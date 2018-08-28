Yiyeceklerin tazeliğini nasıl anlarsınız?

Kabuğu yeşillenmeye başlayan patatesleri kesinlikle almamalısınız. Yeşil kabuklu patatesin içerisinde solanin adlı madde üremeye başlar. Yeşil rengin çok koyu olması solanin madde etkisinin daha fazla olduğunu gösterir. Bu tür patateslerin tüketilmesi özellikle zayıf bünyeli kişilerde ölümcül zehirlenmeye yol açabilir. Filizlenmeye başlayan patatesler de tercih edilmemelidir.
Patates: Solanin zehirleyebilir
En çok tüketilen gıdalardan birisi de kuru soğandır. Kabuğundan taze olup olmadığı anlaşılmayabilir. Bu nedenle koklamak gerekir. Kötü kokunun olması halinde soğanın alınmaması gerekir. Nemlenen ve filizlenmiş kuru soğanların da tüketilmemesi önemlidir. Dış kabuğunda yeşiller bulunan soğanlar ise lezzetsiz olabilir. Ayrıca çabuk çürüyebilir.
Kuru soğan: Kötü koku olmamalıdır
Maydanoz ve dereotu gibi yeşillikler diri bir görünüme sahip olmalıdır. Yapraklarının sararması ve solması halinde bayatlamaya başladıklarını anlayabilirsiniz. Üstelik bu tür yeşilliklerin besin değerleri de oldukça düşmüştür. Dolayısıyla tüketmek sağlıklı bir tercih değildir.
Yeşillikler: Yaprakları sarı olmamalıdır
En çok tüketilen meyveler arasında yer alan muzu satın alırken kabuğuna dikkat edilmelidir. Kabuğu koyu kahverengi olan muzların tüketilmesi sağlıklı değildir. Bu tür muzların besin değeri taze muzla aynı olmaz. Ayrıca yükselen şeker oranı sağlık açısından da iyi değildir.
Muz: Kahverengiyse alınmamalıdır
Balıklar çok çabuk bozulan yiyeceklerden. Bu nedenle almadan önce mutlaka kontrol etmelisiniz. Yüzeyinin oldukça gergin ve parlak olması bayat olmadığının en iyi göstergesidir. Bununla beraber karnına bastırılarak da kontrol edilebilir. Bastırıldıktan sonra karnın eski formuna dönmemesi halinde balığın alınmaması gerekir.
Balık: Parlak olmalıdır
Yumurtanın doğru muhafaza edilmesi oldukça önemli. Yumurtanın üzerinde çatlak olması ve kirlenmiş olması satın almamanız gerektiğine işaret eden unsurlardandır.
Yumurta: Çatlak ve kirlilik
Yoğurt, süt ve peynir gibi ürünlerin muhafaza koşulları da tazeliğini korumaları için önemlidir. Dolapta saklanması gereken süt ve süt ürünlerinin bozulması halinde kötü bir koku yayması ve yeşilimsi renkler içermesi bayatladığının göstergesidir.
Süt ve süt ürünleri: Koku
Ürünlerin tazeliğini korumak için dondurulmuş gıda oldukça cazip gelebilir. Ancak dondurulan gıdanın çözülmesi ve daha sonra yeniden dondurulması mikroorganizmaların üremesi anlamına gelir. Bu tür bir donmuş gıdanın tüketilmesi risklidir. Eğer donmuş gıdanın üzerinde kristalize olan buzlar görülüyorsa, kesinlikle alınmamalıdır.
Dondurulmuş gıdalar: Buz parçaları
Etin kendi rengi dışında yeşil veya sarı renklere sahip olması tüketilmemesi gerektiğinin habercisidir. Ayrıca kabında çok fazla su veya kan bulunuyorsa, bayat olduğunu gösterir. Aşırı yumuşak ve yapışkan bir hale sahip olması da tazeliğini yitirdiğinin göstergesidir.
Et: Yeşil veya sarı renk olmamalıdır