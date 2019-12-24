Yılbaşı menünüze çok yakışacak rengarenk salata tarifleri

Rokfor, ceviz ve elmalı hindiba salatası tarifi Farklı lezzetler denemekten hoşlananlar için lezzetli bir salatamız var bugün. Hindibanın elma, ceviz ve rokfor peyniriyle bir araya getirilmesiyle elde edilen bu salata, nefis hardallı vinegret sosuyla da tatlanıyor. Sizin için kolay ama değişik olan bu salatanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun...