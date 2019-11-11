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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
İHA
11 Kasım 2019 - 12:28,

Yiyenler inanamıyor! Bu kebapların malzemeleri...

Bursa'da bir kebapçı şehrin merkezinde kalan 4 dönümlük tarlada yetişen ürünleri dakikalar içerisinde müşterilerinin sofrasına taşıyor. Müşteriler hem kebaptaki sebzeleri hem de turşuları dalından doğal haliyle tüketmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Bursa’da şehrin en güzide yerlerinden birinde rezidanslar arasındaki 4 dönümlük tarlada yetişen sebzeler, hemen yanı başındaki kebapçının mutfağında pişirilip müşteriye taze taze servis ediliyor. Müşteriler hem kebaptaki sebzeleri hem de turşuları dalından doğal haliyle afiyetle tüketmenin mutluluğunu yaşıyor

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Mekanın işletmecisi Ahmet Cengiz, işyerinin yanındaki 4 dönümlük tarlada yetiştirdiği doğal sebzelerle kebap yapıp müşterilerine sunuyor.

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Şehrin merkezinde yer alan arazide domates, patlıcan, biber, salatalık ve Urfa biberi yetiştiren Cengiz, doğal lezzetleri ile müşterilerin büyük beğenisini kazanıyor.

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Kebabın yanı sıra yetiştirdiği ürünlerle ev usulü turşu da kuran Cengiz, doğal turşularını müşterilerine servislerinin yanında takdim ediyor.

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Restoranın turşuları büyük beğeni ile karşılanırken dileyen müşteriler istedikleri kadar turşu satın alabiliyor. Yükselen binaların arasında yetişen sebzeleri görenler ise gözlerine inanamıyor.

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kebapların müşterilerin büyük beğenisini kazandığını belirten işletme sahibi Ahmet Cengiz, “Müşteriler yedikleri kebap veya diğer ürünlerin farklı tatta olduğunu söylüyor. Bursa’nın merkezinde böylesine bir noktada sebze yetiştirmemiz insanları şaşırtıyor. Tarladan kendi ellerimizle topladığımız patlıcanları gerekli işlemlerin ardından hemen kebap yapıp sofraya getiriyoruz. Kebabı kebap yapan kaliteli malzemedir. Bunun temini bazı bölgelerde gerçekten çok zor. Biz yazın kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünlerle yaptığımız için farklı bir lezzeti yakalamış oluyoruz” dedi.

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Bu arazinin Nilüfer bölgesine farklı bir renk kattığını belirten Ahmet Cengiz, “Hiçbir yerde olmayan tamamen doğal ürünler elde ediyoruz. Gelen bazı müşterilerimizin çocukları hayatlarında hiç bahçe görmediği için çok şaşırıyor. Patlıcan ağacı diyen çocuklar oluyor. Kimi ise kendisinin de bahçesi olduğunu belirterek bizden yetiştirme konusunda bilgi alışverişinde bulunuyor. Meyve veya sebze de olsa bunları dalından kopararak müşteriye sunmak bambaşka bir duygu” diye konuştu.

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Tek şube olduklarını ifade eden Cengiz, “30 kişi istihdam ediyoruz. Şubeleşmek bizim sektörümüzde çok zor. ‘Birinci şubeyi para kazanmak için, ikinci şubeyi meşhur olmak için, üçüncü şubeyi ise batmak için açarsın’ diye hizmet sektörüne yıllarını vermiş emektarların çok güzel bir tespiti var. Kebap menülerinin haricinde; susamlı sarma, şişten yoğurtlu, paşa dürüm, yoğurtlu kebap gibi farklı tatlarımız da mevcut” dedi.

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Turşu konusunda da müşterilerinin beğenisini kazandıklarına dikkat çeken Cengiz, “Bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünlerin büyük bir kısmını kebap veya diğer menülerimizde kullanıyoruz. Bir kısmını da zamanı geldiği zaman toplayarak turşu kuruyoruz. Tamamen doğal olarak müşterilerimize sunuyoruz. Turşuluk bazı ürünleri tabi ki dışarıdan temin ediyoruz. Onların da özel yetiştirilmiş olmasına özen gösteriyoruz. Kimyevî hiçbir ilaç yok. Her gelen müşterimize turşu ve Urfa bostanamızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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