Yenilik yapmak için işe başladı, ortaya tescilli bir lezzet çıkardı

Mesleğine farklılık katmaya çalıştığını ve sürekli arayış içerisinde olduğunu ifade eden Süzerer, "Çok şehir gezdim, yurt dışına gittim. Hep aynı lezzetleri gördüm. Ben bir farklılık yapmalıyım dedim. Hem şehri çağrıştıran hem lezzetli olan bir şey tasarlamaya çalıştım. Minder kentte kullanılan bir eşya. Ben de bunu tatlıya uyguladım" dedi.