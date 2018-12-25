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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Profiller
25 Aralık 2018 - 13:47,

Yeni yıla ağız tadıyla girmek isteyenlerin yılbaşı menüsü için tatlı ve pasta tarifleri

Yılbaşını evde geçirecekler, yılbaşı menüsü hazırlıklarına son hızla devam ediyor. Yılbaşı sofrasında, ana yemekler ve mezeler kadar önemli bir şey varsa o da tatlılar ve pastalar. Özellikle saatin gece yarısını vurmasının ardından kutlama amacıyla güzel bir tatlı yemeden olmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz, yılbaşı menüsüne özel tatlı ve pasta tariflerimize bir göz atın.

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Kışın en güzel ve sağlıklı meyvelerinden biri olan narı tek başına yemeyi sevmiyorsanız, daha eğlenceli hale getirip tüketmeyi deneyin. Çok beğeneceğinizden eminiz. Üstelik çikolatalarınızı eritirken, narlarınızı ayıklarken çok eğleneceğiniz de kesin. Sevdiklerinizle birlikte bu gece bir çikolata yapım partisi vermeye ne dersiniz?

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Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var: Beyaz çikolata dolgulu cupcake! Isırdığınızda içinden akan beyaz çikolatası ve limon aromalı kremasıyla bu cupcake'i mutlaka denemelisiniz.

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Kışın vazgeçilmezi kestaneyi mutfaklarınızdan eksik etmek istemiyorsanız işte size özel kestaneli bir tarif... Üstelik görüntüsü de çok şık. Yılbaşı gibi özel günlerde sofranızı şenlendirecek bu pastayı çocuklar da büyükler de çok beğenecek. İşte çok lezzetli ve pratik kütük pasta tarifi...

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Ailenizi hem çok lezzetli hem de yapımı çok pratik olan bu tarifle sevindirmeye ne dersiniz? Birkaç malzemeyle kısa süre içinde hazırlayıp sevdiklerinize ve misafirlerinize sunabileceğiniz kremalı milföyü çok sevecek, acil durumlarda başvurulacak tatlılar listenizin başına yazacaksınız.

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Cupcake hayatımıza girdi gireli aklımız başımızda değil. Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var. Üstelik görüntüsüyle de çocuk büyük herkesin bayılacağı kadar sevimli. Kardan adam cupcake yılbaşı gibi özel günlerde sofranızda mutlaka bulunmalı.

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Adını Rus balerin Anna Pavlova'dan alan Pavlova tatlısı, Yeni Zelanda'nın milli tatlısı olarak biliniyor. Görünüşü tıpkı bir balerin kadar zarif olan Pavlova tatlısı, yumurta köpüğünün üzerine yerleştirilmiş krema ve meyvelerle yapılıyor. Dilediğiniz meyveyle yapabileceğiniz Pavlova'yı özel günlerde misafirlerinize gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz.

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Kozalak pasta ile hem lezzetli hem de hızlı bir sunum yapabilirsiniz. Üstelik görüntüsü de çam kozalağına çok benzeyen bu tatlıyı pudra şekeri ve diğer renkli şekerlerle süsleyip, yılbaşı gibi özel günlerde servis edebilir, sofranızın ambiyansına uygun dekoratif bir lezzet elde edebilirsiniz. İşte kozalak pasta tarifi...

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Yılbaşı sofranıza çok yakışacak bir de videolu tarifimiz var. Mucize Lezzetler farkıyla Çikolata Kaplı Kurutulmuş Meyveler...

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