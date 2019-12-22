Yer yine Edirne! Bu kez de kurabiyeyi duvara bantladılar

Daha sonra bantladığı kurabiyeleri İtalyan heykeltraş Maurizio Cattelan ve bantlı muzu 120 bin dolara alan Billy Cox'a göndermek üzere yerlerinden söküp kargo için hazırlayan Meriç, "Kallavi kurabiye, unsuz, tuzsuz ve yağsız bir sanat eseridir. Kentin bu lezzetini tanıtmak istiyorum. Edirne'den 'duvara bantlanmış muz' eserinin sahibi sanatçı kardeşimize ve bu eseri satın alan kişiye 22'şer adet kallavi kurabiye yolluyorum. Tek kuruş para da almayacağım. Görecekler ve tadacaklar ki gerçek sanat eserinin ne olduğunu anlayacaklar" diye konuştu.