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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
Kaynak: Reader's Digest Çeviri: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
19 Kasım 2018 - 11:26,

Yemekleriniz ünlü şeflerin elinden çıkmış gibi olsun

Dünyaca ünlü Fransız şef Daniel Boulud'un sizin için birkaç tavsiyesi var...

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Daniel Boulud fine dining alanında en tanınmış Fransız şeflerinin başında geliyor.

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Dünyanın dört bir yanında toplam 14 restoranı olan Michelin yıldızlı Boulud'un, evde pişirdiğiniz yemeklerin de şık restoranların mutfağından çıkmış gibi görünmesi için size birkaç tavsiyesi var.

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Bıçağınızı bilemeyi unutmayın

Balık, domates gibi hassas malzemeleri doğrayacaksanız, her zaman mutfağınızdaki en keskin bıçağı tercih edin. Böylece yumuşak bir hamleyle fazla basınç uygulamadan kolayca doğrama işlemini yapabilir ve malzemelerinizi ezmemiş olursunuz.

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O sırada neyin mevsimiyse onu yiyin

Şef Boulud, marketlerden ziyade semt pazarlarından alışveriş etmenizi ve o sırada neyin mevsimiyse yemeklerinizde onu kullanmanızı öneriyor.

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Turunçgillerden faydalanın

Balık ya da et fark etmez, yemeğinize biraz limon, portakal ya da greyfurt suyu veya kabuğu eklemek, bir kontrast yaratarak pişirdiğiniz yemeğin lezzetine katkıda bulunacaktır.

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Et ve sebze sularını mutfağınızdan eksik etmeyin

Boulud, kitabı "Daniel: My French Cuisine"de et ve sebze sularını "Fransız mutfağının lezzet temeli" olarak nitelendiriyor. Evde kendiniz yapacağınız, et, tavuk, balık ve sebze sularını bütün sos ve çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

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Yemeklerinizi lezzetlendirmek için deniz tuzundan faydalanın

Şef Boulud'un bütün tariflerinde öğütülmüş deniz tuzu önemli bir rol oynuyor. Boulud, tuzu kaşık yerine parmaklarınızla çimdik usulüyle eklemeniz gerektiğini savunuyor. Az miktarlar için bir ya da iki parmağınızı kullanmanız yeterli. Daha büyük miktarlar için ise dört parmağınızı birden kullanabilirsiniz.

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Eti tereyağıyla lezzetlendirin

Boulud tereyağının eti beslediğini ve zenginleştirdiğini söylüyor. Böylece her lokma daha görkemli ve lezzetli hale geliyor. Üstelik böylece porsiyonu küçültüp lezzeti artırabilirsiniz.

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Aroma için taze otlara başvurun

Et ve sebze sularına Boulud mutlaka kokulu taze otlar, özellikle de dereotu ve maydanoz ekliyor. Bu otlardan faydalanmanın en kolay yolu da buket yapmak. Maydanoz, fesleğen, kekik ve defne yapraklarını bir iple bağlayıp tencereye koyun. Yemeğiniz piştikten sonra buketi tencereden alın.

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Sunum önemlidir

İnsan önce gözleriyle yer. Bu nedenle tabaklarınıza sadece lezzetli yemekler koymakla kalmamalı aynı zamanda bu tabakların görünümünü de iştah açıcı hale getirmelisiniz. Kokulu otlar, kuruyemişler ya da yenebilir çiçekleri sunumunuza dahil etmeyi deneyin.

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Tatlıyı atlamayın

Şef Boulud, iyi bir yemeğin sonunda her zaman tatlıya yer olduğunu söylüyor hatta kitabında şu ifadeleri kullanıyor: "Çikolata ve krema kombinasyonuyla tamamlanmadığı müddetçe kutlama yapmış sayılmazsınız."

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