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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler >Lezizz >Mutfak Tüyoları>Yiyeceklerin tazeliğini nasıl anlarsınız?
Mutfak Tüyoları

Yiyeceklerin tazeliğini nasıl anlarsınız?

Bayat gıdalar tehlike saçıyor. Bunun için dikkatli olmak gerekiyor. İşte yiyeceklerin tazeliğini anlamanıza yarayacak püf noktaları...

Fotoğraflar: Alamy
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Bayatlayan gıdaların ürettikleri mikroorganizmalar ölümcül olabiliyor. Bu nedenle satın almadan önce ürünleri kontrol etmek önemli. Gıdaların taze olup olmadığını anlamak içinse birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. İşte onlardan bazıları...

Fotoğraflar: Alamy
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Patates: Solanin zehirleyebilir

Kabuğu yeşillenmeye başlayan patatesleri kesinlikle almamalısınız. Yeşil kabuklu patatesin içerisinde solanin adlı madde üremeye başlar. Yeşil rengin çok koyu olması solanin madde etkisinin daha fazla olduğunu gösterir. Bu tür patateslerin tüketilmesi özellikle zayıf bünyeli kişilerde ölümcül zehirlenmeye yol açabilir. Filizlenmeye başlayan patatesler de tercih edilmemelidir.

Fotoğraflar: Alamy
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Kuru soğan: Kötü koku olmamalıdır

En çok tüketilen gıdalardan birisi de kuru soğandır. Kabuğundan taze olup olmadığı anlaşılmayabilir. Bu nedenle koklamak gerekir. Kötü kokunun olması halinde soğanın alınmaması gerekir. Nemlenen ve filizlenmiş kuru soğanların da tüketilmemesi önemlidir. Dış kabuğunda yeşiller bulunan soğanlar ise lezzetsiz olabilir. Ayrıca çabuk çürüyebilir.

Fotoğraflar: Alamy
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Yeşillikler: Yaprakları sarı olmamalıdır

Maydanoz ve dereotu gibi yeşillikler diri bir görünüme sahip olmalıdır. Yapraklarının sararması ve solması halinde bayatlamaya başladıklarını anlayabilirsiniz. Üstelik bu tür yeşilliklerin besin değerleri de oldukça düşmüştür. Dolayısıyla tüketmek sağlıklı bir tercih değildir.

Fotoğraflar: Alamy
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Muz: Kahverengiyse alınmamalıdır

En çok tüketilen meyveler arasında yer alan muzu satın alırken kabuğuna dikkat edilmelidir. Kabuğu koyu kahverengi olan muzların tüketilmesi sağlıklı değildir. Bu tür muzların besin değeri taze muzla aynı olmaz. Ayrıca yükselen şeker oranı sağlık açısından da iyi değildir.

Fotoğraflar: Alamy
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Balık: Parlak olmalıdır

Balıklar çok çabuk bozulan yiyeceklerden. Bu nedenle almadan önce mutlaka kontrol etmelisiniz. Yüzeyinin oldukça gergin ve parlak olması bayat olmadığının en iyi göstergesidir. Bununla beraber karnına bastırılarak da kontrol edilebilir. Bastırıldıktan sonra karnın eski formuna dönmemesi halinde balığın alınmaması gerekir.

Fotoğraflar: Alamy
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Yumurta: Çatlak ve kirlilik

Yumurtanın doğru muhafaza edilmesi oldukça önemli. Yumurtanın üzerinde çatlak olması ve kirlenmiş olması satın almamanız gerektiğine işaret eden unsurlardandır.

Fotoğraflar: Alamy
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Süt ve süt ürünleri: Koku

Yoğurt, süt ve peynir gibi ürünlerin muhafaza koşulları da tazeliğini korumaları için önemlidir. Dolapta saklanması gereken süt ve süt ürünlerinin bozulması halinde kötü bir koku yayması ve yeşilimsi renkler içermesi bayatladığının göstergesidir.

Fotoğraflar: Alamy
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Dondurulmuş gıdalar: Buz parçaları

Ürünlerin tazeliğini korumak için dondurulmuş gıda oldukça cazip gelebilir. Ancak dondurulan gıdanın çözülmesi ve daha sonra yeniden dondurulması mikroorganizmaların üremesi anlamına gelir. Bu tür bir donmuş gıdanın tüketilmesi risklidir. Eğer donmuş gıdanın üzerinde kristalize olan buzlar görülüyorsa, kesinlikle alınmamalıdır.

Fotoğraflar: Alamy
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Et: Yeşil veya sarı renk olmamalıdır

Etin kendi rengi dışında yeşil veya sarı renklere sahip olması tüketilmemesi gerektiğinin habercisidir. Ayrıca kabında çok fazla su veya kan bulunuyorsa, bayat olduğunu gösterir. Aşırı yumuşak ve yapışkan bir hale sahip olması da tazeliğini yitirdiğinin göstergesidir.

Fotoğraflar: Alamy
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Tavuk: Beyaz çizgilere dikkat

Tavuk da et gibi diri olmalıdır. Kabında çok fazla sıvı biriktiyse, tazeliğini yitirmiş demektir. Bastırıldığında eski formuna dönmesi gerekir. Ayrıca üzerinde beyaz çizgilerin olmaması gerekir. Bu tür tavukların tüketiminden kaçınmalısınız.

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