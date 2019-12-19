Yılbaşı gecesi tombalaya arkadaş olacak enfes atıştırmalık tarifleri
Yılbaşı akşamları hem sofrada hem de sonrasında uzun uzun oturmak adettendir. Gece yarısını beklerken oynanan tombala tek başına gitmez; yanına illa atıştırmalıklar gerekir. Sizin için evde kolayca yapabileceğiniz ve afiyetle yiyeceğiniz çok keyifli atıştırmalıklar hazırladık. Yılbaşı gecenize renk ve keyif katacak olan bu atıştırmalıklar arasında herkese göre bir şeyler var.
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Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Lezzeti de görüntüsü kadar çarpıcı bir atıştırmalık tarifimiz var sizin için: Peynirli sarımsaklı ekmek. Yapılışı fazlasıyla kolay olan bu atıştırmalık için sadece beş malzemeye ihtiyacınız var. Sıcak sıcak masaya getirdiğinizde herkesin gözlerinin parlamasını sağlayacak peynirli sarımsaklı ekmek davetlerde vazgeçilmezlerinizden olacak.
Vazgeçilmez et ürünleri arasında olan pastırma, kanepeleriniz için de farklı ve lezzetli bir seçenek. Üzerine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir keyif yaşatabilirsiniz. Hardal da yanına çok yakışıyor...
Gelin itiraf edelim, hepimiz patates cipsini çok seviyoruz. Ancak marketten aldığımız patates cipsleri konusunda da içimiz hiç rahat değil. Bu durumda ne yapıyoruz? Kendi patates cipsimizi kendimiz yapıyoruz. Üstelik çok da kolay bir tarif...
Meksika mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri, balıklı taco. Enfes baharatlarla lezzeti kat kat artan kızarmış balık ve birbirinden nefis soslarla servis edilen bu tarif herkesi hayran bırakacak. Tadını unutamayacağınız bir şölen sizi bekliyor. İşte balıklı taco'nun malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
İskoç yumurtası özellikle İngiltere’de atıştırmalık olarak çok sık tüketilen bir lezzet. Haşlanmış yumurtaların dışının kıymalı bir harçla kaplanmasıyla elde edilen İskoç yumurtası, özellikle partileri için farklı tarif arayanların gözdesi olacak. İskoç yumurtasının kalitesini ve lezzetini belirleyen en önemli faktörün yumurtanın pişirme kıvamı olduğunu belirterek tarifimize geçelim…
Ekmek yemek istemeyen, glutensiz beslenenler için enfes bir kanepe tarifimiz var. Gayet hafif olan bu atıştırmalık çok da lezzetli. Üzerine somon füme eklediğinizde de bambaşka bir lezzete kavuşan bu kanepeyi mutlaka deneyin.
İspanyolların tapas olarak bilinen meze-atıştırmalık türevi lezzetleri hepimizin malumu. Bu lezzetlerin en güzellerinden biri de adı “cesur patatesler” anlamına gelen patatas bravas. Domates sosunda servis edilen kızarmış patatesler olarak özetlenebilecek patatas bravas, sizin de vazgeçilmez parti tariflerinizden biri olacak. İşte bayılacağınız patatas bravas’ın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzeti olarak bilinse de evde de kolayca yapılabilir. İşte nefis nohut dürümünün tarifi...
Füme somon kanepe yaparken en sık kullanılan malzemelerden. Bu tarifimizde biz de somon ve peynirle şahane kanepeler yaptık. Kanepenin tabanını tahıllı krakerlerle de yapıp farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
Bamya çok lezzetli bir sebze olmasına rağmen çok fazla sevilmiyor. Siz de bamya sevmeyenlerdenseniz ön yargılarınızı yıkmanıza yardımcı olacak nefis bir tarifimiz var: Çıtır çıtır bamya kızartması! Özellikle sarımsaklı yoğurtla servis edildiğinde enfes bir atıştırmalık haline gelen bamya kızartmasının tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka deneyin…
Susamlı köfte Mersin yöresine ait bir atıştırmalıktır. Adının köfte olduğuna bakmayın, içinde et yok onun yerine susam var. Yapımı mercimek köftesine benzese de malzemeler arasında bulunan susam, bu yemeğin tadını farklı yerlere götürüyor. Avantajı ise pişirme gibi bir derdinizin olmaması. Farklı tatlar peşindeyseniz bu tarifimizi denemelisiniz. İşte susamlı köfte tarifi...
Falafel Ortadoğu’nun birçok ülkesinde zevkle tüketilen, ünü bütün dünyaya yayılmış bir sokak lezzeti. Tamamen bitkisel malzemelerle yapılan bu nedenle vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği falafel benzersiz bir lezzet. Bu lezzetin tarifini herkesin denemesi için hazırladık, pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz…
Görünümü ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hafif bir tarifimiz var: Fırında patates dilimleri. Yağda kızarmış patatesin tüm lezzetini taşıyan fırında patatesin kalorisi ise çok daha düşük. Et yemeklerinin yanında ya da tek başına zevkle yiyebileceğiniz fırında patatesin tarifi içeriğimizde...
Geleneksel Meksika yemeği taco, çeşitli şekillerde yapılabilir. Yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir. Genellikle elle yenir. Peki taco nasıl yapılır?
Hem midenizi hem de gözünüzü doyuracak olan volovanları hazırlamak çok kolay. Şekillendirdiğiniz milföy hamurunun özel kıymalı harcı sarmalamasıyla ortaya bu enfes kıymalı volovanlar çıkıyor. Bu çok lezzetli hamur işini denemek isterseniz, kıymalı volovan tarifimiz hemen aşağıda…
Pratik tarifiyle kolayca hazırlanan, damağınızda eşsiz bir tat bırakacak harika bir tarif ton balıklı kanepe. Mayonez ve turşunun lezzetlendirdiği ton balıklı kanepeler hem çok kolay hem de gayet doyurucu.
İtalyan mutfağının sofralarımıza kadar ulaşan lezzeti arancini. Onun için içli köftenin yurt dışındaki muadili diyebiliriz. Dilediğiniz boyutlarda yapabileceğiniz bu lezzetli pirinç toplarının tarifi denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Baharat sevenlerin çok beğeneceği enfes bir kanepe tarifimiz var. Özellikle tuzlu bisküvilerle yaptığınızda enfes bir lezzet elde etmeniz mümkün. Ancak bisküvi bulamazsanız taze ekmekle de nefis bir kanepe yapabilirsiniz.
Mercimekli köfte ya da bir başka deyişle mercimek köftesi sevmeyen olamayacağına gönülden inanıyoruz. Hele bu tarifle yapılan mercimekli köfteleri en zor beğenenleri bile mutlu edecektir. Vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketeceği protein deposu mercimek köftesi özellikle çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzetleri arasına girecek.
Özel günlerde sofralarda yer alacak, herkesin zevkle tüketeceği nefis bir atıştırmalık jambonlu kanepe. Kısa sürede yapılmasıyla da favoriniz olacak jambonlu kanepeyi kutlamalarda sofranızdan eksik etmeyin.
Nohut protein deposu olması bakımından herkesin beslenmesinde mutlaka bulunması gereken bakliyatlardan. Ne var ki herkes tarafından da çok sevilmiyor. Eğer siz de nohut sevmeyen gruptaysanız bir de nohut cipsini deneyin. Pişman olmayacaksınız.
Marketlerde satılan muz cipslerindeki yüksek fruktozlu mısır şurupları ve yağları size lezzetin arkasına saklanmış sağlıksız besinden başka bir şey sunmayacaktır. Ama evde yapabileceğiniz bu tarifle hem sağlıklı bir cips yiyebilirsiniz hem de gerçek muzun yararlarından faydalanabilirsiniz.
Etsiz çiğ köfte son dönemlerin en favori sokak lezzetlerinin başında geliyor. Her köşe başında bir çiğ köfteciyle karşılaşmak mümkün ancak siz bu lezzeti mutfağınıza taşımak istiyorsanız ve ihtiyacınız olan sadece bir tarifse doğru yere geldiniz. Tüm ayrıntılarıyla etsiz çiğ köfte tarifimiz hemen aşağıda.