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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Profiller
22 Kasım 2018 - 12:45,

"Yine ne pişirsem acaba?" diye kara kara düşünenlere kolay tarifler

Sürekli aynı yemekleri pişirip yemek çok sıkıcı. Özellikle çalışıyorsanız ve akşam işten eve dönünce kısa sürede hazırlanabilecek çok sayıda pratik yemek tarifi bilmek şart. Böyle durumlarda size yardım etmek için kolayca hazırlayabileceğiniz ekonomik ve nefis yemek tarifleri derledik. "Yine ne pişirsem?" diye dertleniyorsanız başladıysanız, günün menüsü önerilerimize bir göz atın.

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İsterseniz diyetinizi bozmayacak bir öğlen öğünü, isterseniz işten eve gelip akşam yemeği hazırlamak istemediğiniz günler için kurtarıcı bir yemek... Hele ki tavuklarınızı önceden haşlayıp bir kenara koyarsanız, tek yapmanız gereken yoğurdu diğer malzemelerle karıştırıp ekmeğin arasına yerleştirmek olacak. Ne kadar zor olabilir ki?

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Demir deposu ciğer pek çok kişinin sevmediği lezzetler arasında yer alıyor. Ancak aslında ciğerle çok pratik ve lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Bunun örneklerinden biri de Arnavut ciğeri.. Yarım saat içinde hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz bu geleneksel yemeğimizin tarifi hemen aşağıda...

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Piyaz özellikle köftenin yanında yenmesi adet olan en nefis lezzetlerden biri. Yapılışı çok kolay olan piyazın tek zahmetli kısmı kuru fasulyelerin haşlanmasını beklemek. Siz de evde piyaz yapmak istiyor ama hangi tarifi deneyeceğinizi bilemiyorsanız, doğru yere gelmiş olabilirsiniz. Bu arada biz piyazımızı limonla lezzetlendirdik ama arzu ederseniz siz sirke de kullanabilirsiniz.

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Lor ve sebzelerin mükemmel uyumuyla sağlık dolu bir yemeğe hazır mısınız? Dört mevsim zevkle tüketebileceğiniz bu yemeği farklı sebzelerle farklı şekillerde pişirebilir, yanında yoğurtla enfes bir öğün oluşturabilirsiniz.

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Kadayıf en geleneksel tatlılarımızın başında geliyor. Çoğu zaman ceviz ya da fıstıkla şerbetli tatlı olarak tükettiğimiz kadayıfı çikolatalı bir tatlı olarak da tüketebilirsiniz. Üstelik hazırlanışı da çok kolay. Tek yapmanız gereken çikolatayı eritip kavrulmuş kadayıfla karıştırmak ve şekil vermek. Mutfağınızın demirbaşları arasına girecek tarif hemen aşağıda.

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İçli köfte nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları

İçli köfte, Türk mutfağı denince ilk akla gelen lezzetlerden biri. Özellikle ülkemizin güney illeriyle özdeşleşmiş bu eşsiz lezzet genellikle kebapçılarda karşımıza çıkıyor ama içli köfteyi evde de yapabilmek mümkün. Ancak bunun için birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. İçli köfte lezzetini mutfağına da taşımak isteyenler için içli köfte yapmanın en ince püf noktalarını derledik.

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Sigara böreği kızartmanın püf noktaları

Sigara böreği hem lezzetiyle hem de yapılışıyla en popüler böreklerin başında geliyor. Hazır yufkayla yapıldığı için kolay börek tarifi arayanlar için de birebir. Ancak bütün kolaylığına karşın yine de sigara böreği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşte çok lezzetli sigara böreğini yapmanın ve kızartmanın püf noktaları…

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