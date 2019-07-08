"Yerli Rokfor" mağaraya inmeye başladı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Aksoy, 58 gramlık bir yumurtanın, 58 gram kırmızı ete eşdeğer olduğunu belirterek, yumurtanın anne sütünden sonraki en değerli besin olduğunu söyledi.
Türk mutfağının geleneksel tatlı listelerinin başında yer tutan kazandibi, hafif kıvamı ve sütlü lezzeti ile her yaştan kişiyi kendisine hayran bırakıyor. Yaz aylarının gelmesiyle, tatlı yapacak olanlar, sütlü tatlılara yoğunlaşarak hafif tatlılarla ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik kazandibi tarifi.