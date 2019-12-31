Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep

Aydın, "İnsanlarımız hindiyle yılbaşını geçiriyordu ama artık boru ve açma kebabıyla kutluyorlar. Kaburga etinin zırhla çekilmesiyle elde edilen et, içi boş boruya takılarak lezzeti özel bir yemeğe dönüşüyor. Açma kebabındaysa etler çok sayıda şişin üzerinde pişiriliyor ve daha ince, çıtır oluyor. Vatandaşlar özel olarak paketlediğimiz bu ürünleri evine götürüp mikrodalgada 1 dakikada ısıtıp, hediye ettiğimiz meşaleyle yılbaşını kutluyor" diye konuştu.