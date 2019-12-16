Yılbaşı sofranıza renk katacak çeşit çeşit meze tariflerimiz var
Mezeler özel günlerde, kutlamalarda sofraların vazgeçilmezleri arasında. Elbette yılbaşı sofraları da bu gruba dahil. Peki yılbaşı sofrasına hangi mezeler yakışır? Yılbaşı yemeği için nasıl mezeler hazırlamak gerekir. Sizin için hepsi birbirinden lezzetli ve oldukça da pratik enfes meze tarifleri derledik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz mezelerimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Ahtapot salatası tarifi
Deniz ürünlerini sevenler için nefis ahtapot salatası tarifi hazırladık. Ahtapot salatası herkesin en sevdiği yemekler listesinde yer almaz belki ama ama içine koyacağınız malzemelerle damak zevkinize uygun enfes bir salata yapabilirsiniz. İşte deniz ürünlerinin en güzellerinin sofraları süslediği Çanakkale mutfağına ait bir ahtapot salatası tarifi...
Tavuk ciğer pate tarifi
Pate, ciğerin her türlüsüyle yapılabilen ve genellikle aperitif olarak tüketilen bir ürün. Kaz ciğerinden yapılan pate dünya mutfaklarında oldukça ünlü ama siz çok benzer bir lezzeti tavukla da ortaya koyabilirsiniz. Sizin için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tavuk ciğer pate tarifi hazırladık. Afiyet olsun…
Tütsülenmiş yoğurt tarifi
Tütsülenmiş yoğurt aslında Denizli mutfağına ait benzersiz bir yöresel lezzet. Yoğurdun mayalanma aşamasında süt önce yakılıyor ardından yanık sütün üzerinde yoğurt mayalanıyor. Ancak siz bu lezzeti evde daha kolay nasıl yapabilirim diye merak ediyorsanız ev yapımı tütsülenmiş yoğurt tarifimiz sizin için geliyor.
Patlıcan gömme tarifi
Patlıcan gömme, birçok farklı isimle de karşımıza çıkan bir lezzet. İçine farklı malzemeler de koyarak damak zevkinize göre tatlar ortaya çıkarabilirsiniz. Yapımı da oldukça basit. Patlıcanları közleyip doğruyorsunuz ve diğer malzemeleri ekleyip, sosu ile son dokunuşu yaparak servis ediyorsunuz. Şimdiden afiyet olsun...
Ev yapımı midye dolma tarifi
Türkiye’de sokak lezzeti denince akla ilk gelenlerden biridir midye dolma. Meze olarak da tüketilebilir, atıştırmalık olarak da yenebilir. Özellikle yazın sahilde keyif yaparken midye dolma atıştırmanın keyfiyle hiçbir şey boy ölçüşemez. Evde yapılmış midye dolmanın lezzeti hariç. Sizin için evde yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz enfes bir midye dolması tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
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Mütebbel (Babagannuş) tarifi
Ortadoğu, özellikle de Lübnan mutfağı dünyanın en zengin, en lezzetli mutfaklarından biri. Örneğin patlıcanla yapılan mütebbel isimli bu mezenin lezzetine doyum olmuyor. Bir tür tahinli beğendi olarak tarif edebileceğimiz mütebbelin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz…
Hibeş tarifi
Hibeş tahinle yapılabilen en basit mezelerden biri. Hayvansal gıdalar kullanmadan müthiş lezzetler ortaya koymak isteyenler için çok uygun olan hibeşi beğenmemek mümkün değil. Arzu ederseniz farklı bir salata sosu olarak da tüketebileceğiniz hibeşin tarifi aşağıda. Mutlaka denemelisiniz…
Humus tarifi
Humus temel malzemeleri nohut ve tahin olan enfes bir mezedir. Kimyon, sarımsak, zeytinyağı ve limon suyuyla da kıvamını ve lezzetini kazanan humusu arzu ederseniz pastırma dilimleri ile de servis edebilir, farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Veganların da gönül rahatlığıyla yediği protein deposu bir meze olan humusu bir de Lezizz tarifiyle deneyin.
Ege usulü fava tarifi
Zeytinyağlılar mutfağımızın özellikle de Ege’de sofraların olmazsa olmazları. Kimi meze olarak, kimi salata kimi de yemek olarak zevkle tüketilen zeytinyağlıların en sevilenlerinden biri de fava. Soğan ve dereotuyla lezzeti tatlanan Ege usulü favayı siz de akşam yemeğinde masanızda misafir etmek isterseniz işte tarifimiz…
Lakerda tarifi
Bir balıkçıdan ya da mezeciden lakerda alabilirsiniz elbette ama evde yaptığınız lakerdanın yerini tutar mı? Bizce tutmaz… Üstelik lakerda yapmak da aslında oldukça kolay. Sizin için palamutla yapabileceğiniz nefis bir lakerda tarifi hazırladık. Palamutun etini sert ve tatsız bulursanız, torik de kullanabilirsiniz. İşte nefis lakerda tarifimiz…
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Havuç tarator tarifi
Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir meze arıyorsanız havuçlu yoğurt salatası çok doğru bir seçim. Birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu mezeyi herkes çok beğenecek ve zevkle tüketecek. Üstelik sağlıklı beslenmeyi de hedefliyorsanız, havuç taratorla hedefi 12'den vurabilirsiniz. Mutlaka deneyin...
Geleneksel çiğ köfte tarifi
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer. Bu tarifimizde gelenekselin tadını arayanlar için etli bir çiğ köfte tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden afiyet olsun!
Deniz börülcesi tarifi
Deniz börülcesi özellikle balık sofralarına çok yakışan bir meze. Yapılışı da oldukça basit. Tek yapmanız gereken börülceleri haşlayıp kılçıklarından arındırmak ve dilediğiniz bir sosla birleştirmek. Genelde limon ve sarımsakla sos yapılır ama siz mayonez ve yoğurtlu bir deniz börülcesi sosu da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun…
Çerkez tavuğu tarifi
Çerkez tavuğu en kolay ve lezzetli mezelerin başında gelir. Birkaç parça tavuk, biraz ekmek içi biraz da cevizle harikalar yaratabilir, ortaya çıkardığınız lezzetle herkesi büyüleyebilirsiniz. İşte pratik bir lezzet arayanlar için benzersiz Çerkez tavuğu tarifi…
Şakşuka tarifi
Şarkılara bile konu olmuş şakşukayı sevmeyen yoktur. Patlıcan, biber ve patatesin domates sosuyla benzersiz bir birleşimi olan şakşuka yapılışının kolaylığına kıyasla orantısız bir lezzet kaynağıdır. Sizin de çok zorlanmadan yapabileceğiniz şakşuka tarifi sofranızı şenlendirmeyi bekliyor…
Mozzarella peynirli domates dilimleri tarifi
Görünümü şık, yemesi zevkli salata çeşitleri arıyorsanız mozzarella dilimleri gayet pratik olacaktır. 5 malzemeyle, 15 dakika içinde nefis bir salata elde edebilirsiniz. Üstelik eğer sofrada sunuma önem verenlerdenseniz, peynir ve domates dilimlerini tabağa yerleştirirken tablo gibi bir görüntü elde edebilirsiniz. Tarifi biz aşağı bırakıyoruz, süslemek, sunmak ise size kalmış.
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