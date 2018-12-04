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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
04 Aralık 2018 - 11:13,

Yeşilyurt’un eşsiz kahvaltılıkları Lezzet Vadisi projesiyle dünyaya açılıyor

Yeşilyurt, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın başlattığı ‘Lezzet Vadisi’ projesiyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeye hazırlanıyor.

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Yeşilyurt, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın başlattığı ‘Lezzet Vadisi’ projesiyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeye hazırlanıyor. Çınar, ilçede bulunan 44 çeşit kahvaltılığı tanıtmak için başlatılan projeyi değerlendirdi.

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Başkan Çınar, yağlı ekmeğinden biber kızartmasına, mücverinden zahterine, kurutma kavurmasından cevizli kayısı kavurmasına, gözleme çeşitlerinden peynirli ekmeğine, çemeninden menemenine kadar damaklarda farklı lezzetler bırakan birbirinden lezzetli 44 çeşit kahvaltı menüsüne sahip olduğunu belirterek, "Misafirperverliği ile tanınan Anadolu’nun şirin ilçesi Yeşilyurt’un hem kahvaltılıkları hem de etli ve sulu yemekleri damaklarda farklı tat bırakırken, ziyaret amaçlı Malatya’ya gelen yerli ve yabancı turistler sabah kahvaltısı için Yeşilyurt’u tercih ediyorlar" dedi.

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Yeşilyurt mutfağının gastronomi sektöründe Lezzet Vadisiyle yerini alması adına büyük bir gayret sarf ettiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, damaklarda farklı tatlar bırakan Yeşilyurt mutfağının gastronomi sektörüne farklı bir bakış açısı getireceğini söyledi.

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‘Lezzet Vadisi’ projesinin Yeşilyurt’un tüm güzelliklerinin tanıtılmasında önemli bir rol oynayacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, eşsiz doğal güzelliklere sahip Beylerderesi ile Kozluk arasındaki bölgeyi Lezzet Vadisine dönüştürüp, Yeşilyurt’un yöresel yemeklerinin yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtımını daha güçlü bir zeminde hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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