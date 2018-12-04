Yeşilyurt’un eşsiz kahvaltılıkları Lezzet Vadisi projesiyle dünyaya açılıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Tuzda balık nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofrasında farklı lezzetler arayan vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan balığın farklı bir teknikle yapılma biçimi olan tuzda balık için tarif merak ediliyor. Peki, tuzda balık nasıl yapılır? İşte tarifi ve hazırlanışı
Graten, bir malzemenin, genellikle ekmek kırıntıları, rendelenmiş peynir, yumurta veya tereyağı kullanılarak esmerleşmiş bir kabukla doldurularak hazırlandığı bir mutfak tekniğidir. Karnabahardan brokoliye, taze fasulyeden kuşkonmaza kadar tüm mevsim sebzeleriyle yapılabilen gratenin en doyurucu tariflerinden birini derledik: Kabaklı patates graten. Sebzeleri değiştirerek aynı aşamaları uygulayabilirsiniz. İşte, kabaklı patates graten tarifi...