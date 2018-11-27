Yemek pişirirken en sık yapılan hatalar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Şambali ya da şambaba olarak da bilinen Şam tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şam tatlısını evde yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte hamurundan pişirmesine Şam tatlısının püf noktaları…
Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan Alişan Konak, 1924 yılında dedeleri tarafından yapılan Hamsiköy sütlacını 7 kuşak boyunca bozmayarak Türkiye’nin her tarafında tanıtıyorlar.