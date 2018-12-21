Yılın en uzun gecesini renklendirecek, keyfinize keyif katacak Lezizz atıştırmalık tarifleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Anlar
21 Aralık 2018 - 16:25,

Yılın en uzun gecesini renklendirecek, keyfinize keyif katacak Lezizz atıştırmalık tarifleri

Bugün 21 Aralık, yani kış gündönümü. Bu gece yılın en uzun gecesi yaşanacak; bugünden itibaren de geceler kısalmaya, günler uzamaya başlayacak. Geceleri atıştırmayı çok sevenler için yılın en uzun gecesine çok uygun bir menü hazırladık. Ayaklarınızı uzatın, sevdiğiniz bir kitabı elinize ya da filmi/diziyi karşınıza alın ve bu atıştırmalıklar eşliğinde gecenin tadını çıkarın.

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İnce işlemlere, bol malzemeye, aşırı uğraşa, hatta beyninizi kullanıp yıpratmaya gerek kalmadan yaşayacağınız tam bir çikolata şöleni bu. Üstelik görüntüsü o kadar havalı ki kakaolu bisküviyle yapıldığına da bu kadar pratik olduğuna da kimse inanmayacak. İşte brownie sevenlerin gönlünü çalacak enfes bir tarif.

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Tost denince akan sular duruyor biliyoruz. Hele ki içi dopdolu, 10 kaplan gücünde bir Ayvalık tostu herkesin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oluyor. Peki nefis Ayvalık tostunu evde kendi seçtiğiniz malzemelerle yapıp, gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? İşte minik püf noktalarıyla nefis bir Ayvalık tostu tarifi…

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Gözleme denince akla uzun uzun açılan yufkalar gelir genellikle ama biz sizi bu zahmetten kurtardık. Patatesi püre haline getirip hamura ekledik ve tavada pişiriverdik. Yanında çayla da ayranla da çok nefis olan bu tarifi, kahvaltıda yiyebileceğiniz gibi günün diğer öğünlerinde de zevkle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

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Nohut protein deposu olması bakımından herkesin beslenmesinde mutlaka bulunması gereken bakliyatlardan. Ne var ki herkes tarafından da çok sevilmiyor. Eğer siz de nohut sevmeyen gruptaysanız bir de nohut cipsini deneyin. Pişman olmayacaksınız.

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Hiç döküm tavada kocaman bir kurabiye yapmış mıydınız? Eğer "O da neymiş öyle?" diye düşünüyorsanız bu kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. Hele ki dondurmayla birlikte servis edildiğinde enfes bir lezzete kavuşan bu kurabiyeyi çocuk büyük herkes çok sevecek.

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Börek, kahvaltıdan akşam yemeğine, 5 çayından şölen sofralarına her yemeğe yakışır. Hele ki böyle tavuklu ve bol peynirli bir börekten söz ediyorsak... Lezzeti muhteşem olan bu böreği en özel günlerde yemek masanızda misafir etmek isteyeceksiniz ki haksız da değilsiniz. Mutlaka deneyin!

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Çikolata ve fındık ayrılmaz bir ikilidir. Biz bu ikiliyi nefis bir içeceğe dönüştürdük. Hatta baldan da ufak bir yardım aldık. Ortaya görüntüsü de tadı da nefis bir sıcak çikolata çıktı. Fındık ve balla süslediğiniz bardakları da herkes çok beğenecek. İşte fındıklı sıcak çikolata tarifi.

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Lezizz Öneriler

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Yılbaşı hindisinin eşlikçisi kestaneli iç pilav nasıl yapılır?

Yılbaşına 10 gün kala, yılbaşı sofrası hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Özellikle yılbaşı hindisi pişirmek isteyenler kolay ve lezzetli bir yılbaşı hindisi tarifi arıyor. Ancak elbette hindi tek başına olmaz. Yılbaşı hindisinin en güzel eşlikçisi kestaneli iç pilavdır. Zaman zaman hindinin içine doldurularak da pişirilen kestaneli iç pilav nasıl yapılır biliyor musunuz? Eğer yılbaşı hindisinin yanına nefis bir eşlikçi arıyorsanız, nefis kestaneli iç pilav tarifi sizin için hemen aşağıda…

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Posof'un içi dışı kırmızı elması da tescilli lezzetler arasına girdi

Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen ve içi de dışı gibi kırmızı olan elmanın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvuru kabul edildi.

AA ve İHA /

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