Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? İşin ustasından tüyolar aldık

Şef Sercan Erdoğan, hindinin pişme seviyesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Çok pişince kuru ve sert, lezzetsiz bir et olur. O yüzden zeytinyağı, tuz karabiber, kırmızı toz biber, biberiye başta olmak üzere 20 çeşit baharat kullandık. Hazırladığımız sosta hindi etinin yumuşak olması için limon suyu ve portakal suyu ekledik. 2 saat bu sosla fırınlandı. Sonra iç pilavını içerisine doldurup 1 saat daha pişirdik ve bir lezzet çıktı ortaya" dedi.