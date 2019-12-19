Lezizz Menüler 19 Aralık 2019 - 12:19, 19 Aralık 2019 - 12:19

Yılbaşı gecesi tombalaya arkadaş olacak enfes atıştırmalık tarifleri

Yılbaşı akşamları hem sofrada hem de sonrasında uzun uzun oturmak adettendir. Gece yarısını beklerken oynanan tombala tek başına gitmez; yanına illa atıştırmalıklar gerekir. Sizin için evde kolayca yapabileceğiniz ve afiyetle yiyeceğiniz çok keyifli atıştırmalıklar hazırladık. Yılbaşı gecenize renk ve keyif katacak olan bu atıştırmalıklar arasında herkese göre bir şeyler var.