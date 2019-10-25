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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
25 Ekim 2019 - 17:26,

Yemeklerinizin vazgeçilmezi makarnayı bir de bu tariflerle deneyin

Makarna deyip geçmeyin! Şatafatlı şölenlerden mütevazı sofralara her ortamda mutlaka bir yeri vardır. Hiçbir zaman yemekten sıkılmadığımız makarna, öğrencilerden çalışanlara kadar herkesin kurtarıcısı. Hem doyurucu hem de kolayca hazırlayabileceğiniz makarnayı çok farklı şekillerde tüketebilirsiniz. İşte sofraların vazgeçilmezi makarnanın çeşit çeşit enfes tariflerini sizin için derledik...

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1Spaghetti bolognese tarifi

Spaghetti bolognese tarifi

Adını İtalya'nın Bolonya şehrinden alan bolognese sosu özellikle spagetti makarnaya çok yakışıyor. Kolayca yapabileceğiniz bu makarnayla, İtalya'yı sofranıza taşıyacak, çok fazla uğraşmadan çok çık bir yemek hazırlamış olmanın haklı gururunu yaşayacaksınız. İşte kısa zamanda kurulacak şık sofralar için spaghetti bolognese tarifi...

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2Fettucine alfredo tarifi

Fettucine alfredo tarifi

Fettucine alfredo, krema ve tavuk etiyle lezzetlendirilmiş bir tür makarna. Aslına bakılırsa fettucine makarnanın kesimine verilen ad. Kremalı ve tavuklu kısım ise alfredo sosu. Ancak alfredo sosu fettucine makarna ile çok uyumlu olduğundan genelde böyle birlikte anılıyorlar. Biz de nefis bir alfredo sosu hazırlayıp fettucine’yle servis edelim dedik. Tarifimize bir göz atmaz mısınız?

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3Pesto soslu makarna tarifi

Pesto soslu makarna tarifi

Makarna herkesin en sevdiği yemeklerin başında geliyor. Siz de hep aynı tariflerle makarna yemekten sıkıldıysanız makarnanızı farklı lezzetlerle birleştirmeye ne dersiniz? Örneğin ıspanak ve pesto sosuyla kolay fakat etkileyici bir makarna hazırlayabilirsiniz. Arzu ederseniz makarnadan ıspanağı çıkarın, arzu ederseniz peynir de ekleyin. Hepsi sizin yaratıcılığınıza kalmış.

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4Lazanya tarifi

Lazanya tarifi

İtalyan mutfağı denince aklımıza ilk olarak makarna geliyor. Makarnanın 600'den fazla çeşidi var ama en özellerinden biri lazanya olabilir. Plak şeklindeki lazanyalar önce hafifçe haşlanıyor ardından tepside enfes kıymalı sosla birlikte pişiyor. Üzerine de beşamel sos gezdirildi mi tadına doyum olmuyor. Görüntüsü de tadı kadar muhteşem olan lazanya tarifini mutlaka denemelisiniz.

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5Tavuklu ve brokolili linguine alfredo tarifi

Tavuklu ve brokolili linguine alfredo tarifi

En fazla 20 dakikada hazır olacak nefis bir yemek tarifimiz var sizin için. İçinde protein de var, vitamin de, karbonhidrat da... Yani tek başına bütün beslenme ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar çok çeşitli malzemeyi bir arada bulunduruyor. Özellikle yemek yapmak için çok fazla zamanınızın olmadığı günler için tam bir kurtarıcı tarif, tavuklu ve brokolilili makarna...

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6Kuşkonmazlı makarna tarifi

Kuşkonmazlı makarna tarifi

Kuşkonmazlı makarna için makaranın kuşkonmaz ve parmesan peyniri ile olan enfes uyumu diyebiliriz. Çok lezzetli ve oldukça kolay hazırlanan bu tarifi denemek isterseniz, kuşkonmazlı makarna tarifimiz hemen aşağıda…

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7Gnocchi tarifi

Gnocchi tarifi

Gnocchi İtalyan mutfağının en klasik lezzetlerinden bir tanesi. İçine patates püresi eklenmiş hamurla yapılan bu minik tombul makarnaları birçok farklı sosla birleştirmek mümkün. Biz bu tarifimizde basit bir domatesli sos kullandık. Üzerine de bir başka İtalyan klasiği olan mozzarella rendeledik. Çok beğeneceğinizden eminiz...

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8Karidesli noodle tarifi

Karidesli noodle tarifi

Asya mutfağının en tanınmış temsilcisi noodle, evde de kolayca yapılabilir. Sebzeler, tavuk ya da etle yapabileceğiniz noodle karidesle de çok nefis oluyor. İnanmayan aşağıdaki tarifimizi deneyip kendi gözleriyle görebilir. Sizin de çok beğeneceğinize emin olduğumuz karidesli noodle tarifimiz karşınızda…

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9Pancarlı erişte tarifi

Pancarlı erişte tarifi

Pancar çorbadan turşuya birçok tarifte kendisine yer bulabilen antioksidan ve lezzet deposu bir sebze. Peki pancarı makarnada kullanmaya ne dersiniz? Noodle diye de bilinen eriştelerle yapılan pancarlı eriştenin rengi de lezzeti de sizi çok mutlu edecek. Üzerine de peynir serperseniz bu eriştenin tadına doyum olmaz...

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10Fırında kıymalı makarna tarifi

Fırında kıymalı makarna tarifi

Makarna seven herkesin bayılacağı bir yemek, fırında kıymalı makarna. Hazırlanması biraz uzun sürse de lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakabilecek güçte bir tarif. Bu çok lezzetli fırında kıymalı makarna tarifimizi denemek isterseniz, detaylar hemen aşağıda…

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11Ramen tarifi

Ramen tarifi

Asya mutfağının en sevilen yemeklerinin başında geliyor ramen. Soya sosu ve zencefille tatlandırılan makarnalı çorba ramen’in lezzeti ve besin değeri et ve yumurtayla da katlanıyor. Bulabilirseniz özel ramen makarnasıyla, bulamazsanız normal bir noodle ya da spagetti makarnayla yapabileceğiniz ramen’i kendi zevkinize göre farklılaştırabileceğinizi de belirtelim.

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12Sebzeli noodle tarifi

Sebzeli noodle tarifi

Klasik makarna tariflerinden sıkılanlar için noodle, iyi bir seçenek olabilir. Et, tavuk ya da karides noodle’a çok yakışıyor ama noodle’ın asıl olmazsa olmazı sebzeler. Bu kez sadece sebzelerle nefis bir noodle hazırladık. Vejetaryen ve veganların da gönül rahatlığıyla yiyebileceği sebzeli noodle’ı çok beğeneceksiniz.

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13Mac and cheese tarifi

Mac and cheese tarifi

Mac and cheese aslında İngilizce makarna ve peynir anlamına geliyor. Özellikle Amerikalılar bu lezzete bayılıyor. Hatta marketlerde kutu içinde hazır mac and cheese’ler bile satılıyor. Sizin için tamamen ev yapımı, doğal ve lezzetli bir mac and cheese tarifi hazırladık. Filmlerde gördüğünüzden daha güzel daha lezzetli olacağını garanti edebiliriz.

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14Mantarlı makarna tarifi

Mantarlı makarna tarifi

Mantar çok besleyici, bir o kadar da lezzetli bir sebze. Üstelik her şeye de çok yakışıyor. Örneğin bu kremalı mantarlı makarna... Emin olun yarım saat içinde masadaki herkesin bayılacağı bir yemek ortaya çıkaracaksınız... İşte pratik ve nefis mantarlı makarna tarifi...

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15Kesme makarna (erişte) tarifi

Kesme makarna (erişte) tarifi

Makarna zor zamanların kurtarıcısı, keyifli yemekler arayanların ilk durağı. Üstelik yapılışı da çok kolay ve pratik olduğundan her evde mutlaka bulunuyor. Peki makarnanızı evde yapmaya ne dersiniz? İşte şimdiden yapıp kurutarak kış ayları için saklayabileceğiniz ev yapımı kesme makarna (erişte) tarifi…

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16Mantı makarna tarifi

Mantı makarna tarifi

Mantı açamıyor ya da zorlanıyorsanız bu pratik tarif tam size göre! Tek yapmanız gereken kıymayı kavurup makarnaların içine doldurmak ardından normal makarna pişirir gibi suda haşlamak. Üzerine de mis gibi bir sarımsaklı yoğurt gezdirdiniz mi en nefis mantıları aratmayacak bir yemeğiniz oldu demektir. İşte çok pratik mantı makarnanın tarifi...

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17Makarnalı domates dolması tarifi

Makarnalı domates dolması tarifi

Domates, hele ki zamanında tüketilen olgun tarla domatesi, dünyanın en lezzetli şeylerinden biri olabilir. Çorbasından reçeline her şeyiyle nefis olan domatesin dolması da bir başka oluyor. Domates dolması genellikle klasik pirinçli dolma içiyle yapılıyor ancak farklı bir lezzet arıyorsanız makarnayla da domates dolması yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz makarnalı domates dolması tarifi…

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18Kepekli makarna tarifi

Kepekli makarna tarifi

Kilosuna dikkat edenler ve diyet yapanlar için doyurucu, lezzetli bir tarif kepekli makarna. Sosundaki domatesler ve közlenmiş biberle lezzeti katlanan kepekli makarnayı siz de evinizde kısa süre içinde kolayca yapabilir, zevkle ve ağız tadıyla yiyebilirsiniz. İşte enfes kepekli makarna tarifimiz...

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19Köri soslu makarna tarifi

Köri soslu makarna tarifi

Kısa sürede enfes bir yemek yapmak isteyenler için köri soslu makarna harika bir alternatif olacak. Makarnayı sade yemekten sıkılanlar için makarnaya körili sos yaptık tadını da ikiye katladık. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan bu makarnayı denemek isterseniz, köri soslu makarna tarifimiz hemen aşağıda…

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Çilekli milföy pasta nasıl yapılır? Adım adım milföy pasta tarifi

Pratik börek ve tatlı yapmak isteyenlerin kurtarıcısı olan milföyün en lezzetli tariflerinden birini verdik: Çilekli milföy pasta. Vanilyalı kremayla yazın en sevilen meyvesi çileği buluşturan çilekli milföy pastayı dakikalarda içerisinde hazırlayabilirsiniz. Peki, çilekli milföy pasta nasıl yapılır?

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Beşamel sos nedir, nasıl yapılır? Adım adım beşamel sos tarifi

Fransız asıllı beyaz bir yemek sosu olan beşamel sos, Türk mutfağında da sıklıkla kullanılıyor. Özellikle lazanya ve makarna gibi hamur işlerinde kullanılan beşamel sos, başka sosların ekleneceği zaman ilk basamak olarak sürülmektedir. Peki, beşamel sos hangi malzemelerle, nasıl yapılıyor?

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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