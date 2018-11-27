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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
27 Kasım 2018 - 14:28,

Yemek pişirirken en sık yapılan hatalar

Yemek yapmak püf noktalarına dikkat ettiğinizde kolay, bazı durumlarda da oldukça zor bir hal alabiliyor. İşte yemek yaparken en sık yapılan hatalar...

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Yemek yapmak zevkli olduğu kadar dikkat isteyen bir iş. Yemek yaparken bazı hatalar yemeklerinizin lezzetinde bazı değişiklikler meydana getirebilir. Bunun önüne geçmek için mutfakta doğru bildiğiniz yanlışları ve dikkat edilmesi gereken noktaları derledik…

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Pişireceğiniz malzemeleri içine koymadan önce tavanızın ya da tencerenizin ısınmış olduğundan emin olun. Tencere iyice ısınmadan yağı içine koymayın. Aksi halde yemeğiniz çok yağ çekebilir ve yapışabilir.

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Yaptığınız yemeğe baharatını başta değil, yemek pişmeye yakın eklerseniz yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.

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Patlıcan, patates, kereviz gibi sebzeler kesildiği zaman kısa sürede kararırlar. Bu sebepten bu gibi sebzeleri doğradığınızda bekletmeden yemeğinize ilave edin.

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Kızartma yaparken kapağı kesinlikle kapatmayın. Hava ile temas eden gıdaların dış yüzeyindeki çıtırlık daha kalıcı olur.

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Etli bir yemek yapacaksanız eğer etinizi kesinlikle donmuş bir şekilde kullanmayın. Oda sıcaklığında bekletip yumuşamasını bekleyin. Çok bekletmeniz de etinizde bakteri üremesine sebep olabilir. Etiniz yumuşayınca hemen tencereye atabilirsiniz.

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Haşlama gibi yemeklerde et pişmeden tuz atmak etin sertleşmesine sebep olduğundan tuzu yemek piştikten sonra atmanız daha doğru olacaktır.

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Kaynamış süte ihtiyacınız varsa, sütü tencereye doldurmadan önce tencerenin içini soğuk su ile ıslatın. Bu sayede sütünüz tencerenin dibine yapışmayacaktır.

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Yemek yaparken her zaman soğanı önce kavurun. Sarımsak da kullanacaksanız soğandan sonra ilave edin. Aksi takdirde sarımsaklarınız yanabilir ve içeriğinde vitamin kaybı yaşanabilir.

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Etle ilgili bir tüyo daha: Eti mühürleyecekseniz, bunu yüksek ateşte yapmalısınız. Kısık ateşte mühürlemeye kalkarsanız, et suyunu salar ve lezzeti azalır.

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Salata yaparken sosunu üzerine hemen gezdirmeyin. Sosu salatayı servis etmeden hemen önce ilave etmeniz daha doğru olacaktır. Aksi halde salatanızdaki yeşillikler kısa sürede sönüp tazeliğini kaybedebilir.

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Pilav yapacaksanız eğer pirinci nişastalı suyu çıkana kadar soğuk su ile iyice yıkayın. Ayrıca pilavı pişirirken tencerenizin kapağını açmayın. Demlendikten sonra karıştırmanız daha doğru olacaktır.

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Makarnayı süzdükten sonra üzerine soğuk su kesinlikle dökmeyin. Aksi halde makarnanın lezzetini kaybedersiniz. Süzülen makarnanızı direkt olarak sosla buluşturabilirsiniz.

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Makarna pişirmekle ilgili doğru bildiğiniz başka ne yanlışlar var dersiniz? Hepsini videomuzda bulabilirsiniz

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