Yiyen vazgeçemiyor, 1 hafta bayatlamıyor... Üstelik lezzeti de tescilli

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İspanya'nın ünlü cheesecake'i San Sebastian Cheesecake, son yıllarda ülkemizde de nam saldı. Adını İspanya'nın San Sebastian şehrinden alan cheesecake, 'yanmış cheesecake' olarak da bilinmektedir. Normal cheesecake'lerden farklı olarak, tabanı olmayan bu tatlıyı özel misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Peki, San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? San Sebastian Cheesecake tarifi...
Her yörede farklılık gösteren ve içerisindeki bolca baharatlarla kahvaltı sofralarımıza gelen muhammara Anadolu mutfağında geniş yer tutuyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de bulunan bu lezzet ceviz ve peynirin muhteşem uyumu ile buluşarak hazırlanıyor. Yalnız muhammara yaparken dikkat etmeniz gereken püf nokta cevizi çok fazla küçük parçalara ayırmamak. Peki, muhammara nasıl yapılır? Muhammara malzemeleri neler? İşte kolay muhammara tarifi ve yapılışı.