Yeni yıla ağız tadıyla girmek isteyenlerin yılbaşı menüsü için tatlı ve pasta tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Su böreğini seven ancak zahmetli olması nedeniyle gözü korkanlar için şahane bir önerimiz var: Milföyden kolay su böreği. Makarna ve milföy, kaşar ve dil peyniriyle buluşuyor, fırında piştikten sonra çıtır çıtır yeniyor. İşte, adım adım milföyden kolay su böreği tarifi
Arnavut ciğeri, adını Osmanlı döneminde bol bol ciğer tüketen Arnavutlardan alıyor. O zamanlardan beri hem lezzeti ile hem de kısa sürede yapılmasıyla mutfaklarımızda yer alan tarifin seveni kadar sevmeyeni de çok. Bu enfes yemeğe karşı ön yargılarınızı buradaki püf noktaları ile yıkacak hatta yılbaşı sofranızı Arnavut ciğeri ile taçlandırmaya karar vereceksiniz. Peki Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri yapmanın püf noktaları nelerdir? Arnavut ciğeri en iyi nasıl pişirilir? Bu sorularınızın bütün cevapları aşağıda…