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Lezizz Menüler
24 Aralık 2019 - 11:47,

Yılbaşı menünüze çok yakışacak rengarenk salata tarifleri

Yılbaşı menüsü hazırlıkları son hızıyla sürüyor. Ana yemekler, pilav, mezeler derken sofraların en önemli unsurlarından biri de salatalar. Sizin için sofralarınızı daha da şenlendirecek rengarenk salata tarifleri hazırladık. Misafirlerinizin de çok beğeneceği bu salataların bir ya da birkaçını mutlaka deneyin. Bayılacaksınız!

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1Zeytinli mantar salatası tarifi

Zeytinli mantar salatası tarifi

Hazırlanması çok kısa süren ve lezzetiyle sevdiklerinizi büyüleyebileceğiniz güzel bir salata arıyorsanız zeytinli mantar salatası tam size göre. Yeşil zeytin ve taze soğanla lezzetlenen kültür mantarlarıyla yapacağınız bu salata hem çok besleyici hem de çok doyurucu.

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2Yoğurtlu patates salatası tarifi

Yoğurtlu patates salatası tarifi

Görüntüsüyle gözlerinizi, lezzetiyle midenizi bayram ettirecek bir lezzet, yoğurtlu patates salatası. Kalıplara ya da kaselere yerleştirerek çok şık bir sunum elde edebileceğiniz bu lezzetli salatayı denemek isterseniz, enfes yoğurtlu patates salatası tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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3Rokfor, ceviz ve elmalı hindiba salatası tarifi

Rokfor, ceviz ve elmalı hindiba salatası tarifi

Farklı lezzetler denemekten hoşlananlar için lezzetli bir salatamız var bugün. Hindibanın elma, ceviz ve rokfor peyniriyle bir araya getirilmesiyle elde edilen bu salata, nefis hardallı vinegret sosuyla da tatlanıyor. Sizin için kolay ama değişik olan bu salatanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun...

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4Cibes salatası tarifi

Cibes salatası tarifi

Ege bölgesinde sıklıkla rastlanan bir bitki olan cibes; karnabahar, beyaz lahana ve karalahana gibi sebzelerin söküldükten sonra toprakta kalan köklerinden büyüyen kısmına verilen addır. Geleneksel İzmir mutfağında haşlandıktan sonra üzerine limonlu sos gezdirilerek servis edilen cibes, ilkbahar aylarında yetişmeye başlar. Her türlü yemeğin yanına yakışan bu salatanın yapımı pratik olduğu gibi tam bir vitamin deposu. Sofralarınıza bu güzel salatayı da eklemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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5Zeytinli Tunus salatası tarifi

Zeytinli Tunus salatası tarifi

Zeytinli Tunus salatası, kuskus, domates, yeşil zeytin, maydanoz ve dereotunun harmanlanmasıyla ortaya çıkan nefis bir salata. Hem doyurucu hem de çok pratik olan zeytinli Tunus salatasını denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...

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6Elmalı kırmızı lahana salatası tarifi

Elmalı kırmızı lahana salatası tarifi

Mor lahana ya da kırmızı lahana, dört mevsim sofralarımızdan eksik etmememiz gereken antioksidan deposu mor renkli yiyeceklerden. Mor lahanayla yapacağınız salatanın içine elma da eklediğinizde çok daha farklı ve doyumsuz bir lezzet elde edeceğinizi biliyor musunuz? İşte herkesin bayılacağı elmalı kırmızı lahana salatası tarifi...

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7Yoğurtlu semizotu salatası tarifi

Yoğurtlu semizotu salatası tarifi

İçinde Omega-3 bulunan yegane sebze olan semizotu yaz aylarının vazgeçilmezi. Hele bir de yoğurtla karıştırıp soğuk soğuk yediniz mi tadına doyum olmuyor. İşte mutfakla en ilgisiz kişilerin bile 10 dakikada hazırlayabileceği yoğurtlu semizotu salatası tarifi.

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8Deniz börülcesi salatası tarifi

Deniz börülcesi salatası tarifi

Denize yakın yerlerde, özellikle med cezir sonrası suyun çekildeği alanlarda yetişen deniz börülcesi Mayıs ayından sonra yetişmeye başlar. Kendiliğinden tuzlu ve yabani bir bitki olan deniz börülcesi İzmir'in yöresel yemeklerinde sıkça kullanılır. İster salatalarda isterseniz de meze olarak tüketin. Deniz börülcesi tarifini evde denemek isteyenler için malzemeleri ve yapılışı...

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9Kış salatası tarifi

Kış salatası tarifi

Kış aylarında yapacağınız bu salatayı yemeğin yanında yiyebileceğiniz gibi hafif bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. Çünkü içi sebzeler, meyveler ve yemişlerle dolu. Yani çok besleyici ve çok doyurucu. Arzu ederseniz üzerine ufalanmış peynir ekleyip içeriğindeki proteini de artırabilirsiniz. Her şekilde çok beğeneceğinizden eminiz. Afiyet olsun!

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10Prenses salatası tarifi

Prenses salatası tarifi

Prenseslere layık bir salata hazırlamaya ne dersiniz? Bu salatayı hem hazırlaması kolay hem de çok lezzetli! Üstelik yeşil elma, kornişon turşu ve havuçla yapılan prenses salatasının lezzeti de çok farklı. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan bu salatayı farklı bir lezzet arayanlar mutlaka denemeli. Tarifi hemen aşağıda...

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11Narlı zeytin salatası tarifi

Narlı zeytin salatası tarifi

"Zeytinle nar olur mu?" diyenler için enfes bir tarifimiz var. Narlı zeytin salatası... Hazırlaması pratik fakat lezzeti de bambaşka. Sizin için narlı zeytinli salatası tarifini araştırdık. Muhteşem bir tat olacağına eminiz. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

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12Elmalı ve mayonezli patates salatası tarifi

Elmalı ve mayonezli patates salatası tarifi

Yeni tatlar denemekten hoşlananların kolayca hazırlayabileceği bir tarifimiz var: Elmalı ve mayonezli patates salatası tarifi. Geleneksel patates salatasından farklı olarak içinde elma ve salatalık turşusu da bulunan bu salatayı yemeklerin yanında servis edebileceğiniz gibi çay saatlerinizde misafirlerinize de sunabilirsiniz. İşte farklı bir patates salatası tarifi...

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13Ballı nar ekşisi soslu Anadolu salatası tarifi

Ballı nar ekşisi soslu Anadolu salatası tarifi

İlk bakışta diğer salatalardan pek farklı görünmüyor ancak bir tattınız mı bir daha vazgeçemiyorsunuz. Çünkü enfes bir sosu var. Baldan süte, nar ekşisinden cevize birçok malzemenin bir araya geldiği bu salatayı özel günlerde de gönül rahatlığıyla misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte ballı nar ekşisi soslu Anadolu salatası tarifi...

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14Yerelması salatası tarifi

Yerelması salatası tarifi

Sonbahar ve kış aylarında zevkle tükettiğimiz sebzelerden biri yerelması. Bu sebzeyle zeytinyağlı yemek yapabileceğiniz gibi enfes bir salata da yapabilirsiniz. Tarifini aşağı bırakıyoruz. Sağlık deposu bu salatayı yemeklerin yanında yiyebileceğiniz gibi daha hafif bir öğün aradığınız zamanlarda tek başına da tüketebilirsiniz. Öyle de lezzetli yani...

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15Kuru börülce salatası tarifi

Kuru börülce salatası tarifi

Doyurucu, lezzetli ve besleyici bir salata tarifi mi arıyorsunuz? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Kuru börülce salatası bu özelliklerin hepsini taşıyor. Bu salatayı protein deposu kuru börülceyle yapabileceğiniz gibi maş fasulyesi, nohut ya da Meksika fasulyesi gibi bakliyatlarla da yapabilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz…

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16Tabbule tarifi

Tabbule tarifi

Tabbule Lübnan mutfağına ait nefis bir salata. Kısıra oldukça yakın bir lezzet olan tabbule’nin yeşilliği daha fazla bulguru ise daha az oluyor. Özellikle yaz aylarında hafif ama doyurucu bir yemek arayanların gözdesi haline gelecek olan tabbule’yi kolayca yapabilmeniz için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden ellerinize sağlık…

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17Makarna salatası tarifi

Makarna salatası tarifi

Makarnanın en hafif hali olan makarna salatası, özellikle yaz sofralarında kolay ve serinletici bir yemek arayanların favorisi olacak. Kısa sürede yapıp zevkle tüketebileceğiniz, hatta misafirlerinize de ikram edebileceğiniz makarna salatasının malzemelerini ve yapılışını sizin için derledik. İşte çok beğeneceğiniz makarna salatası tarifimiz...

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