üzerine sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberli yağ gezdirdiğinizde lezzetinin katlanacağını unutmayın.

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Mantıyı sevmeyen insan yok denecek kadar azdır... Hem çıtır hem de sulu olan tepsi mantısı da birçok insanın gönlünde taht kurmuş durumda. Evinde bol bol yapmak isteyenler ve henüz denememiş olanlar için tepsi mantısı tarifi hemen aşağıda...

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Hingel olarak da bilinen hengel birçok yörede karşımıza çıksa da Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu yörelerinde oldukça yaygın. Mantıya çok benzer olan bu lezzetli yemeği denemek isterseniz Kars usulü hazırladığımız hengel tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Mantıyı et yerine tavukla denemeye ne dersiniz? Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Tavuk kıymasıyla yapılan bu mantının lezzeti de çok farklı. Yoğurdu ve domates sosuyla herkesin çok beğeneceği tavuklu mantıyı siz de mutlaka denemelisiniz.

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Etlisi de tavuklusu da çok lezzetli olan mantının patateslisi tam bir efsane. Çerkes mutfağına ait bu enfes mantı tarifini siz de evinizde yapabilirsiniz. Üzerine yoğurt konmayan, sadece kırmızı biberli yağ eklenen patatesli Çerkes mantısının tarifini aşağı bırakıyoruz. Afiyet olsun!

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Kayseri yöresinin meşhur tariflerinden yağ mantısını zahmetsiz ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken mayalı bir hamur hazırlamak. Suda haşlanmak yerine kızgın yağda kızartılan çıtır çıtır yağ mantısı sarımsaklı yoğurt ve biberli sosla öyle güzel oluyor ki... Parmaklarınızı da yiyebilirsiniz, aman dikkat!

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Banduma Kastamonu mutfağına ait yöresel bir lezzet. Adını hamur parçalarının hindi suyuna bandırılmasından alan banduma sizin de evinizde yapabileceğiniz bir lezzet. Aşağıda tarifi yer alan bandumayı çok beğeneceğinizden ve sofranızda sık sık misafir etmek isteyeceğinizden eminiz. İşte banduma yemeği tarifi…

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Bir çeşit mantı olan enfes lezzet piruhinin adı Rusçadan lezzeti ise Osmanlı mutfağından geliyor. Klasik mantının aksine etle değil tulum peyniri ve maydanozla tatlandırılan piruhinin üzerine de yoğurtlu sos dökülüyor ve ortaya sultanlara layık bir lezzet çıkıyor. İşte tarifi...

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Mantı en sevilen lezzetlerimizden. Ancak hamur açmak vb. işlemler nedeniyle biraz zahmetli bir yemek. Peki hamur açmayı bilmeyenler ya da buna vakti olmayanlar mantı yapmasın, yemesin mi? Tabii ki yesin çünkü onlar için sosyete mantısı var. İşte hazır yufkayla kısa sürede yapıp zevkle yiyebileceğiniz sosyete mantısı tarifi…

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Bugün iftara ne pişirsem? 19 Mayıs iftar menüsü

Sahurda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...

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Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı, Türk mutfağının temel besin kaynakları arasında yer alıyor. Uzak doğu mutfağında en çok tüketilen tahıl türü olarak bilinen pirince, ülkemizde ise 13. YY'da rastlanmaktadır. İşte, bu kısa bilginin ardından mutfağınızda yer vermeyi düşüneceğiniz tane tane pirinç pilavı tarifi hakkında detaylı bilgiler

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