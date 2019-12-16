Yılbaşı sofranıza renk katacak çeşit çeşit meze tariflerimiz var

Humus tarifi Humus temel malzemeleri nohut ve tahin olan enfes bir mezedir. Kimyon, sarımsak, zeytinyağı ve limon suyuyla da kıvamını ve lezzetini kazanan humusu arzu ederseniz pastırma dilimleri ile de servis edebilir, farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Veganların da gönül rahatlığıyla yediği protein deposu bir meze olan humusu bir de Lezizz tarifiyle deneyin.