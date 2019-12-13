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Lezizz Menüler
13 Aralık 2019 - 17:10,

Yeni yıl sofrası tatlısız olmaz diyenlerin yılbaşı menüsü için tatlı ve pasta tarifleri

Yılbaşını dışarıda geçirmek yerine evde kalmayı tercih edenler, yılbaşı gecesine özel şık bir sofra için menü arayışlarına girdi bile. Enfes ana yemeklerden mezelere kadar donatılmış bir sofra, tatlısız asla olmaz. Gece yarısından sonra bu güzel geceyi leziz bir tatlıyla kutlamak isterseniz, listemize bir göz atın. İşte yılbaşına özel pasta ve tatlı tariflerimiz... Çok beğeneceksiniz!

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1Çikolatalı cookie (kuki) tarifi

Çikolatalı cookie (kuki) tarifi

Cookie (kuki) Amerikan İngilizcesinde “kurabiye” anlamına gelen bir kelime ancak son dönemde Türkçeye de yerleşti. Özellikle çikolatalı cookie’ler hem görüntüleri hem de lezzetleriyle akılları baştan alıyor. Sizin için çok pratik ve lezzet garantili bir çikolatalı cookie tarifi hazırladık. Çocukların da çok beğeneceği bu kurabiyeyi denemeden geçmeyin sakın. Afiyet olsun…

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2Profiterol tarifi

Profiterol tarifi

Birçok kişinin en sevdiği çikolatalı tatlıların başında gelir profiterol. Puf puf kabarık hamurların içindeki nefis pastacı kreması ve üzerine gezdirilmiş enfes çikolata sosuyla bu sevginin haksız olduğunu da söyleyemeyiz hani… Sizin için nefis bir ev yapımı profiterol tarifi hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz nefis profiterol tarifi…

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3Ganajlı pasta tarifi

Ganajlı pasta tarifi

Pastalar özel günlerin, kutlamaların olmazsa olmazlarından. Özellikle bol çikolatalı pastalara hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Bu tarifimizde malzemelerini ve yapılış aşamalarını anlattığımız pasta da tam olarak böyle hayır denemeyecek bir pasta. Nefis ganajla kaplı bu pastayı yediden yetmişe herkes çok sevecek. Peki ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte cevabı…

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4Vişneli cheesecake tarifi

Vişneli cheesecake tarifi

Vişnenin hafif mayhoş tadı cheesecake'e çok yakışıyor. Yaz aylarında vişnelerin en bol ve lezzetli zamanında yapacağınız bu cheesecake'in lezzetine doyamayacaksınız. Üstelik kedi dili bisküviyle yapıldığı için de çok kolay bir tatlı. Yaz sofralarına renk katmak isteyenler vişneli cheesecake tarifimizi kaçırmasın...

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5İzmir bombası tarifi

İzmir bombası tarifi

Son dönemlerin Instagram fenomeni tatlısı İzmir bombasının yapılışı internette en çok aranan tariflerin başında geliyor. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren bu çikolata dolgulu enfes kurabiyelerin tarifini sizin için derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken İzmir bombasının tarifi…

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6Kedidili pasta tarifi

Kedidili pasta tarifi

Lady finger ya da savoiardi diye de bilinen kedidili bisküvileriyle yapılan pastalar son yıllarda oldukça popüler. Çünkü hem yapımı çok kolay hem de çok leziz oluyor. Siz de son dakikada haber veren misafirlere karşı bu pastayı birkaç dakika içinde hazırlayıp zevkle tüketebilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kedidili pasta tarifi…

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7Kakaolu kolay cupcake tarifi

Kakaolu kolay cupcake tarifi

Sevdiklerinizi mutlu etmek istediğiniz zamanlar için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tatlı, kolay kakaolu cupcake tarifi. Lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan kakaolu cupcake tarifimiz, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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