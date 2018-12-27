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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sevin Turan Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
27 Aralık 2018 - 01:14,

Yılbaşı gecesi bolluk ve bereket getirsin diye bu yemekleri yiyorlar...

Yeni bir yıl milyarlarca kişi için yeni bir başlangıcı sembolize ediyor. Bazı ülkelerde bu yeni başlangıcın daha mutlu, sağlıklı ve bereketli olması için bazı özel yiyeceklerin yenmesi gerektiğine inanılıyor. İşte farklı ülkelerden ilginç yılbaşı adetleri...

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Dünyanın dört bir yanında insanlar yeni yılın gelişini heyecanla bekliyor. Yeni bir yıl milyarlarca kişi için yeni bir başlangıcı sembolize ediyor. Bazı ülkelerde bu yeni başlangıcın daha mutlu, sağlıklı ve bereketli olması için bazı özel yiyeceklerin yenmesi gerektiğine inanılıyor. İşte yakın komşularımızdan uzak ülkelere, ilginç yılbaşı yemeği gelenekleri...

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Dünyanın birçok yerinde ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler mutlaka yılbaşı sofrasında bulunuyor. Bu yiyeceklerin parayı çağrıştırdığına ve yılbaşında yeşillik yiyenlerin, yıl boyunca refah içinde olacağına inanılıyor.

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Fasulye de yeşil yapraklı sebzeler gibi parayı, daha doğrusu demir parayı çağrıştırdığı için yılbaşında yenmesi makbul yiyeceklerden. Hatta ABD'nin güney eyaletlerinde sadece yılbaşı gecesi yenen Hoppin' John isimli bir yemek bile mevcut. Bu yemek pirinç ve börülce ya da fasulyeden oluşuyor.

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Mısır ekmeği de yine ABD'nin güney eyaletlerinde yılbaşı sofralarında mutlaka bulunan lezzetlerden. Hatta bu bölgede "Bezelye yerseniz kuruş, yeşillik yerseniz dolar, mısır ekmeği yerseniz altın" diye bir deyim bile bulunuyor. Denemeye değer sanki...

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Japonya'da yılbaşında mutlaka "toşikoşi soba" diye bilinen özel noodle çorbası yeniyor. Çorbanın içindeki noodle'ların uzun olması uzun bir ömrü sembolize ederken, noodle'ların hammaddesi olan karabuğday unu da dayanıklılık getiriyor.

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İspanya'da yılbaşı gecesi saat 12'yi vurduğunda 12 adet üzüm yeme adeti var. Saatin her bir vuruşunda bir üzüm yeniyor ve bu üzümler yılın her bir ayını temsil ediyor. Eğer 12 üzümden biri çok ekşi çıkarsa, o ay dikkatli olunması gerekiyor çünkü yiyen kişinin başına kötü şeyler gelebileceğine inanılıyor.

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Yuvarlak kekler de dünyanın çeşitli yerlerinde yılbaşında yenmesi adet olan yiyeceklerden. Yılın nihayete ermesini sembolize eden bu keklerin içine zaman zaman küçük bir altın ya da bozuk para da saklanıyor. Dilimine para denk gelen kişinin yeni yılda çok şanslı olacağına inanılıyor.

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Yılbaşı kekinin farklı bir formuna da Danimarka ve Norveç'te rastlanıyor. Kransekage yani çelenk keki denen bu kekler, farklı boyutlardaki çok sayıda yuvarlak kekin üst üste yerleştirilmesiyle oluşuyor. Badem ezmesiyle yapılan kransekage, çeşitli süslerle bezeniyor.

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Kek olmasa da dünyanın başka yerlerinde de yılbaşında yuvarlak hamur işi yeme adeti var. Yunanların vasilopita'sı, Fransızların gateau des rois ya da galette des rois (fotoğrafta), Meksikalıların rosca de reyes denen tatlıları ve Bulgarların banitsa isimli sarmal böreği, hep aynı geleneğin yansımaları. Bu yiyecekler eski yılın sağ salim sona ermesi, yeni yılın bolluk ve bereketle gelmesi niyetiyle yeniyor.

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Yunanistan'da ayrıca saatler gece yarısını vurduğunda evin ön kapısında nar patlatılıyor. Narın içinden ne kadar tane dökülürse, o haneye o kadar şans ve bereket geleceği düşünülüyor.

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Balık da yılbaşında yendiğinde şans getirdiğine inanılan yiyeceklerden. Çünkü parlak pullarının bozuk paralara benzediğine inanılıyor. Dahası balıklar gruplar halinde yüzdükleri için bolluğu, bereketi sembolize ediyorlar.

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Polonya ve İskandinavya'nın ortak bir yılbaşı yemeği var: Ringa balığı salamurası. Bunun iki sebebi var: Balıkların bu ülkede bolca avlanması ve renklerinin gümüşe benzemesi. Ringa salamurası gece yarısı olduğunda yeniyor ve bolluk, bereket getireceğine inanılıyor.

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Çin takviminin son gününde aileler toplanıp ciaozi denilen özel mantılar yapıyor. Antik Çin'de para birimi olarak kullanılan altın külçelerinin şeklindeki bu mantıların yiyenlere bol para getireceği düşünülüyor.

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Çin'deki bir diğer yılbaşı yiyeceği de mandalina. Refah getireceğine inanılan mandalinaların üzerinde sapının ve yaprağının bulunması da uzun bir yaşamla ve doğurganlıkla özdeşleştiriliyor.

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Sauerkraut, Almanya'da ve Doğu Avrupa'da karşımıza çıkan bir tür lahana turşusu. Yılbaşında bir tabak dolusu sauerkraut yemek zenginlik anlamına geliyor. Tabak ne kadar büyürse, getireceği zenginliğin de o kadar çok olacağına inanılıyor.

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İtalya'nın geleneksel yılbaşı yemeği ise cotechino con lenticchie adı verilen bir mercimek yemeği. Bu adetin kökenleri Roma İmparatorluğu zamanlarına dayanıyor. Zira o zamanlar insanlar yılbaşında sevdiklerine, yıl içinde altına dönüşmesi ümidiyle, deri bir kesenin içine doldurulmuş bakliyatlar verirlermiş. Mercimeğin ardından da chiacchiere isimli hamur tatlısı yeniyor.

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Meksika'da yılbaşında ülkenin geleneksel lezzetlerinden biri olan tamale yeniyor. Bu yemek muz ya da mısır kabuğuna sarılı hamur, et ve peynirden oluşuyor. Birçok ailede kadınlar toplanıp yüzlerce tamale hazırlıyor.

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Hollanda'da yılbaşında oliebollen adı verilen lokma tatlısı benzeri hamur işini yeme adeti var. Hamuruna kuru üzüm ya da kuş üzümü eklenen bu lokmalar kızardıktan sonra da üstlerine pudra şekeri serpiliyor.

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