Yine "Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeye başlayanlar için günün menüsü Lezizz'den

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Bolonez sos, özellikle makarnayla özdeşleşmiş bir sos çeşididir. Bolca domates, sarımsak ve kuru soğandan yapılan bolonez sos, taze ve kuru baharatlarla tatlandırılır. Peki, bolonez sos nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler ve tarif…
Adana kebabı, Adana'ya özgü, ‘zırh’ adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan bir kebap çeşididir. Adana kebabının servisini yaparken yeşillik, sumaklı soğan salatası veya salata tercih edilir. Peki, Adana kebap nasıl yapılır?