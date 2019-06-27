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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Haber: AA Fotoğraflar: AA ve Alamy
27 Haziran 2019 - 13:30,

Yılda en fazla 600 kilogram üretilebiliyor, kilosu 5 bin 800 TL'den satılıyor

Kilosu 300 dolar ila 1000 dolar arasında satışa sunulan Luwak kahvesi, Endonezya'da kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkısından elde ediliyor.

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Endonezya'da kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkı yoluyla çıkardığı kahve çekirdeklerinden elde edilen Kopi Luwak (Luwak kahvesi) dünyanın en pahalı kahvesi olarak satılıyor.

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Endonezya'da bir tür misk kedisi türü olan Luwak ya da Musang (Paradoxurus) olarak adlandırılan kedinin midesinde sindirilemeyerek fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinin daha lezzetli, aromatik ve eşsiz bir tada büründüğü belirtiliyor.

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Dünyanın en az üretilen kahvesi olduğu için sektörün en pahalı ürünü olan ve yerel dilde “Kopi Luwak” olarak adlandırılan kahve, diğer geleneksel kahve çeşitlerine göre göre daha az kafein içeriyor.

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Misk kedilerine yaygın olarak arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesinin yedirildiği Luwak'ın üretimi, dışkılanan kahve çekirdeklerinin temizlenmesinin ardından standart kahve üretimindeki gibi yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiyor.

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Yılda ortalama 600 kilogram kadar üretilebilen Luwak kahvesinin, son yıllarda popüler hale gelmesiyle üretim ve satışında artış yaşanırken, piyasada sahtelerinin de çoğaldığı belirtiliyor.

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Luwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, 300 dolar (yaklaşık bin 700 lira) ila bin dolar (yaklaşık 5 bin 800 lira) arasında alıcı buluyor.

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Bandung kentinin Lembang bölgesinde 2012'den bu yana Luwak üretimi yapan Sugeng Pujiono, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Asıl mesleğim veterinerlik. Belli bir süre veteriner olarak çalıştıktan sonra kahve üretimine girdim ve Bandung'da 'Kopi Luwak Cikole' isimli işletme açtım” dedi.

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Pujiono, kahvenin aslında misk kedisinin temel gıdaları arasında bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

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"Kahve meyvesi, misk kedilerinin öğünleri arasında sadece atıştırmalık olarak yer alıyor. Fazla üretip çok para kazanma amacıyla misk kedilerine gün aşırı kahve meyvesi verilirse kısa sürede ölürler."

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"Üretici ayrıca hayvanların sağlığı ve kahve üretiminin kalitesi için misk kedilerinin beslenmesine de dikkat etmeli."

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Ayrıca Pujiono, kendi uyguladıkları beslenme programıyla bir misk kedisinden ayda en fazla bir kilogram kadar dışkılanmış kahve alabildiklerini söyledi.

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Kahvelerindeki aroma ve lezzet çeşitliliğinin artması için misk kedilerine haftalık yemek menüsü hazırladıklarını dile getiren Pujiono, şöyle devam etti:

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"Misk kedilerine pazartesi ve perşembe olmak üzere sadece 2 gün kahve veriyoruz. Kedilerin menüleri de günlük muz, tavuk, papaya, bal, su ve tavuk olarak değişiyor."

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"Kedilerin, yaşadığı ortam ve beslenmelerinin yanı sıra psikolojileri de sindirim sistemlerindeki enzim ve proteinleri etkiliyor. Bu da kahvenin lezzetine yansıyor."

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Ailesiyle Singapur'dan Endonezya'ya gelerek Kopi Luwak Cikole'yi ziyaret eden Çuah Wey Ling, "Aileme Luwak kahvesinin üretimini göstermek istedim. Burada üretim aşamaları açık şekilde görülüyor ve profesyonel bir işlem uygulanıyor" dedi.

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Ling, "Misk kedisinin kısıtlı şekilde kahve meyvesi yiyebildiği ve bir misk kedisinden ne kadar üretim alınabildiği gibi çeşitli konularda bilgi aldık" diye konuştu.

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Hayvan hakları örgütlerinin, misk kedilerinin doğal ortamlarından koparıldığı ve küçük kafeslerde, kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakıldıkları gerekçesiyle eleştirildiği Luwak üretiminin sonlandırılması ve satışının durdurulması için kampanyalar düzenleniyor.

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Kahvenin, Endonezya'nın Hollanda sömürgesi olduğunu 18’inci yüzyılda, halkın kendileri için kahve üretmelerinin yasaklamasının ardından misk kedilerinin dışkıladığı kahve çekirdeklerini keşfetmesiyle bulunduğu anlatılıyor.

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2013'te Endonezya Ulema Meclisi tarafından helal fetvası verilen Luwak kahvesi, ülkenin Bali, Sumatra, Sulawesi ve Cava gibi çeşitli adalarında üretiliyor.

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Dünya kahve üretiminde yıllık 660 bin metrik tondan fazla üretimiyle 4'üncü sırada yer alan Endonezya, ürettiği kahvenin yüzde 90'ını ihraç ediyor.

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