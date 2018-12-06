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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Profiller
06 Aralık 2018 - 16:21,

Yine "Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeye başlayanlar için günün menüsü Lezizz'den

Gün geçmiyor ki saatler akşama yaklaştığında "Bugün ne pişirsem?" sorusu aklımıza düşmesin. Kolay olsun, pratik olsun, ekonomik olsun, sağlıklı olsun diye kriterleri sıralarken alternatiflerinizi de birer birer azaltıyorsunuz. Böyle durumlar için Lezizz günün menüsü yardımınıza yetişiyor. Çünkü birazdan okuyacağınız tarifler bu kriterlerin hepsini karşılıyor. Damak zevkinize göre tercihinizi yapın. Biz afiyet olsun deyip aradan çıkıyoruz.

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1/5

Hint mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biri olan köri artık bizim de sık kullanılanlarımız arasına girdi diyebiliriz. Bu tarifimizde köri ile sebzeleri bir araya getirip ortaya sağlık ve lezzet deposu bir çorba çıkardık. Mis gibi kokusu ve iştah açan görüntüsü de cabası. İşte herkesin bayılacağı körili sebze çorbası tarifi.

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Wrap, dürümün son dönemde popüler olmuş İngilizce adından başka bir şey değil aslında yani güzel bir tavuk dürüm tarifimiz var. Tavuğu fırında piştiği için çok hafif, domatesi ve biberiyle de çok basit ve lezzetli. Arzu ederseniz siz salatalık, turşu, avokado gibi ek malzemelerle wrap'inizin lezzetini daha da artırabilirsiniz, orası da size kalmış.

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3/5

Tek başına bir öğün olabilecek kadar doyurucu ve besleyici bir salata tarifi arıyorsanız, aramanızın sonuna geldiniz çünkü bulgurlu avokado salatası tam olarak bu özellikleri taşıyor. Bulgurun lifi, avokadonun sağlıklı yağları, lor peynirinin ve nohudun proteini bir araya gelmiş, daha ne olsun? Diyette olanlar da olmayanlar da bu salatayı mutlaka denemeli.

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4/5

Lazanya İtalyanların ünlü fırında pişmiş makarnasıdır. Aslında yapraklar halinde kesilmiş özel bir makarnayla yapılır ama bu tarifimizde biz size, önceden kalmış sade makarnayla yapabileceğiniz çok basit bir lazanya hazırladık. Şimdiden afiyet olsun!

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5/5

Hazır pudingler yerine kendiniz bir muzlu puding yapmaya ne dersiniz? Böylece muz aroması yerine gerçek muz yiyebilecek, gerçek bir meyveli tatlının keyfini sürebileceksiniz. Görüntüsü de çok nefis olan bu tatlıyı ister kuplara bölüştürün, isterseniz bir tepsiye döküp donunca dilim dilim servis edin. Orası size kalmış ancak şurası kesin ki her şekilde nefis.

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