Yiyen bir daha istiyor! Bakın nasıl yaptı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Son yıllarda pek çok restoranın menüsünde yer almaya başlayan kızarmış dondurma, evde de yapılması oldukça kolay olan bir tatlı. Sade dondurmayla yaptığınız kızarmış dondurmayı karamel ya da çikolata sos ile birlikte de servise sunabilirsiniz. Peki, kızarmış dondurma nasıl yapılır? İşte adım adım kızarmış dondurma tarifi
Trileçe, son birkaç yılda ülkemizde de çok popüler olan bir Balkan tatlısıdır. Orjinalinde üç sütle yapılan ve üzerine karamel sos eklenen trileçenin böğürtlenli ve çikolatalı çeşitleri de mevcut. Peki, trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte, trileçe malzemeleri ve tarifi...