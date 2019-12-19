Yeni yılınıza renk ve lezzet katacak enfes pasta tarifleri
Yılbaşı sofraları pasta olmadan olmaz. Özellikle saat gece yarısını geçtikten sonra kesilen pastalarla yeni yıla ağzımız tatlı girmeyi hedefliyoruz. Çünkü ne derler bilirsiniz, bir yıl nasıl başlarsa öyle devam eder. Sizin için yılbaşı gecesi sevdiklerinizle keyifle paylaşabileceğiniz nefis pasta tarifleri hazırladık. İşte hepsi birbirinden renkli ve lezzetli pasta tariflerimiz...
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Kardan adam cupcake tarifi
Cupcake hayatımıza girdi gireli aklımız başımızda değil. Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var. Üstelik görüntüsüyle de çocuk büyük herkesin bayılacağı kadar sevimli. Kardan adam cupcake yılbaşı gibi özel günlerde sofranızda mutlaka bulunmalı.
Bu pastanın dışını dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz hatta hiç süslemeseniz bile olur zira bu pastanın lezzetinin sırrı içinde. Kekinde badem unu, kremasında ise fındık ezmesi bulunan fındık kremalı yeni yıl pastası, yiyen herkesin bayılacağı bir lezzet. Sizin de mutlaka denemeniz gereken bu pastanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Kışın vazgeçilmezi kestaneyi mutfaklarınızdan eksik etmek istemiyorsanız işte size özel kestaneli bir tarif... Üstelik görüntüsü de çok şık. Yılbaşı gibi özel günlerde sofranızı şenlendirecek bu pastayı çocuklar da büyükler de çok beğenecek. İşte çok lezzetli ve pratik kütük pasta tarifi...
Alman pastası çok sade görünmesine karşın benzersiz bir lezzete sahiptir. Üstelik yapılışı da çok kolaydır. Misafirlerine pratik ama nefis bir pasta sunmak isteyenlerin favorileri arasına kısa sürede girebilecek olan Alman pastasını siz de bir an önce denemelisiniz. İşte çok beğeneceğiniz Alman pastası tarifi…
Pastalar özel günlerin, kutlamaların olmazsa olmazlarından. Özellikle bol çikolatalı pastalara hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Bu tarifimizde malzemelerini ve yapılış aşamalarını anlattığımız pasta da tam olarak böyle hayır denemeyecek bir pasta. Nefis ganajla kaplı bu pastayı yediden yetmişe herkes çok sevecek. Peki ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte cevabı…
Çok aşırı tatlı sevmeyenler için en doğru çözümlerden biri ekşi bir meyveyle lezzetlendirilmiş tatlılar. Bu tür tatlılar söz konusu olduğunda da akla ilk gelenlerden biri limonlu cheesecake. Temel püf noktalarına dikkat ettiğiniz takdirde kolayca yapabileceğiniz limonlu cheesecake tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun!
Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.
Son zamanların en popüler tatlılarından biri olan yanık cheesecake, İspanya’nın Bask bölgesinde bulunan San Sebastian şehrindeki La Vina Pastanesi’nden çıkıp ünü dünyaya yayılmış bir tatlı. Yapılışı oldukça pratik olan yanık cheesecake’in lezzetinin sırrı içindeki peynirin yumuşaklığında. Bu cheesecake’i siz de evinizde yapmak isterseniz tarif hemen aşağıda…
Kahve kremalı ve frambuazlı pastayı daha önce denemiş miydiniz? Lezzetine bayılacağınız bu pastanın üzerini de dilediğiniz gibi süsleyip tablo gibi pastalar ortaya çıkarabilirsiniz. Yapılışı biraz sabır istiyor ancak ortaya çıkan sonuç o kadar nefis olacak ki herkesin takdirlerini toplayacaksınız. İşte tarifi...
Muz sevenler için şahane bir tarifimiz var: Adını İspanya'nın bir şehrinden alan Malaga pasta. Yapılışı çok pratik, tadı enfes olan bu muzlu pastayı denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda... Kısa süre içinde yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz Malaga pasta, sıkışık zamanlarda favoriniz olacak.
Köstebek pasta görüntüsüyle de lezzetiyle de özellikle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Yapılışının zor olduğuna inanılır genellikle ama aslında doğru tarif ve biraz da sabır ile kolaylıkla köstebek pasta yapabilirsiniz. Tarifini aşağıda detaylarıyla anlattık. Tabii arzu ederseniz bu pastayı küçük kuplar halinde tek tek de yapabilirsiniz.