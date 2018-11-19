Yemekleriniz ünlü şeflerin elinden çıkmış gibi olsun
Dünyaca ünlü Fransız şef Daniel Boulud'un sizin için birkaç tavsiyesi var...
Dünyanın dört bir yanında toplam 14 restoranı olan Michelin yıldızlı Boulud'un, evde pişirdiğiniz yemeklerin de şık restoranların mutfağından çıkmış gibi görünmesi için size birkaç tavsiyesi var.
O sırada neyin mevsimiyse onu yiyinŞef Boulud, marketlerden ziyade semt pazarlarından alışveriş etmenizi ve o sırada neyin mevsimiyse yemeklerinizde onu kullanmanızı öneriyor.
Turunçgillerden faydalanınBalık ya da et fark etmez, yemeğinize biraz limon, portakal ya da greyfurt suyu veya kabuğu eklemek, bir kontrast yaratarak pişirdiğiniz yemeğin lezzetine katkıda bulunacaktır.
Yemeklerinizi lezzetlendirmek için deniz tuzundan faydalanınŞef Boulud'un bütün tariflerinde öğütülmüş deniz tuzu önemli bir rol oynuyor. Boulud, tuzu kaşık yerine parmaklarınızla çimdik usulüyle eklemeniz gerektiğini savunuyor. Az miktarlar için bir ya da iki parmağınızı kullanmanız yeterli. Daha büyük miktarlar için ise dört parmağınızı birden kullanabilirsiniz.
Eti tereyağıyla lezzetlendirinBoulud tereyağının eti beslediğini ve zenginleştirdiğini söylüyor. Böylece her lokma daha görkemli ve lezzetli hale geliyor. Üstelik böylece porsiyonu küçültüp lezzeti artırabilirsiniz.
Aroma için taze otlara başvurunEt ve sebze sularına Boulud mutlaka kokulu taze otlar, özellikle de dereotu ve maydanoz ekliyor. Bu otlardan faydalanmanın en kolay yolu da buket yapmak. Maydanoz, fesleğen, kekik ve defne yapraklarını bir iple bağlayıp tencereye koyun. Yemeğiniz piştikten sonra buketi tencereden alın.
Sunum önemlidirİnsan önce gözleriyle yer. Bu nedenle tabaklarınıza sadece lezzetli yemekler koymakla kalmamalı aynı zamanda bu tabakların görünümünü de iştah açıcı hale getirmelisiniz. Kokulu otlar, kuruyemişler ya da yenebilir çiçekleri sunumunuza dahil etmeyi deneyin.