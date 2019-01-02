Yılın ilk iş gününde "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenlere Lezizz günün menüsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
02 Ocak 2019 - 14:20,

Yılın ilk iş gününde "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenlere Lezizz günün menüsü

Yeni bir yıl yeni umutlar ve güzel dileklerle başladı ama hiç değişmeyen bazı şeyler de var. Çalışanların “Akşama ne pişireceğim?” çilesi gibi. Hele ki tatilin ardından ilk iş gününde akşam eve gidince keyifli ve lezzetli bir şeyler yeme ihtiyacı daha da artıyor. Siz de aynı durumdaysanız, kısa sürede yapabileceğiniz pratik ve nefis yemek tariflerimize bir göz atmalısınız. İşte çalışanlar için pratik tariflerden oluşan Lezizz günün menüsü

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Özellikle soğuk havalarda üzerinde dumanı tüten bir çorba içmenin ne kadar sağlıklı olduğunu bilirsiniz. Kısa sürede yiyebileceğiniz, protein deposu bir çorba arayışındaysanız, size kendinizi anne evinde gibi hissettirecek bir tarifimiz var. Yarım saat içinde kolayca hazırlayıp servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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Mutfağında Meksika rüzgarları estirmek isteyenler için quesadilla tarifi bütün detayları ile hemen aşağıda... Et ya da tavukla yapabileceğiniz ve nefis sebzelerle tatlanan bu geleneksel yemek, kısa sürede sofradaki herkesin hayran kalacağı bir şeyler pişirmek isteyenler için. Afiyet olsun!

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3/5

Şiş köfteyi kim sevmez? Tavada ya da ızgarada kolayca pişirebilceğiniz bu şiş köfte, mantar, domates ve biberle bir araya geliyor ve enfes bir lezzete kavuşuyor. Arzu ederseniz kıymayı önceden yoğurup buzdolabında dinlendirebiliriz ve işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. İşte domatesli biberli şiş köfte tarifi...

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4/5

Külbastı dananın da kuzunun da en lezzetli kısımlarından biridir. Tek başına lokum gibi bir tadı ve kıvamı olduğu gibi içine girdiği yemekleri de lezzetlendirir. Bunun en iyi örneklerinden biri de dana külbastı ile hazırladığımız bu şahane makarna tarifi. Kısa sürede hazırlayıp misafirlerinize bile gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz dana külbastılı makarnanın tarifi hemen aşağıda...

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5/5

Saray sarması hafifliğiyle ve lezzetiyle sütlü tatlılar arasında en sevilenlerin başında geliyor. Sadrazam lokumu ya da sultan lokumu olarak da bilinen bu tatlının kıvamı gerçekten lokum gibi oluyor. Sizin de evinizde kolayca yapabileceğiniz saray sarmasının tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

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AA /
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Mısır ekmeği nasıl yapılır? Pazılı mısır ekmeği tarifi

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